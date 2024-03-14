- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
732
Bénéfice trades:
377 (51.50%)
Perte trades:
355 (48.50%)
Meilleure transaction:
1 394.00 UST
Pire transaction:
-1 217.53 UST
Bénéfice brut:
27 986.23 UST (328 831 pips)
Perte brute:
-31 545.24 UST (241 569 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (989.25 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
1 504.83 UST (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
84.82%
Charge de dépôt maximale:
24.66%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
351 (47.95%)
Courts trades:
381 (52.05%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-4.86 UST
Bénéfice moyen:
74.23 UST
Perte moyenne:
-88.86 UST
Pertes consécutives maximales:
13 (-967.81 UST)
Perte consécutive maximale:
-4 301.45 UST (10)
Croissance mensuelle:
6.12%
Prévision annuelle:
74.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 678.46 UST
Maximal:
7 415.93 UST (42.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.91% (7 410.09 UST)
Par fonds propres:
61.18% (11 189.90 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.str
|117
|XAUUSD.str
|94
|NZDUSD.str
|85
|AUDUSD.str
|80
|USDCAD.str
|78
|GBPUSD.str
|73
|USDCHF.str
|49
|USDJPY.str
|43
|XAGUSD.str
|29
|US100.str
|28
|US500.str
|19
|BRENT.str
|10
|WTI.str
|5
|EURAUD.str
|5
|EURCAD.str
|3
|GBPMXN.str
|2
|GER30.str
|2
|CADCHF.str
|2
|GBPCHF.str
|2
|AUDNZD.str
|2
|AUDCAD.str
|1
|EURNZD.str
|1
|EURCHF.str
|1
|SUGAR.str
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.str
|-669
|XAUUSD.str
|675
|NZDUSD.str
|-4.9K
|AUDUSD.str
|-418
|USDCAD.str
|-450
|GBPUSD.str
|767
|USDCHF.str
|146
|USDJPY.str
|-324
|XAGUSD.str
|-88
|US100.str
|1.3K
|US500.str
|348
|BRENT.str
|-71
|WTI.str
|50
|EURAUD.str
|35
|EURCAD.str
|17
|GBPMXN.str
|28
|GER30.str
|0
|CADCHF.str
|-4
|GBPCHF.str
|79
|AUDNZD.str
|-138
|AUDCAD.str
|-41
|EURNZD.str
|85
|EURCHF.str
|2
|SUGAR.str
|20
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.str
|4.5K
|XAUUSD.str
|28K
|NZDUSD.str
|-22K
|AUDUSD.str
|3.1K
|USDCAD.str
|6.4K
|GBPUSD.str
|5.8K
|USDCHF.str
|4.7K
|USDJPY.str
|1.8K
|XAGUSD.str
|3.7K
|US100.str
|-2.7K
|US500.str
|1.8K
|BRENT.str
|159
|WTI.str
|150
|EURAUD.str
|1.8K
|EURCAD.str
|-145
|GBPMXN.str
|49K
|GER30.str
|-17
|CADCHF.str
|-40
|GBPCHF.str
|472
|AUDNZD.str
|-302
|AUDCAD.str
|-143
|EURNZD.str
|1.1K
|EURCHF.str
|8
|SUGAR.str
|13
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 394.00 UST
Pire transaction: -1 218 UST
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +989.25 UST
Perte consécutive maximale: -967.81 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "StriforSVG-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
