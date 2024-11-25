SignauxSections
Julian Felipe Herrera Xiques

MOUQUANT3000

Julian Felipe Herrera Xiques
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 31 USD par mois
croissance depuis 2024 28%
Pepperstone-MT5-Live01
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
741
Bénéfice trades:
284 (38.32%)
Perte trades:
457 (61.67%)
Meilleure transaction:
484.80 USD
Pire transaction:
-398.10 USD
Bénéfice brut:
7 498.01 USD (252 296 pips)
Perte brute:
-8 486.70 USD (335 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (307.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
960.50 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
54.89%
Charge de dépôt maximale:
31.85%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
461 (62.21%)
Courts trades:
280 (37.79%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-1.33 USD
Bénéfice moyen:
26.40 USD
Perte moyenne:
-18.57 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-519.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-773.20 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.35%
Prévision annuelle:
4.27%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 412.79 USD
Maximal:
2 197.14 USD (124.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.95% (2 047.31 USD)
Par fonds propres:
8.37% (534.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDJPY 55
USDMXN 29
EURUSD 28
TLT.US 27
NVDA.US 25
GBPCAD 23
USDJPY 21
USDCAD 20
XAUUSD 20
JPN225 19
NAS100 19
SpotBrent 17
NZDUSD 16
KO.US 16
SpotCrude 15
ECH.US 14
INTC.US 13
EWZ.US 13
SPY.US 13
NVDA.US-24 12
COP.US 12
TSLA.US-24 11
20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O) 10
XOM.US-24 10
EURJPY 10
UNH.US 10
F.US-24 9
GBPNZD 9
AUDNZD 9
CVX.US-24 8
GBPUSD 8
META.US-24 7
AAPL.US-24 7
EWW.US 7
EURNZD 7
US500 7
PEP.US 7
EURCHF 6
XOM.US 6
GOOG.US-24 6
USDCHF 6
NKE.US 6
BYND.US 6
USTN10YR 6
FRA40 5
GOOG.US 5
LMT.US 5
USDCOP 4
Meta_Platforms_(META.O) 4
BP.GB 4
CVX.US 4
VIX 4
F.US 4
AUDJPY 4
JPM.US 4
PG.US 4
USTN2YR 3
DPZ.US 3
QCOM.US 3
DIA.US 3
Occidental_Petroleum_(OXY.N) 2
JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N) 2
Microsoft_Corp_(MSFT.O) 2
US_TBond 2
MC.FR 2
SHOP.US 2
INTC.US-24 2
AMD.US 2
CADJPY 2
GER40 2
EWU.US 2
EWD.US 2
IEV.US 2
AUDUSD 2
TTE.US 2
EURCAD 2
AUDCAD 2
EA.US 2
JNJ.US 2
C.US 2
VIXY.US 2
Crude-F 2
ConocoPhillips_(COP.N) 1
Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N) 1
Intel_Corporation_(INTC.O) 1
CA.FR 1
IYR.US 1
EURGBP 1
EPU.US 1
C.US-24 1
CMG.US 1
SBUX.US 1
CHFJPY 1
TRIP.US 1
UK100 1
MRNA.US 1
NZDCAD 1
EWQ.US 1
SOXX.US 1
SPCE.US 1
UBER.US 1
RBLX.US 1
BIDU.US 1
PANW.US 1
EWA.US 1
BAC.US 1
PYPL.US 1
TSLA.US 1
AXP.US 1
USDCLP 1
PLTR.US 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDJPY 245
USDMXN -280
EURUSD -184
TLT.US 658
NVDA.US 161
GBPCAD 167
USDJPY -190
USDCAD -21
XAUUSD 62
JPN225 -20
NAS100 108
SpotBrent -25
NZDUSD 130
KO.US 169
SpotCrude 51
ECH.US -56
INTC.US 153
EWZ.US 78
SPY.US -265
NVDA.US-24 -84
COP.US -232
TSLA.US-24 79
20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O) -16
XOM.US-24 24
EURJPY -40
UNH.US -478
F.US-24 -78
GBPNZD -29
AUDNZD -144
CVX.US-24 42
GBPUSD -92
META.US-24 -22
AAPL.US-24 1
EWW.US -50
EURNZD 9
US500 -75
PEP.US 414
EURCHF 135
XOM.US -57
GOOG.US-24 -21
USDCHF 11
NKE.US 11
