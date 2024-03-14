- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
734
Profit Trade:
378 (51.49%)
Loss Trade:
356 (48.50%)
Best Trade:
1 394.00 UST
Worst Trade:
-1 217.53 UST
Profitto lordo:
28 012.07 UST (328 982 pips)
Perdita lorda:
-31 606.10 UST (241 917 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (989.25 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 504.83 UST (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
84.82%
Massimo carico di deposito:
24.66%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
353 (48.09%)
Short Trade:
381 (51.91%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-4.90 UST
Profitto medio:
74.11 UST
Perdita media:
-88.78 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-967.81 UST)
Massima perdita consecutiva:
-4 301.45 UST (10)
Crescita mensile:
5.91%
Previsione annuale:
71.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 678.46 UST
Massimale:
7 415.93 UST (42.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.91% (7 410.09 UST)
Per equità:
61.69% (11 007.25 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.str
|117
|XAUUSD.str
|96
|NZDUSD.str
|85
|AUDUSD.str
|80
|USDCAD.str
|78
|GBPUSD.str
|73
|USDCHF.str
|49
|USDJPY.str
|43
|XAGUSD.str
|29
|US100.str
|28
|US500.str
|19
|BRENT.str
|10
|WTI.str
|5
|EURAUD.str
|5
|EURCAD.str
|3
|GBPMXN.str
|2
|GER30.str
|2
|CADCHF.str
|2
|GBPCHF.str
|2
|AUDNZD.str
|2
|AUDCAD.str
|1
|EURNZD.str
|1
|EURCHF.str
|1
|SUGAR.str
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.str
|-669
|XAUUSD.str
|640
|NZDUSD.str
|-4.9K
|AUDUSD.str
|-418
|USDCAD.str
|-450
|GBPUSD.str
|767
|USDCHF.str
|146
|USDJPY.str
|-324
|XAGUSD.str
|-88
|US100.str
|1.3K
|US500.str
|348
|BRENT.str
|-71
|WTI.str
|50
|EURAUD.str
|35
|EURCAD.str
|17
|GBPMXN.str
|28
|GER30.str
|0
|CADCHF.str
|-4
|GBPCHF.str
|79
|AUDNZD.str
|-138
|AUDCAD.str
|-41
|EURNZD.str
|85
|EURCHF.str
|2
|SUGAR.str
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.str
|4.5K
|XAUUSD.str
|28K
|NZDUSD.str
|-22K
|AUDUSD.str
|3.1K
|USDCAD.str
|6.4K
|GBPUSD.str
|5.8K
|USDCHF.str
|4.7K
|USDJPY.str
|1.8K
|XAGUSD.str
|3.7K
|US100.str
|-2.7K
|US500.str
|1.8K
|BRENT.str
|159
|WTI.str
|150
|EURAUD.str
|1.8K
|EURCAD.str
|-145
|GBPMXN.str
|49K
|GER30.str
|-17
|CADCHF.str
|-40
|GBPCHF.str
|472
|AUDNZD.str
|-302
|AUDCAD.str
|-143
|EURNZD.str
|1.1K
|EURCHF.str
|8
|SUGAR.str
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 394.00 UST
Worst Trade: -1 218 UST
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +989.25 UST
Massima perdita consecutiva: -967.81 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "StriforSVG-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
