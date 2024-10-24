SinyallerBölümler
Agustin Jorge Munoz Nafria

Cassandra

Agustin Jorge Munoz Nafria
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -49%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
882
Kârla kapanan işlemler:
601 (68.14%)
Zararla kapanan işlemler:
281 (31.86%)
En iyi işlem:
33.82 EUR
En kötü işlem:
-95.44 EUR
Brüt kâr:
3 086.76 EUR (1 384 132 pips)
Brüt zarar:
-3 625.70 EUR (1 293 111 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (69.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
125.70 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
36.69%
Maks. mevduat yükü:
93.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
484 (54.88%)
Satış işlemleri:
398 (45.12%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.61 EUR
Ortalama kâr:
5.14 EUR
Ortalama zarar:
-12.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-96.09 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-156.93 EUR (3)
Aylık büyüme:
-30.24%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
553.30 EUR
Maksimum:
663.14 EUR (118.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.73% (553.30 EUR)
Varlığa göre:
17.05% (163.14 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-Z 542
USDJPY-Z 244
EURUSD-Z 48
GBPUSD-Z 19
AUDUSD-Z 17
USDCAD-Z 8
GBPJPY-Z 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-Z -430
USDJPY-Z -132
EURUSD-Z -18
GBPUSD-Z -31
AUDUSD-Z -2
USDCAD-Z -2
GBPJPY-Z -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-Z 104K
USDJPY-Z -7.5K
EURUSD-Z -1.1K
GBPUSD-Z -1K
AUDUSD-Z -138
USDCAD-Z -623
GBPJPY-Z -169
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.82 EUR
En kötü işlem: -95 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +69.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -96.09 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading mainly gold with low leverage
İnceleme yok
2025.01.24 13:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.01 22:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.28 09:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.28 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.25 08:50
Share of trading days is too low
2024.10.25 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.24 20:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.24 20:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.24 20:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.24 20:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.24 20:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