BYND.US -18
USTN10YR -345
FRA40 88
GOOG.US 21
LMT.US 6
USDCOP -49
Meta_Platforms_(META.O) 2
BP.GB -20
CVX.US 23
VIX -246
F.US 0
AUDJPY 95
JPM.US 45
PG.US 107
USTN2YR -54
DPZ.US 26
QCOM.US 6
DIA.US -23
Occidental_Petroleum_(OXY.N) 1
JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N) -29
Microsoft_Corp_(MSFT.O) 1
US_TBond -14
MC.FR -7
SHOP.US -4
INTC.US-24 -24
AMD.US -22
CADJPY -22
GER40 -14
EWU.US 0
EWD.US -53
IEV.US 5
AUDUSD -9
TTE.US 3
EURCAD -23
AUDCAD -34
EA.US 37
JNJ.US 74
C.US 7
VIXY.US 34
Crude-F -773
ConocoPhillips_(COP.N) -10
Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N) -5
Intel_Corporation_(INTC.O) -4
CA.FR 7
IYR.US 0
EURGBP -7
EPU.US -9
C.US-24 12
CMG.US -14
SBUX.US -68
CHFJPY -7
TRIP.US -6
UK100 1
MRNA.US -22
NZDCAD 11
EWQ.US -9
SOXX.US -12
SPCE.US -10
UBER.US -9
RBLX.US 9
BIDU.US 9
PANW.US 36
EWA.US 30
BAC.US 32
PYPL.US 2
TSLA.US -7
AXP.US 9
USDCLP 14
PLTR.US -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDJPY 78
USDMXN -89K
EURUSD -3.6K
TLT.US 1.8K
NVDA.US 2.1K
GBPCAD 33
USDJPY -5.5K
USDCAD 52
XAUUSD 5.4K
JPN225 5.2K
NAS100 1.9K
SpotBrent -3.8K
NZDUSD 830
KO.US 1.1K
SpotCrude 7.3K
ECH.US 184
INTC.US 562
EWZ.US 426
SPY.US -4.3K
NVDA.US-24 3.5K
COP.US -1.7K
TSLA.US-24 8K
20yr_Treas._Bond_ETF_(TLT.O) 122
XOM.US-24 422
EURJPY -859
UNH.US -3.4K
F.US-24 -232
GBPNZD 2.6K
AUDNZD -731
CVX.US-24 177
GBPUSD -1.2K
META.US-24 444
AAPL.US-24 624
EWW.US -972
EURNZD 2K
US500 -497
PEP.US 2K
EURCHF 2.2K
XOM.US -419
GOOG.US-24 -2K
USDCHF 412
NKE.US 508
BYND.US 15
USTN10YR -661
FRA40 2.7K
GOOG.US 405
LMT.US 1.2K
USDCOP -13K
Meta_Platforms_(META.O) 285
BP.GB -933
CVX.US 597
VIX -482
F.US 35
AUDJPY 2K
JPM.US 362
PG.US 1.8K
USTN2YR -160
DPZ.US 321
QCOM.US 32
DIA.US -362
Occidental_Petroleum_(OXY.N) 72
JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N) -302
Microsoft_Corp_(MSFT.O) 647
US_TBond -25
MC.FR -4K
SHOP.US -36
INTC.US-24 -60
AMD.US -1.7K
CADJPY -656
GER40 -1K
EWU.US 10
EWD.US -118
IEV.US 26
AUDUSD -76
TTE.US 75
EURCAD -329
AUDCAD -475
EA.US 1.3K
JNJ.US 512
C.US 161
VIXY.US 179
Crude-F -7.7K
ConocoPhillips_(COP.N) -112
Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N) -76
Intel_Corporation_(INTC.O) -15
CA.FR 4.7K
IYR.US 45
EURGBP -29
EPU.US -82
C.US-24 125
CMG.US -23
SBUX.US -268
CHFJPY -522
TRIP.US -16
UK100 31
MRNA.US -535
NZDCAD 158
EWQ.US -25
SOXX.US -112
SPCE.US -16
UBER.US -114
RBLX.US 92
BIDU.US 239
PANW.US 912
EWA.US 41
BAC.US 167
PYPL.US 48
TSLA.US -671
AXP.US 497
USDCLP 833
PLTR.US -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +484.80 USD
Pire transaction: -398 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +307.90 USD
Perte consécutive maximale: -519.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 118
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.04 × 139
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
FPMarketsLLC-Live
1.17 × 494
69 plus...
El sistema de señales de trading se basa en modelos cuantitativos que garantizan la velocidad y precisión de las operaciones. Adicionalmente, se tiene una estricta restricción de no superar el drawdown mayor a 5% mensual.
Aucun avis
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 14:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 14:04
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.08 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.