Agustin Jorge Munoz Nafria

Cassandra

Agustin Jorge Munoz Nafria
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -49%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
882
Bénéfice trades:
601 (68.14%)
Perte trades:
281 (31.86%)
Meilleure transaction:
33.82 EUR
Pire transaction:
-95.44 EUR
Bénéfice brut:
3 086.76 EUR (1 384 132 pips)
Perte brute:
-3 625.70 EUR (1 293 111 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (69.11 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
125.70 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
36.69%
Charge de dépôt maximale:
93.91%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
484 (54.88%)
Courts trades:
398 (45.12%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.61 EUR
Bénéfice moyen:
5.14 EUR
Perte moyenne:
-12.90 EUR
Pertes consécutives maximales:
32 (-96.09 EUR)
Perte consécutive maximale:
-156.93 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-32.77%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
553.30 EUR
Maximal:
663.14 EUR (118.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.73% (553.30 EUR)
Par fonds propres:
17.05% (163.14 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-Z 542
USDJPY-Z 244
EURUSD-Z 48
GBPUSD-Z 19
AUDUSD-Z 17
USDCAD-Z 8
GBPJPY-Z 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-Z -430
USDJPY-Z -132
EURUSD-Z -18
GBPUSD-Z -31
AUDUSD-Z -2
USDCAD-Z -2
GBPJPY-Z -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-Z 104K
USDJPY-Z -7.5K
EURUSD-Z -1.1K
GBPUSD-Z -1K
AUDUSD-Z -138
USDCAD-Z -623
GBPJPY-Z -169
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.82 EUR
Pire transaction: -95 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +69.11 EUR
Perte consécutive maximale: -96.09 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading mainly gold with low leverage
Aucun avis
2025.01.24 13:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.01 22:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.28 09:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.28 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.25 08:50
Share of trading days is too low
2024.10.25 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.24 20:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.24 20:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.24 20:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.24 20:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.24 20:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cassandra
30 USD par mois
-49%
0
0
USD
791
EUR
49
99%
882
68%
37%
0.85
-0.61
EUR
50%
1:30
