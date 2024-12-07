SinyallerBölümler
Edson Carvalho

BaedsZM

Edson Carvalho
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 262%
ZeroMarkets-1
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
247 (79.93%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (20.06%)
En iyi işlem:
218.56 USD
En kötü işlem:
-164.80 USD
Brüt kâr:
1 367.99 USD (150 019 pips)
Brüt zarar:
-989.92 USD (106 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (89.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
286.69 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
94.41%
Maks. mevduat yükü:
179.15%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
151 (48.87%)
Satış işlemleri:
158 (51.13%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
5.54 USD
Ortalama zarar:
-15.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-186.84 USD (2)
Aylık büyüme:
10.60%
Yıllık tahmin:
128.56%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.91 USD
Maksimum:
222.41 USD (67.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.95% (29.48 USD)
Varlığa göre:
94.65% (405.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.r 192
XAUUSD.r 64
EURUSD.r 22
US500 19
GBPJPY.r 2
AUDNZD.r 2
AUDUSD.r 2
IBOV 1
GBPCHF.r 1
EURCHF.r 1
EURGBP.r 1
NZDUSD.r 1
USDCAD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.r 227
XAUUSD.r 151
EURUSD.r -6
US500 13
GBPJPY.r -2
AUDNZD.r 0
AUDUSD.r 0
IBOV -4
GBPCHF.r 0
EURCHF.r 0
EURGBP.r 0
NZDUSD.r 0
USDCAD.r 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.r 36K
XAUUSD.r 21K
EURUSD.r -207
US500 9.5K
GBPJPY.r -299
AUDNZD.r -49
AUDUSD.r 7
IBOV -22K
GBPCHF.r -8
EURCHF.r 8
EURGBP.r -4
NZDUSD.r 19
USDCAD.r 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +218.56 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +89.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.02 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.96% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.73% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 13:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.15 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.14 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.14 12:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.11 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 14:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.09 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 15:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 01:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.01 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.01 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 16:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
