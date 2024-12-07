SegnaliSezioni
Edson Carvalho

BaedsZM

Edson Carvalho
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 262%
ZeroMarkets-1
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
247 (79.93%)
Loss Trade:
62 (20.06%)
Best Trade:
218.56 USD
Worst Trade:
-164.80 USD
Profitto lordo:
1 367.99 USD (150 019 pips)
Perdita lorda:
-989.92 USD (106 385 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (89.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
94.41%
Massimo carico di deposito:
179.15%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
151 (48.87%)
Short Trade:
158 (51.13%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
5.54 USD
Perdita media:
-15.97 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-186.84 USD (2)
Crescita mensile:
10.60%
Previsione annuale:
128.56%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.91 USD
Massimale:
222.41 USD (67.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.95% (29.48 USD)
Per equità:
94.65% (405.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.r 192
XAUUSD.r 64
EURUSD.r 22
US500 19
GBPJPY.r 2
AUDNZD.r 2
AUDUSD.r 2
IBOV 1
GBPCHF.r 1
EURCHF.r 1
EURGBP.r 1
NZDUSD.r 1
USDCAD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.r 227
XAUUSD.r 151
EURUSD.r -6
US500 13
GBPJPY.r -2
AUDNZD.r 0
AUDUSD.r 0
IBOV -4
GBPCHF.r 0
EURCHF.r 0
EURGBP.r 0
NZDUSD.r 0
USDCAD.r 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.r 36K
XAUUSD.r 21K
EURUSD.r -207
US500 9.5K
GBPJPY.r -299
AUDNZD.r -49
AUDUSD.r 7
IBOV -22K
GBPCHF.r -8
EURCHF.r 8
EURGBP.r -4
NZDUSD.r 19
USDCAD.r 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +218.56 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +89.54 USD
Massima perdita consecutiva: -10.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.02 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.96% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.73% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 13:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.15 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.14 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.14 12:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.11 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 14:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.09 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 15:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 01:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.01 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.01 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 16:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
