- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 519
Profit Trade:
1 199 (78.93%)
Loss Trade:
320 (21.07%)
Best Trade:
231.34 USD
Worst Trade:
-225.60 USD
Profitto lordo:
6 969.13 USD (379 404 pips)
Perdita lorda:
-4 037.59 USD (269 699 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (83.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
262.66 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.55%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
12.99
Long Trade:
724 (47.66%)
Short Trade:
795 (52.34%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
5.81 USD
Perdita media:
-12.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.60 USD (1)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
19.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.39 USD
Massimale:
225.60 USD (8.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.34% (226.16 USD)
Per equità:
65.50% (1 430.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|567
|AUDNZD
|413
|AUDCAD
|408
|USDCHF
|24
|EURUSD
|21
|USDCAD
|21
|EURAUD
|18
|GBPUSD
|18
|EURJPY
|12
|USDJPY
|5
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|526
|AUDCAD
|1.2K
|USDCHF
|-18
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|-3
|EURAUD
|-5
|GBPUSD
|-19
|EURJPY
|22
|USDJPY
|-8
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|0
|NZDUSD
|0
|EURGBP
|0
|AUDJPY
|-2
|AUDCHF
|0
|CADCHF
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|44K
|AUDNZD
|-9.1K
|AUDCAD
|77K
|USDCHF
|-1K
|EURUSD
|-126
|USDCAD
|130
|EURAUD
|-189
|GBPUSD
|-473
|EURJPY
|2.4K
|USDJPY
|-3K
|EURCAD
|105
|AUDUSD
|100
|GBPCHF
|92
|EURCHF
|29
|NZDUSD
|31
|EURGBP
|34
|AUDJPY
|-323
|AUDCHF
|35
|CADCHF
|-19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +231.34 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.94 USD
Massima perdita consecutiva: -21.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
Axiory-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 242
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.57 × 7016
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.69 × 508
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 697
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Tradeview-Live
|0.77 × 13
117 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Aud Pair Safe
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
343%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
166
99%
1 519
78%
100%
1.72
1.93
USD
USD
65%
1:500