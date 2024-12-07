- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
247 (79.93%)
Loss Trade:
62 (20.06%)
Best Trade:
218.56 USD
Worst Trade:
-164.80 USD
Profitto lordo:
1 367.99 USD (150 019 pips)
Perdita lorda:
-989.92 USD (106 385 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (89.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
94.41%
Massimo carico di deposito:
179.15%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
151 (48.87%)
Short Trade:
158 (51.13%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
5.54 USD
Perdita media:
-15.97 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-186.84 USD (2)
Crescita mensile:
10.60%
Previsione annuale:
128.56%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.91 USD
Massimale:
222.41 USD (67.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.95% (29.48 USD)
Per equità:
94.65% (405.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|192
|XAUUSD.r
|64
|EURUSD.r
|22
|US500
|19
|GBPJPY.r
|2
|AUDNZD.r
|2
|AUDUSD.r
|2
|IBOV
|1
|GBPCHF.r
|1
|EURCHF.r
|1
|EURGBP.r
|1
|NZDUSD.r
|1
|USDCAD.r
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.r
|227
|XAUUSD.r
|151
|EURUSD.r
|-6
|US500
|13
|GBPJPY.r
|-2
|AUDNZD.r
|0
|AUDUSD.r
|0
|IBOV
|-4
|GBPCHF.r
|0
|EURCHF.r
|0
|EURGBP.r
|0
|NZDUSD.r
|0
|USDCAD.r
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.r
|36K
|XAUUSD.r
|21K
|EURUSD.r
|-207
|US500
|9.5K
|GBPJPY.r
|-299
|AUDNZD.r
|-49
|AUDUSD.r
|7
|IBOV
|-22K
|GBPCHF.r
|-8
|EURCHF.r
|8
|EURGBP.r
|-4
|NZDUSD.r
|19
|USDCAD.r
|11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +218.56 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +89.54 USD
Massima perdita consecutiva: -10.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
