Julian Felipe Herrera Xiques

MOUQUANT3000

Julian Felipe Herrera Xiques
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 28%
Pepperstone-MT5-Live01
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
741
Kârla kapanan işlemler:
284 (38.32%)
Zararla kapanan işlemler:
457 (61.67%)
En iyi işlem:
484.80 USD
En kötü işlem:
-398.10 USD
Brüt kâr:
7 498.01 USD (252 296 pips)
Brüt zarar:
-8 486.70 USD (335 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (307.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
960.50 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
54.89%
Maks. mevduat yükü:
31.85%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
461 (62.21%)
Satış işlemleri:
280 (37.79%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-1.33 USD
Ortalama kâr:
26.40 USD
Ortalama zarar:
-18.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-519.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-773.20 USD (2)
Aylık büyüme:
0.35%
Yıllık tahmin:
4.27%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 412.79 USD
Maksimum:
2 197.14 USD (124.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.95% (2 047.31 USD)
Varlığa göre:
8.37% (534.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY 55
USDMXN 29
EURUSD 28
TLT.US 27
NVDA.US 25
GBPCAD 23
USDJPY 21
USDCAD 20
XAUUSD 20
JPN225 19
NAS100 19
SpotBrent 17
NZDUSD 16
KO.US 16
SpotCrude 15
ECH.US 14
INTC.US 13
EWZ.US 13
SPY.US 13
NVDA.US-24 12
COP.US 12
TSLA.US-24 11
20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O) 10
XOM.US-24 10
EURJPY 10
UNH.US 10
F.US-24 9
GBPNZD 9
AUDNZD 9
CVX.US-24 8
GBPUSD 8
META.US-24 7
AAPL.US-24 7
EWW.US 7
EURNZD 7
US500 7
PEP.US 7
EURCHF 6
XOM.US 6
GOOG.US-24 6
USDCHF 6
NKE.US 6
BYND.US 6
USTN10YR 6
FRA40 5
GOOG.US 5
LMT.US 5
USDCOP 4
Meta_Platforms_(META.O) 4
BP.GB 4
CVX.US 4
VIX 4
F.US 4
AUDJPY 4
JPM.US 4
PG.US 4
USTN2YR 3
DPZ.US 3
QCOM.US 3
DIA.US 3
Occidental_Petroleum_(OXY.N) 2
JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N) 2
Microsoft_Corp_(MSFT.O) 2
US_TBond 2
MC.FR 2
SHOP.US 2
INTC.US-24 2
AMD.US 2
CADJPY 2
GER40 2
EWU.US 2
EWD.US 2
IEV.US 2
AUDUSD 2
TTE.US 2
EURCAD 2
AUDCAD 2
EA.US 2
JNJ.US 2
C.US 2
VIXY.US 2
Crude-F 2
ConocoPhillips_(COP.N) 1
Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N) 1
Intel_Corporation_(INTC.O) 1
CA.FR 1
IYR.US 1
EURGBP 1
EPU.US 1
C.US-24 1
CMG.US 1
SBUX.US 1
CHFJPY 1
TRIP.US 1
UK100 1
MRNA.US 1
NZDCAD 1
EWQ.US 1
SOXX.US 1
SPCE.US 1
UBER.US 1
RBLX.US 1
BIDU.US 1
PANW.US 1
EWA.US 1
BAC.US 1
PYPL.US 1
TSLA.US 1
AXP.US 1
USDCLP 1
PLTR.US 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY 245
USDMXN -280
EURUSD -184
TLT.US 658
NVDA.US 161
GBPCAD 167
USDJPY -190
USDCAD -21
XAUUSD 62
JPN225 -20
NAS100 108
SpotBrent -25
NZDUSD 130
KO.US 169
SpotCrude 51
ECH.US -56
INTC.US 153
EWZ.US 78
SPY.US -265
NVDA.US-24 -84
COP.US -232
TSLA.US-24 79
20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O) -16
XOM.US-24 24
EURJPY -40
UNH.US -478
F.US-24 -78
GBPNZD -29
AUDNZD -144
CVX.US-24 42
GBPUSD -92
META.US-24 -22
AAPL.US-24 1
EWW.US -50
EURNZD 9
US500 -75
PEP.US 414
EURCHF 135
XOM.US -57
GOOG.US-24 -21
USDCHF 11
NKE.US 11
BYND.US -18
USTN10YR -345
FRA40 88
GOOG.US 21
LMT.US 6
USDCOP -49
Meta_Platforms_(META.O) 2
BP.GB -20
CVX.US 23
VIX -246
F.US 0
AUDJPY 95
JPM.US 45
PG.US 107
USTN2YR -54
