Alberto Pouget Valdes

HarryTrades

0 recensioni
98 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -25%
YLDFX-Server 01
1:3
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
70 (43.47%)
Loss Trade:
91 (56.52%)
Best Trade:
370.64 USD
Worst Trade:
-411.08 USD
Profitto lordo:
9 609.73 USD (29 523 pips)
Perdita lorda:
-15 987.06 USD (47 576 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (428.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
626.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
43.52%
Massimo carico di deposito:
99.46%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
24 (14.91%)
Short Trade:
137 (85.09%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-39.61 USD
Profitto medio:
137.28 USD
Perdita media:
-175.68 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 046.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 046.41 USD (11)
Crescita mensile:
-2.05%
Previsione annuale:
-24.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 377.33 USD
Massimale:
6 581.24 USD (25.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.35% (6 581.24 USD)
Per equità:
1.92% (448.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 12
GBPJPY 11
AUDUSD 11
GBPCHF 10
EURUSD 10
USDCHF 9
EURCHF 9
USDCAD 9
USDJPY 6
GBPUSD 6
AUDCAD 5
GBPCAD 5
EURNZD 5
EURJPY 5
AUDCHF 5
EURAUD 5
EURGBP 5
GBPAUD 5
NZDUSD 4
CADCHF 4
EURCAD 4
AUDJPY 4
CHFJPY 4
NZDJPY 3
CADJPY 2
NZDCAD 1
NZDCHF 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 211
GBPJPY -1.3K
AUDUSD -465
GBPCHF -1.6K
EURUSD 275
USDCHF 48
EURCHF -700
USDCAD -5
USDJPY 391
GBPUSD 268
AUDCAD -129
GBPCAD -24
EURNZD -208
EURJPY -773
AUDCHF -246
EURAUD 179
EURGBP -522
GBPAUD -130
NZDUSD -202
CADCHF -281
EURCAD -218
AUDJPY -368
CHFJPY 271
NZDJPY -329
CADJPY -345
NZDCAD -150
NZDCHF 161
GBPNZD -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 978
GBPJPY -5.2K
AUDUSD -1.4K
GBPCHF -4K
EURUSD 475
USDCHF 115
EURCHF -1.6K
USDCAD 53
USDJPY 3K
GBPUSD 533
AUDCAD -574
GBPCAD -66
EURNZD -1.1K
EURJPY -2.5K
AUDCHF -519
EURAUD 608
EURGBP -894
GBPAUD -270
NZDUSD -311
CADCHF -436
EURCAD -694
AUDJPY -1.5K
CHFJPY 980
NZDJPY -1.5K
CADJPY -1.1K
NZDCAD -500
NZDCHF 391
GBPNZD -1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +370.64 USD
Worst Trade: -411 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +428.82 USD
Massima perdita consecutiva: -2 046.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "YLDFX-Server 01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Catch some pips with me. I trade main and minor pairs, mostly UK and NY sessions. 1/1 risk ratio in place.
Non ci sono recensioni
2025.09.23 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 21:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 09:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 09:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.07 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.21 03:58
No swaps are charged
2025.02.21 03:58
No swaps are charged
2025.02.21 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 11:53
No swaps are charged on the signal account
2025.02.20 11:40
No swaps are charged
2025.02.20 11:40
No swaps are charged
2025.02.18 14:04
No swaps are charged on the signal account
