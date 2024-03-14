SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stop Loss Projekt
Nikolai Poltavskii

Stop Loss Projekt

Nikolai Poltavskii
0 inceleme
134 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -17%
StriforSVG-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
734
Kârla kapanan işlemler:
378 (51.49%)
Zararla kapanan işlemler:
356 (48.50%)
En iyi işlem:
1 394.00 UST
En kötü işlem:
-1 217.53 UST
Brüt kâr:
28 012.07 UST (328 982 pips)
Brüt zarar:
-31 606.10 UST (241 917 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (989.25 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 504.83 UST (2)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
84.82%
Maks. mevduat yükü:
24.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
353 (48.09%)
Satış işlemleri:
381 (51.91%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-4.90 UST
Ortalama kâr:
74.11 UST
Ortalama zarar:
-88.78 UST
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-967.81 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-4 301.45 UST (10)
Aylık büyüme:
5.91%
Yıllık tahmin:
71.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 678.46 UST
Maksimum:
7 415.93 UST (42.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.91% (7 410.09 UST)
Varlığa göre:
61.69% (11 007.25 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.str 117
XAUUSD.str 96
NZDUSD.str 85
AUDUSD.str 80
USDCAD.str 78
GBPUSD.str 73
USDCHF.str 49
USDJPY.str 43
XAGUSD.str 29
US100.str 28
US500.str 19
BRENT.str 10
WTI.str 5
EURAUD.str 5
EURCAD.str 3
GBPMXN.str 2
GER30.str 2
CADCHF.str 2
GBPCHF.str 2
AUDNZD.str 2
AUDCAD.str 1
EURNZD.str 1
EURCHF.str 1
SUGAR.str 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.str -669
XAUUSD.str 640
NZDUSD.str -4.9K
AUDUSD.str -418
USDCAD.str -450
GBPUSD.str 767
USDCHF.str 146
USDJPY.str -324
XAGUSD.str -88
US100.str 1.3K
US500.str 348
BRENT.str -71
WTI.str 50
EURAUD.str 35
EURCAD.str 17
GBPMXN.str 28
GER30.str 0
CADCHF.str -4
GBPCHF.str 79
AUDNZD.str -138
AUDCAD.str -41
EURNZD.str 85
EURCHF.str 2
SUGAR.str 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.str 4.5K
XAUUSD.str 28K
NZDUSD.str -22K
AUDUSD.str 3.1K
USDCAD.str 6.4K
GBPUSD.str 5.8K
USDCHF.str 4.7K
USDJPY.str 1.8K
XAGUSD.str 3.7K
US100.str -2.7K
US500.str 1.8K
BRENT.str 159
WTI.str 150
EURAUD.str 1.8K
EURCAD.str -145
GBPMXN.str 49K
GER30.str -17
CADCHF.str -40
GBPCHF.str 472
AUDNZD.str -302
AUDCAD.str -143
EURNZD.str 1.1K
EURCHF.str 8
SUGAR.str 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 394.00 UST
En kötü işlem: -1 218 UST
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +989.25 UST
Maksimum ardışık zarar: -967.81 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "StriforSVG-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.15 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol