SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BaedsZM
Edson Carvalho

BaedsZM

Edson Carvalho
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 257%
ZeroMarkets-1
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
308
Bénéfice trades:
246 (79.87%)
Perte trades:
62 (20.13%)
Meilleure transaction:
218.56 USD
Pire transaction:
-164.80 USD
Bénéfice brut:
1 357.40 USD (148 960 pips)
Perte brute:
-989.92 USD (106 385 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (89.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
286.69 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
94.41%
Charge de dépôt maximale:
179.15%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
150 (48.70%)
Courts trades:
158 (51.30%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
1.19 USD
Bénéfice moyen:
5.52 USD
Perte moyenne:
-15.97 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-10.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-186.84 USD (2)
Croissance mensuelle:
9.21%
Prévision annuelle:
111.71%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.91 USD
Maximal:
222.41 USD (67.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.95% (29.48 USD)
Par fonds propres:
94.65% (405.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.r 192
XAUUSD.r 63
EURUSD.r 22
US500 19
GBPJPY.r 2
AUDNZD.r 2
AUDUSD.r 2
IBOV 1
GBPCHF.r 1
EURCHF.r 1
EURGBP.r 1
NZDUSD.r 1
USDCAD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.r 227
XAUUSD.r 140
EURUSD.r -6
US500 13
GBPJPY.r -2
AUDNZD.r 0
AUDUSD.r 0
IBOV -4
GBPCHF.r 0
EURCHF.r 0
EURGBP.r 0
NZDUSD.r 0
USDCAD.r 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.r 36K
XAUUSD.r 20K
EURUSD.r -207
US500 9.5K
GBPJPY.r -299
AUDNZD.r -49
AUDUSD.r 7
IBOV -22K
GBPCHF.r -8
EURCHF.r 8
EURGBP.r -4
NZDUSD.r 19
USDCAD.r 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +218.56 USD
Pire transaction: -165 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +89.54 USD
Perte consécutive maximale: -10.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZeroMarkets-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.02 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.96% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.73% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 13:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.15 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.14 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.14 12:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.11 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 14:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.09 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 15:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 01:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.01 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.01 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 16:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire