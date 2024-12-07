- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
247 (79.93%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (20.06%)
En iyi işlem:
218.56 USD
En kötü işlem:
-164.80 USD
Brüt kâr:
1 367.99 USD (150 019 pips)
Brüt zarar:
-989.92 USD (106 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (89.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
286.69 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
94.41%
Maks. mevduat yükü:
179.15%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
151 (48.87%)
Satış işlemleri:
158 (51.13%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
5.54 USD
Ortalama zarar:
-15.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-186.84 USD (2)
Aylık büyüme:
10.60%
Yıllık tahmin:
128.56%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.91 USD
Maksimum:
222.41 USD (67.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.95% (29.48 USD)
Varlığa göre:
94.65% (405.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.r
|192
|XAUUSD.r
|64
|EURUSD.r
|22
|US500
|19
|GBPJPY.r
|2
|AUDNZD.r
|2
|AUDUSD.r
|2
|IBOV
|1
|GBPCHF.r
|1
|EURCHF.r
|1
|EURGBP.r
|1
|NZDUSD.r
|1
|USDCAD.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.r
|227
|XAUUSD.r
|151
|EURUSD.r
|-6
|US500
|13
|GBPJPY.r
|-2
|AUDNZD.r
|0
|AUDUSD.r
|0
|IBOV
|-4
|GBPCHF.r
|0
|EURCHF.r
|0
|EURGBP.r
|0
|NZDUSD.r
|0
|USDCAD.r
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.r
|36K
|XAUUSD.r
|21K
|EURUSD.r
|-207
|US500
|9.5K
|GBPJPY.r
|-299
|AUDNZD.r
|-49
|AUDUSD.r
|7
|IBOV
|-22K
|GBPCHF.r
|-8
|EURCHF.r
|8
|EURGBP.r
|-4
|NZDUSD.r
|19
|USDCAD.r
|11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +218.56 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +89.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok