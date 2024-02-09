Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 DooGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 EverestCM-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 FusionMarkets-Demo 0.25 × 4 Axiory-Live 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 0.36 × 11 ICMarketsEU-MT5-2 0.37 × 242 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.57 × 7016 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 GoMarkets-Live 0.64 × 87 ForexClub-MT5 Real Server 0.69 × 508 FusionMarkets-Live 0.70 × 697 StriforLLC-Live 0.72 × 18 Tradeview-Live 0.77 × 13 117 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou