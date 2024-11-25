SegnaliSezioni
Julian Felipe Herrera Xiques

MOUQUANT3000

Julian Felipe Herrera Xiques
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2024 28%
Pepperstone-MT5-Live01
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
741
Profit Trade:
284 (38.32%)
Loss Trade:
457 (61.67%)
Best Trade:
484.80 USD
Worst Trade:
-398.10 USD
Profitto lordo:
7 498.01 USD (252 296 pips)
Perdita lorda:
-8 486.70 USD (335 835 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (307.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
960.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
54.89%
Massimo carico di deposito:
31.85%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
461 (62.21%)
Short Trade:
280 (37.79%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-1.33 USD
Profitto medio:
26.40 USD
Perdita media:
-18.57 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-519.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-773.20 USD (2)
Crescita mensile:
0.35%
Previsione annuale:
4.27%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 412.79 USD
Massimale:
2 197.14 USD (124.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.95% (2 047.31 USD)
Per equità:
8.37% (534.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 55
USDMXN 29
EURUSD 28
TLT.US 27
NVDA.US 25
GBPCAD 23
USDJPY 21
USDCAD 20
XAUUSD 20
JPN225 19
NAS100 19
SpotBrent 17
NZDUSD 16
KO.US 16
SpotCrude 15
ECH.US 14
INTC.US 13
EWZ.US 13
SPY.US 13
NVDA.US-24 12
COP.US 12
TSLA.US-24 11
20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O) 10
XOM.US-24 10
EURJPY 10
UNH.US 10
F.US-24 9
GBPNZD 9
AUDNZD 9
CVX.US-24 8
GBPUSD 8
META.US-24 7
AAPL.US-24 7
EWW.US 7
EURNZD 7
US500 7
PEP.US 7
EURCHF 6
XOM.US 6
GOOG.US-24 6
USDCHF 6
NKE.US 6
BYND.US 6
USTN10YR 6
FRA40 5
GOOG.US 5
LMT.US 5
USDCOP 4
Meta_Platforms_(META.O) 4
BP.GB 4
CVX.US 4
VIX 4
F.US 4
AUDJPY 4
JPM.US 4
PG.US 4
USTN2YR 3
DPZ.US 3
QCOM.US 3
DIA.US 3
Occidental_Petroleum_(OXY.N) 2
JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N) 2
Microsoft_Corp_(MSFT.O) 2
US_TBond 2
MC.FR 2
SHOP.US 2
INTC.US-24 2
AMD.US 2
CADJPY 2
GER40 2
EWU.US 2
EWD.US 2
IEV.US 2
AUDUSD 2
TTE.US 2
EURCAD 2
AUDCAD 2
EA.US 2
JNJ.US 2
C.US 2
VIXY.US 2
Crude-F 2
ConocoPhillips_(COP.N) 1
Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N) 1
Intel_Corporation_(INTC.O) 1
CA.FR 1
IYR.US 1
EURGBP 1
EPU.US 1
C.US-24 1
CMG.US 1
SBUX.US 1
CHFJPY 1
TRIP.US 1
UK100 1
MRNA.US 1
NZDCAD 1
EWQ.US 1
SOXX.US 1
SPCE.US 1
UBER.US 1
RBLX.US 1
BIDU.US 1
PANW.US 1
EWA.US 1
BAC.US 1
PYPL.US 1
TSLA.US 1
AXP.US 1
USDCLP 1
PLTR.US 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY 245
USDMXN -280
EURUSD -184
TLT.US 658
NVDA.US 161
GBPCAD 167
USDJPY -190
USDCAD -21
XAUUSD 62
JPN225 -20
NAS100 108
SpotBrent -25
NZDUSD 130
KO.US 169
SpotCrude 51
ECH.US -56
INTC.US 153
EWZ.US 78
SPY.US -265
NVDA.US-24 -84
COP.US -232
TSLA.US-24 79
20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O) -16
XOM.US-24 24
EURJPY -40
UNH.US -478
F.US-24 -78
GBPNZD -29
AUDNZD -144
CVX.US-24 42
GBPUSD -92
META.US-24 -22
AAPL.US-24 1
EWW.US -50
EURNZD 9
US500 -75
PEP.US 414
EURCHF 135
XOM.US -57
GOOG.US-24 -21
USDCHF 11
NKE.US 11
BYND.US -18
USTN10YR -345
FRA40 88
GOOG.US 21
LMT.US 6
USDCOP -49
Meta_Platforms_(META.O) 2
BP.GB -20
