- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
741
Profit Trade:
284 (38.32%)
Loss Trade:
457 (61.67%)
Best Trade:
484.80 USD
Worst Trade:
-398.10 USD
Profitto lordo:
7 498.01 USD (252 296 pips)
Perdita lorda:
-8 486.70 USD (335 835 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (307.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
960.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
54.89%
Massimo carico di deposito:
31.85%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
461 (62.21%)
Short Trade:
280 (37.79%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-1.33 USD
Profitto medio:
26.40 USD
Perdita media:
-18.57 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-519.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-773.20 USD (2)
Crescita mensile:
0.35%
Previsione annuale:
4.27%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 412.79 USD
Massimale:
2 197.14 USD (124.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.95% (2 047.31 USD)
Per equità:
8.37% (534.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|55
|USDMXN
|29
|EURUSD
|28
|TLT.US
|27
|NVDA.US
|25
|GBPCAD
|23
|USDJPY
|21
|USDCAD
|20
|XAUUSD
|20
|JPN225
|19
|NAS100
|19
|SpotBrent
|17
|NZDUSD
|16
|KO.US
|16
|SpotCrude
|15
|ECH.US
|14
|INTC.US
|13
|EWZ.US
|13
|SPY.US
|13
|NVDA.US-24
|12
|COP.US
|12
|TSLA.US-24
|11
|20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O)
|10
|XOM.US-24
|10
|EURJPY
|10
|UNH.US
|10
|F.US-24
|9
|GBPNZD
|9
|AUDNZD
|9
|CVX.US-24
|8
|GBPUSD
|8
|META.US-24
|7
|AAPL.US-24
|7
|EWW.US
|7
|EURNZD
|7
|US500
|7
|PEP.US
|7
|EURCHF
|6
|XOM.US
|6
|GOOG.US-24
|6
|USDCHF
|6
|NKE.US
|6
|BYND.US
|6
|USTN10YR
|6
|FRA40
|5
|GOOG.US
|5
|LMT.US
|5
|USDCOP
|4
|Meta_Platforms_(META.O)
|4
|BP.GB
|4
|CVX.US
|4
|VIX
|4
|F.US
|4
|AUDJPY
|4
|JPM.US
|4
|PG.US
|4
|USTN2YR
|3
|DPZ.US
|3
|QCOM.US
|3
|DIA.US
|3
|Occidental_Petroleum_(OXY.N)
|2
|JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N)
|2
|Microsoft_Corp_(MSFT.O)
|2
|US_TBond
|2
|MC.FR
|2
|SHOP.US
|2
|INTC.US-24
|2
|AMD.US
|2
|CADJPY
|2
|GER40
|2
|EWU.US
|2
|EWD.US
|2
|IEV.US
|2
|AUDUSD
|2
|TTE.US
|2
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EA.US
|2
|JNJ.US
|2
|C.US
|2
|VIXY.US
|2
|Crude-F
|2
|ConocoPhillips_(COP.N)
|1
|Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N)
|1
|Intel_Corporation_(INTC.O)
|1
|CA.FR
|1
|IYR.US
|1
|EURGBP
|1
|EPU.US
|1
|C.US-24
|1
|CMG.US
|1
|SBUX.US
|1
|CHFJPY
|1
|TRIP.US
|1
|UK100
|1
|MRNA.US
|1
|NZDCAD
|1
|EWQ.US
|1
|SOXX.US
|1
|SPCE.US
|1
|UBER.US
|1
|RBLX.US
|1
|BIDU.US
|1
|PANW.US
|1
|EWA.US
|1
|BAC.US
|1
|PYPL.US
|1
|TSLA.US
|1
|AXP.US
|1
|USDCLP
|1
|PLTR.US
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|245
|USDMXN
|-280
|EURUSD
|-184
|TLT.US
|658
|NVDA.US
|161
|GBPCAD
|167
|USDJPY
|-190
|USDCAD
|-21
|XAUUSD
|62
|JPN225
|-20
|NAS100
|108
|SpotBrent
|-25
|NZDUSD
|130
|KO.US
|169
|SpotCrude
|51
|ECH.US
|-56
|INTC.US
|153
|EWZ.US
|78
|SPY.US
|-265
|NVDA.US-24
|-84
|COP.US
|-232
|TSLA.US-24
|79
|20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O)
|-16
|XOM.US-24
|24
|EURJPY
|-40
|UNH.US
|-478
|F.US-24
|-78
|GBPNZD
|-29
|AUDNZD
|-144
|CVX.US-24
|42
|GBPUSD
|-92
|META.US-24
|-22
|AAPL.US-24
|1
|EWW.US
|-50
|EURNZD
|9
|US500
|-75
|PEP.US
|414
|EURCHF
|135
|XOM.US
|-57
|GOOG.US-24
|-21
|USDCHF
|11
|NKE.US
|11
|BYND.US
|-18
|USTN10YR
|-345
|FRA40
|88
|GOOG.US
|21
|LMT.US
|6
|USDCOP
|-49
|Meta_Platforms_(META.O)
|2
|BP.GB
|-20
|CVX.US
|23
|VIX
|-246
|F.US
|0
|AUDJPY
|95
|JPM.US
|45
|PG.US
|107
|USTN2YR
|-54
|DPZ.US
|26
|QCOM.US
|6
|DIA.US
|-23
|Occidental_Petroleum_(OXY.N)
