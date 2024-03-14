SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Stop Loss Projekt
Nikolai Poltavskii

Stop Loss Projekt

Nikolai Poltavskii
0 avis
133 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -17%
StriforSVG-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
732
Bénéfice trades:
377 (51.50%)
Perte trades:
355 (48.50%)
Meilleure transaction:
1 394.00 UST
Pire transaction:
-1 217.53 UST
Bénéfice brut:
27 986.23 UST (328 831 pips)
Perte brute:
-31 545.24 UST (241 569 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (989.25 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
1 504.83 UST (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
84.82%
Charge de dépôt maximale:
24.66%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
351 (47.95%)
Courts trades:
381 (52.05%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-4.86 UST
Bénéfice moyen:
74.23 UST
Perte moyenne:
-88.86 UST
Pertes consécutives maximales:
13 (-967.81 UST)
Perte consécutive maximale:
-4 301.45 UST (10)
Croissance mensuelle:
6.12%
Prévision annuelle:
74.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 678.46 UST
Maximal:
7 415.93 UST (42.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.91% (7 410.09 UST)
Par fonds propres:
61.18% (11 189.90 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.str 117
XAUUSD.str 94
NZDUSD.str 85
AUDUSD.str 80
USDCAD.str 78
GBPUSD.str 73
USDCHF.str 49
USDJPY.str 43
XAGUSD.str 29
US100.str 28
US500.str 19
BRENT.str 10
WTI.str 5
EURAUD.str 5
EURCAD.str 3
GBPMXN.str 2
GER30.str 2
CADCHF.str 2
GBPCHF.str 2
AUDNZD.str 2
AUDCAD.str 1
EURNZD.str 1
EURCHF.str 1
SUGAR.str 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.str -669
XAUUSD.str 675
NZDUSD.str -4.9K
AUDUSD.str -418
USDCAD.str -450
GBPUSD.str 767
USDCHF.str 146
USDJPY.str -324
XAGUSD.str -88
US100.str 1.3K
US500.str 348
BRENT.str -71
WTI.str 50
EURAUD.str 35
EURCAD.str 17
GBPMXN.str 28
GER30.str 0
CADCHF.str -4
GBPCHF.str 79
AUDNZD.str -138
AUDCAD.str -41
EURNZD.str 85
EURCHF.str 2
SUGAR.str 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.str 4.5K
XAUUSD.str 28K
NZDUSD.str -22K
AUDUSD.str 3.1K
USDCAD.str 6.4K
GBPUSD.str 5.8K
USDCHF.str 4.7K
USDJPY.str 1.8K
XAGUSD.str 3.7K
US100.str -2.7K
US500.str 1.8K
BRENT.str 159
WTI.str 150
EURAUD.str 1.8K
EURCAD.str -145
GBPMXN.str 49K
GER30.str -17
CADCHF.str -40
GBPCHF.str 472
AUDNZD.str -302
AUDCAD.str -143
EURNZD.str 1.1K
EURCHF.str 8
SUGAR.str 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 394.00 UST
Pire transaction: -1 218 UST
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +989.25 UST
Perte consécutive maximale: -967.81 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "StriforSVG-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
