SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AudPairSafe18
Sayeed Ahmed Kosha Nooruddin

AudPairSafe18

Sayeed Ahmed Kosha Nooruddin
0 avis
Fiabilité
166 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2022 343%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 519
Bénéfice trades:
1 199 (78.93%)
Perte trades:
320 (21.07%)
Meilleure transaction:
231.34 USD
Pire transaction:
-225.60 USD
Bénéfice brut:
6 969.13 USD (379 404 pips)
Perte brute:
-4 037.59 USD (269 699 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (83.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
262.66 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
52.55%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
12.99
Longs trades:
724 (47.66%)
Courts trades:
795 (52.34%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
1.93 USD
Bénéfice moyen:
5.81 USD
Perte moyenne:
-12.62 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-21.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-225.60 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.57%
Prévision annuelle:
19.01%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.39 USD
Maximal:
225.60 USD (8.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.34% (226.16 USD)
Par fonds propres:
65.50% (1 430.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 567
AUDNZD 413
AUDCAD 408
USDCHF 24
EURUSD 21
USDCAD 21
EURAUD 18
GBPUSD 18
EURJPY 12
USDJPY 5
EURCAD 2
AUDUSD 2
GBPCHF 2
EURCHF 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.2K
AUDNZD 526
AUDCAD 1.2K
USDCHF -18
EURUSD -3
USDCAD -3
EURAUD -5
GBPUSD -19
EURJPY 22
USDJPY -8
EURCAD 1
AUDUSD 1
GBPCHF 1
EURCHF 0
NZDUSD 0
EURGBP 0
AUDJPY -2
AUDCHF 0
CADCHF 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 44K
AUDNZD -9.1K
AUDCAD 77K
USDCHF -1K
EURUSD -126
USDCAD 130
EURAUD -189
GBPUSD -473
EURJPY 2.4K
USDJPY -3K
EURCAD 105
AUDUSD 100
GBPCHF 92
EURCHF 29
NZDUSD 31
EURGBP 34
AUDJPY -323
AUDCHF 35
CADCHF -19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +231.34 USD
Pire transaction: -226 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +83.94 USD
Perte consécutive maximale: -21.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
Axiory-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 242
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 7016
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 508
FusionMarkets-Live
0.70 × 697
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Tradeview-Live
0.77 × 13
117 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aud Pair Safe
Aucun avis
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 21:51
No swaps are charged
2025.07.22 21:51
No swaps are charged
2025.07.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 13:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 05:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.13 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 20:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 10:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.06.13 07:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.12 15:20
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AudPairSafe18
50 USD par mois
343%
0
0
USD
3.8K
USD
166
99%
1 519
78%
100%
1.72
1.93
USD
65%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.