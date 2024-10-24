SegnaliSezioni
Agustin Jorge Munoz Nafria

0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -49%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
882
Profit Trade:
601 (68.14%)
Loss Trade:
281 (31.86%)
Best Trade:
33.82 EUR
Worst Trade:
-95.44 EUR
Profitto lordo:
3 086.76 EUR (1 384 132 pips)
Perdita lorda:
-3 625.70 EUR (1 293 111 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (69.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
125.70 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
36.69%
Massimo carico di deposito:
93.91%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
484 (54.88%)
Short Trade:
398 (45.12%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.61 EUR
Profitto medio:
5.14 EUR
Perdita media:
-12.90 EUR
Massime perdite consecutive:
32 (-96.09 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-156.93 EUR (3)
Crescita mensile:
-28.39%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
553.30 EUR
Massimale:
663.14 EUR (118.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.73% (553.30 EUR)
Per equità:
17.05% (163.14 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-Z 542
USDJPY-Z 244
EURUSD-Z 48
GBPUSD-Z 19
AUDUSD-Z 17
USDCAD-Z 8
GBPJPY-Z 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-Z -430
USDJPY-Z -132
EURUSD-Z -18
GBPUSD-Z -31
AUDUSD-Z -2
USDCAD-Z -2
GBPJPY-Z -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-Z 104K
USDJPY-Z -7.5K
EURUSD-Z -1.1K
GBPUSD-Z -1K
AUDUSD-Z -138
USDCAD-Z -623
GBPJPY-Z -169
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.82 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +69.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -96.09 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading mainly gold with low leverage
Non ci sono recensioni
2025.01.24 13:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.01 22:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.28 09:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.28 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.25 08:50
Share of trading days is too low
2024.10.25 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.24 20:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.24 20:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.24 20:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.24 20:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.24 20:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
