Sayeed Ahmed Kosha Nooruddin

AudPairSafe18

Sayeed Ahmed Kosha Nooruddin
0 inceleme
Güvenilirlik
166 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 343%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 519
Kârla kapanan işlemler:
1 199 (78.93%)
Zararla kapanan işlemler:
320 (21.07%)
En iyi işlem:
231.34 USD
En kötü işlem:
-225.60 USD
Brüt kâr:
6 969.13 USD (379 404 pips)
Brüt zarar:
-4 037.59 USD (269 699 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (83.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
262.66 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
12.99
Alış işlemleri:
724 (47.66%)
Satış işlemleri:
795 (52.34%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
1.93 USD
Ortalama kâr:
5.81 USD
Ortalama zarar:
-12.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.60 USD (1)
Aylık büyüme:
1.57%
Yıllık tahmin:
19.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.39 USD
Maksimum:
225.60 USD (8.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.34% (226.16 USD)
Varlığa göre:
65.50% (1 430.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 567
AUDNZD 413
AUDCAD 408
USDCHF 24
EURUSD 21
USDCAD 21
EURAUD 18
GBPUSD 18
EURJPY 12
USDJPY 5
EURCAD 2
AUDUSD 2
GBPCHF 2
EURCHF 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.2K
AUDNZD 526
AUDCAD 1.2K
USDCHF -18
EURUSD -3
USDCAD -3
EURAUD -5
GBPUSD -19
EURJPY 22
USDJPY -8
EURCAD 1
AUDUSD 1
GBPCHF 1
EURCHF 0
NZDUSD 0
EURGBP 0
AUDJPY -2
AUDCHF 0
CADCHF 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 44K
AUDNZD -9.1K
AUDCAD 77K
USDCHF -1K
EURUSD -126
USDCAD 130
EURAUD -189
GBPUSD -473
EURJPY 2.4K
USDJPY -3K
EURCAD 105
AUDUSD 100
GBPCHF 92
EURCHF 29
NZDUSD 31
EURGBP 34
AUDJPY -323
AUDCHF 35
CADCHF -19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +231.34 USD
En kötü işlem: -226 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +83.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
Axiory-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 242
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 7016
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 508
FusionMarkets-Live
0.70 × 697
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Tradeview-Live
0.77 × 13
117 daha fazla...
Aud Pair Safe
İnceleme yok
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 21:51
No swaps are charged
2025.07.22 21:51
No swaps are charged
2025.07.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 13:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 05:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.13 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 20:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 10:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 07:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.12 15:20
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