DPZ.US 26
QCOM.US 6
DIA.US -23
Occidental_Petroleum_(OXY.N) 1
JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N) -29
Microsoft_Corp_(MSFT.O) 1
US_TBond -14
MC.FR -7
SHOP.US -4
INTC.US-24 -24
AMD.US -22
CADJPY -22
GER40 -14
EWU.US 0
EWD.US -53
IEV.US 5
AUDUSD -9
TTE.US 3
EURCAD -23
AUDCAD -34
EA.US 37
JNJ.US 74
C.US 7
VIXY.US 34
Crude-F -773
ConocoPhillips_(COP.N) -10
Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N) -5
Intel_Corporation_(INTC.O) -4
CA.FR 7
IYR.US 0
EURGBP -7
EPU.US -9
C.US-24 12
CMG.US -14
SBUX.US -68
CHFJPY -7
TRIP.US -6
UK100 1
MRNA.US -22
NZDCAD 11
EWQ.US -9
SOXX.US -12
SPCE.US -10
UBER.US -9
RBLX.US 9
BIDU.US 9
PANW.US 36
EWA.US 30
BAC.US 32
PYPL.US 2
TSLA.US -7
AXP.US 9
USDCLP 14
PLTR.US -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY 78
USDMXN -89K
EURUSD -3.6K
TLT.US 1.8K
NVDA.US 2.1K
GBPCAD 33
USDJPY -5.5K
USDCAD 52
XAUUSD 5.4K
JPN225 5.2K
NAS100 1.9K
SpotBrent -3.8K
NZDUSD 830
KO.US 1.1K
SpotCrude 7.3K
ECH.US 184
INTC.US 562
EWZ.US 426
SPY.US -4.3K
NVDA.US-24 3.5K
COP.US -1.7K
TSLA.US-24 8K
20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O) 122
XOM.US-24 422
EURJPY -859
UNH.US -3.4K
F.US-24 -232
GBPNZD 2.6K
AUDNZD -731
CVX.US-24 177
GBPUSD -1.2K
META.US-24 444
AAPL.US-24 624
EWW.US -972
EURNZD 2K
US500 -497
PEP.US 2K
EURCHF 2.2K
XOM.US -419
GOOG.US-24 -2K
USDCHF 412
NKE.US 508
BYND.US 15
USTN10YR -661
FRA40 2.7K
GOOG.US 405
LMT.US 1.2K
USDCOP -13K
Meta_Platforms_(META.O) 285
BP.GB -933
CVX.US 597
VIX -482
F.US 35
AUDJPY 2K
JPM.US 362
PG.US 1.8K
USTN2YR -160
DPZ.US 321
QCOM.US 32
DIA.US -362
Occidental_Petroleum_(OXY.N) 72
JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N) -302
Microsoft_Corp_(MSFT.O) 647
US_TBond -25
MC.FR -4K
SHOP.US -36
INTC.US-24 -60
AMD.US -1.7K
CADJPY -656
GER40 -1K
EWU.US 10
EWD.US -118
IEV.US 26
AUDUSD -76
TTE.US 75
EURCAD -329
AUDCAD -475
EA.US 1.3K
JNJ.US 512
C.US 161
VIXY.US 179
Crude-F -7.7K
ConocoPhillips_(COP.N) -112
Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N) -76
Intel_Corporation_(INTC.O) -15
CA.FR 4.7K
IYR.US 45
EURGBP -29
EPU.US -82
C.US-24 125
CMG.US -23
SBUX.US -268
CHFJPY -522
TRIP.US -16
UK100 31
MRNA.US -535
NZDCAD 158
EWQ.US -25
SOXX.US -112
SPCE.US -16
UBER.US -114
RBLX.US 92
BIDU.US 239
PANW.US 912
EWA.US 41
BAC.US 167
PYPL.US 48
TSLA.US -671
AXP.US 497
USDCLP 833
PLTR.US -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +484.80 USD
En kötü işlem: -398 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +307.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -519.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 118
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.04 × 139
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
FPMarketsLLC-Live
1.17 × 494
69 daha fazla...
El sistema de señales de trading se basa en modelos cuantitativos que garantizan la velocidad y precisión de las operaciones. Adicionalmente, se tiene una estricta restricción de no superar el drawdown mayor a 5% mensual.
İnceleme yok
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 14:04
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.08 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MOUQUANT3000
Ayda 31 USD
28%
0
0
USD
5.4K
USD
83
1%
741
38%
55%
0.88
-1.33
USD
28%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.