CVX.US 23
VIX -246
F.US 0
AUDJPY 95
JPM.US 45
PG.US 107
USTN2YR -54
DPZ.US 26
QCOM.US 6
DIA.US -23
Occidental_Petroleum_(OXY.N) 1
JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N) -29
Microsoft_Corp_(MSFT.O) 1
US_TBond -14
MC.FR -7
SHOP.US -4
INTC.US-24 -24
AMD.US -22
CADJPY -22
GER40 -14
EWU.US 0
EWD.US -53
IEV.US 5
AUDUSD -9
TTE.US 3
EURCAD -23
AUDCAD -34
EA.US 37
JNJ.US 74
C.US 7
VIXY.US 34
Crude-F -773
ConocoPhillips_(COP.N) -10
Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N) -5
Intel_Corporation_(INTC.O) -4
CA.FR 7
IYR.US 0
EURGBP -7
EPU.US -9
C.US-24 12
CMG.US -14
SBUX.US -68
CHFJPY -7
TRIP.US -6
UK100 1
MRNA.US -22
NZDCAD 11
EWQ.US -9
SOXX.US -12
SPCE.US -10
UBER.US -9
RBLX.US 9
BIDU.US 9
PANW.US 36
EWA.US 30
BAC.US 32
PYPL.US 2
TSLA.US -7
AXP.US 9
USDCLP 14
PLTR.US -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY 78
USDMXN -89K
EURUSD -3.6K
TLT.US 1.8K
NVDA.US 2.1K
GBPCAD 33
USDJPY -5.5K
USDCAD 52
XAUUSD 5.4K
JPN225 5.2K
NAS100 1.9K
SpotBrent -3.8K
NZDUSD 830
KO.US 1.1K
SpotCrude 7.3K
ECH.US 184
INTC.US 562
EWZ.US 426
SPY.US -4.3K
NVDA.US-24 3.5K
COP.US -1.7K
TSLA.US-24 8K
20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O) 122
XOM.US-24 422
EURJPY -859
UNH.US -3.4K
F.US-24 -232
GBPNZD 2.6K
AUDNZD -731
CVX.US-24 177
GBPUSD -1.2K
META.US-24 444
AAPL.US-24 624
EWW.US -972
EURNZD 2K
US500 -497
PEP.US 2K
EURCHF 2.2K
XOM.US -419
GOOG.US-24 -2K
USDCHF 412
NKE.US 508
BYND.US 15
USTN10YR -661
FRA40 2.7K
GOOG.US 405
LMT.US 1.2K
USDCOP -13K
Meta_Platforms_(META.O) 285
BP.GB -933
CVX.US 597
VIX -482
F.US 35
AUDJPY 2K
JPM.US 362
PG.US 1.8K
USTN2YR -160
DPZ.US 321
QCOM.US 32
DIA.US -362
Occidental_Petroleum_(OXY.N) 72
JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N) -302
Microsoft_Corp_(MSFT.O) 647
US_TBond -25
MC.FR -4K
SHOP.US -36
INTC.US-24 -60
AMD.US -1.7K
CADJPY -656
GER40 -1K
EWU.US 10
EWD.US -118
IEV.US 26
AUDUSD -76
TTE.US 75
EURCAD -329
AUDCAD -475
EA.US 1.3K
JNJ.US 512
C.US 161
VIXY.US 179
Crude-F -7.7K
ConocoPhillips_(COP.N) -112
Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N) -76
Intel_Corporation_(INTC.O) -15
CA.FR 4.7K
IYR.US 45
EURGBP -29
EPU.US -82
C.US-24 125
CMG.US -23
SBUX.US -268
CHFJPY -522
TRIP.US -16
UK100 31
MRNA.US -535
NZDCAD 158
EWQ.US -25
SOXX.US -112
SPCE.US -16
UBER.US -114
RBLX.US 92
BIDU.US 239
PANW.US 912
EWA.US 41
BAC.US 167
PYPL.US 48
TSLA.US -671
AXP.US 497
USDCLP 833
PLTR.US -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +484.80 USD
Worst Trade: -398 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +307.90 USD
Massima perdita consecutiva: -519.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 118
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.04 × 139
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
FPMarketsLLC-Live
1.17 × 494
69 più
El sistema de señales de trading se basa en modelos cuantitativos que garantizan la velocidad y precisión de las operaciones. Adicionalmente, se tiene una estricta restricción de no superar el drawdown mayor a 5% mensual.
Non ci sono recensioni
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 14:04
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.08 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MOUQUANT3000
31USD al mese
28%
0
0
USD
5.4K
USD
83
1%
741
38%
55%
0.88
-1.33
USD
28%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.