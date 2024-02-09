SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AudPairSafe18
Sayeed Ahmed Kosha Nooruddin

AudPairSafe18

Sayeed Ahmed Kosha Nooruddin
0 recensioni
Affidabilità
166 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2022 343%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 519
Profit Trade:
1 199 (78.93%)
Loss Trade:
320 (21.07%)
Best Trade:
231.34 USD
Worst Trade:
-225.60 USD
Profitto lordo:
6 969.13 USD (379 404 pips)
Perdita lorda:
-4 037.59 USD (269 699 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (83.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
262.66 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.55%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
12.99
Long Trade:
724 (47.66%)
Short Trade:
795 (52.34%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
5.81 USD
Perdita media:
-12.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.60 USD (1)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
19.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.39 USD
Massimale:
225.60 USD (8.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.34% (226.16 USD)
Per equità:
65.50% (1 430.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 567
AUDNZD 413
AUDCAD 408
USDCHF 24
EURUSD 21
USDCAD 21
EURAUD 18
GBPUSD 18
EURJPY 12
USDJPY 5
EURCAD 2
AUDUSD 2
GBPCHF 2
EURCHF 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.2K
AUDNZD 526
AUDCAD 1.2K
USDCHF -18
EURUSD -3
USDCAD -3
EURAUD -5
GBPUSD -19
EURJPY 22
USDJPY -8
EURCAD 1
AUDUSD 1
GBPCHF 1
EURCHF 0
NZDUSD 0
EURGBP 0
AUDJPY -2
AUDCHF 0
CADCHF 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 44K
AUDNZD -9.1K
AUDCAD 77K
USDCHF -1K
EURUSD -126
USDCAD 130
EURAUD -189
GBPUSD -473
EURJPY 2.4K
USDJPY -3K
EURCAD 105
AUDUSD 100
GBPCHF 92
EURCHF 29
NZDUSD 31
EURGBP 34
AUDJPY -323
AUDCHF 35
CADCHF -19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +231.34 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.94 USD
Massima perdita consecutiva: -21.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
Axiory-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 242
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 7016
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 508
FusionMarkets-Live
0.70 × 697
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Tradeview-Live
0.77 × 13
117 più
Aud Pair Safe
Non ci sono recensioni
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 21:51
No swaps are charged
2025.07.22 21:51
No swaps are charged
2025.07.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 13:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 05:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.13 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 20:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 10:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 07:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.12 15:20
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