|1
|JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N)
|-29
|Microsoft_Corp_(MSFT.O)
|1
|US_TBond
|-14
|MC.FR
|-7
|SHOP.US
|-4
|INTC.US-24
|-24
|AMD.US
|-22
|CADJPY
|-22
|GER40
|-14
|EWU.US
|0
|EWD.US
|-53
|IEV.US
|5
|AUDUSD
|-9
|TTE.US
|3
|EURCAD
|-23
|AUDCAD
|-34
|EA.US
|37
|JNJ.US
|74
|C.US
|7
|VIXY.US
|34
|Crude-F
|-773
|ConocoPhillips_(COP.N)
|-10
|Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N)
|-5
|Intel_Corporation_(INTC.O)
|-4
|CA.FR
|7
|IYR.US
|0
|EURGBP
|-7
|EPU.US
|-9
|C.US-24
|12
|CMG.US
|-14
|SBUX.US
|-68
|CHFJPY
|-7
|TRIP.US
|-6
|UK100
|1
|MRNA.US
|-22
|NZDCAD
|11
|EWQ.US
|-9
|SOXX.US
|-12
|SPCE.US
|-10
|UBER.US
|-9
|RBLX.US
|9
|BIDU.US
|9
|PANW.US
|36
|EWA.US
|30
|BAC.US
|32
|PYPL.US
|2
|TSLA.US
|-7
|AXP.US
|9
|USDCLP
|14
|PLTR.US
|-10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|78
|USDMXN
|-89K
|EURUSD
|-3.6K
|TLT.US
|1.8K
|NVDA.US
|2.1K
|GBPCAD
|33
|USDJPY
|-5.5K
|USDCAD
|52
|XAUUSD
|5.4K
|JPN225
|5.2K
|NAS100
|1.9K
|SpotBrent
|-3.8K
|NZDUSD
|830
|KO.US
|1.1K
|SpotCrude
|7.3K
|ECH.US
|184
|INTC.US
|562
|EWZ.US
|426
|SPY.US
|-4.3K
|NVDA.US-24
|3.5K
|COP.US
|-1.7K
|TSLA.US-24
|8K
|20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O)
|122
|XOM.US-24
|422
|EURJPY
|-859
|UNH.US
|-3.4K
|F.US-24
|-232
|GBPNZD
|2.6K
|AUDNZD
|-731
|CVX.US-24
|177
|GBPUSD
|-1.2K
|META.US-24
|444
|AAPL.US-24
|624
|EWW.US
|-972
|EURNZD
|2K
|US500
|-497
|PEP.US
|2K
|EURCHF
|2.2K
|XOM.US
|-419
|GOOG.US-24
|-2K
|USDCHF
|412
|NKE.US
|508
|BYND.US
|15
|USTN10YR
|-661
|FRA40
|2.7K
|GOOG.US
|405
|LMT.US
|1.2K
|USDCOP
|-13K
|Meta_Platforms_(META.O)
|285
|BP.GB
|-933
|CVX.US
|597
|VIX
|-482
|F.US
|35
|AUDJPY
|2K
|JPM.US
|362
|PG.US
|1.8K
|USTN2YR
|-160
|DPZ.US
|321
|QCOM.US
|32
|DIA.US
|-362
|Occidental_Petroleum_(OXY.N)
|72
|JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N)
|-302
|Microsoft_Corp_(MSFT.O)
|647
|US_TBond
|-25
|MC.FR
|-4K
|SHOP.US
|-36
|INTC.US-24
|-60
|AMD.US
|-1.7K
|CADJPY
|-656
|GER40
|-1K
|EWU.US
|10
|EWD.US
|-118
|IEV.US
|26
|AUDUSD
|-76
|TTE.US
|75
|EURCAD
|-329
|AUDCAD
|-475
|EA.US
|1.3K
|JNJ.US
|512
|C.US
|161
|VIXY.US
|179
|Crude-F
|-7.7K
|ConocoPhillips_(COP.N)
|-112
|Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N)
|-76
|Intel_Corporation_(INTC.O)
|-15
|CA.FR
|4.7K
|IYR.US
|45
|EURGBP
|-29
|EPU.US
|-82
|C.US-24
|125
|CMG.US
|-23
|SBUX.US
|-268
|CHFJPY
|-522
|TRIP.US
|-16
|UK100
|31
|MRNA.US
|-535
|NZDCAD
|158
|EWQ.US
|-25
|SOXX.US
|-112
|SPCE.US
|-16
|UBER.US
|-114
|RBLX.US
|92
|BIDU.US
|239
|PANW.US
|912
|EWA.US
|41
|BAC.US
|167
|PYPL.US
|48
|TSLA.US
|-671
|AXP.US
|497
|USDCLP
|833
|PLTR.US
|-1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +484.80 USD
Worst Trade: -398 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +307.90 USD
Massima perdita consecutiva: -519.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 366
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 254
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.45 × 118
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.78 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.04 × 139
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
FPMarketsLLC-Live
|1.17 × 494
El sistema de señales de trading se basa en modelos cuantitativos que garantizan la velocidad y precisión de las operaciones. Adicionalmente, se tiene una estricta restricción de no superar el drawdown mayor a 5% mensual.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
31USD al mese
28%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
83
1%
741
38%
55%
0.88
-1.33
USD
USD
28%
1:50