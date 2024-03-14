SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Stop Loss Projekt
Nikolai Poltavskii

Stop Loss Projekt

Nikolai Poltavskii
0 recensioni
134 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -17%
StriforSVG-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
734
Profit Trade:
378 (51.49%)
Loss Trade:
356 (48.50%)
Best Trade:
1 394.00 UST
Worst Trade:
-1 217.53 UST
Profitto lordo:
28 012.07 UST (328 982 pips)
Perdita lorda:
-31 606.10 UST (241 917 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (989.25 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 504.83 UST (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
84.82%
Massimo carico di deposito:
24.66%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
353 (48.09%)
Short Trade:
381 (51.91%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-4.90 UST
Profitto medio:
74.11 UST
Perdita media:
-88.78 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-967.81 UST)
Massima perdita consecutiva:
-4 301.45 UST (10)
Crescita mensile:
5.91%
Previsione annuale:
71.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 678.46 UST
Massimale:
7 415.93 UST (42.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.91% (7 410.09 UST)
Per equità:
61.69% (11 007.25 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.str 117
XAUUSD.str 96
NZDUSD.str 85
AUDUSD.str 80
USDCAD.str 78
GBPUSD.str 73
USDCHF.str 49
USDJPY.str 43
XAGUSD.str 29
US100.str 28
US500.str 19
BRENT.str 10
WTI.str 5
EURAUD.str 5
EURCAD.str 3
GBPMXN.str 2
GER30.str 2
CADCHF.str 2
GBPCHF.str 2
AUDNZD.str 2
AUDCAD.str 1
EURNZD.str 1
EURCHF.str 1
SUGAR.str 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.str -669
XAUUSD.str 640
NZDUSD.str -4.9K
AUDUSD.str -418
USDCAD.str -450
GBPUSD.str 767
USDCHF.str 146
USDJPY.str -324
XAGUSD.str -88
US100.str 1.3K
US500.str 348
BRENT.str -71
WTI.str 50
EURAUD.str 35
EURCAD.str 17
GBPMXN.str 28
GER30.str 0
CADCHF.str -4
GBPCHF.str 79
AUDNZD.str -138
AUDCAD.str -41
EURNZD.str 85
EURCHF.str 2
SUGAR.str 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.str 4.5K
XAUUSD.str 28K
NZDUSD.str -22K
AUDUSD.str 3.1K
USDCAD.str 6.4K
GBPUSD.str 5.8K
USDCHF.str 4.7K
USDJPY.str 1.8K
XAGUSD.str 3.7K
US100.str -2.7K
US500.str 1.8K
BRENT.str 159
WTI.str 150
EURAUD.str 1.8K
EURCAD.str -145
GBPMXN.str 49K
GER30.str -17
CADCHF.str -40
GBPCHF.str 472
AUDNZD.str -302
AUDCAD.str -143
EURNZD.str 1.1K
EURCHF.str 8
SUGAR.str 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 394.00 UST
Worst Trade: -1 218 UST
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +989.25 UST
Massima perdita consecutiva: -967.81 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "StriforSVG-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati