- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
70 (43.47%)
Loss Trade:
91 (56.52%)
Best Trade:
370.64 USD
Worst Trade:
-411.08 USD
Profitto lordo:
9 609.73 USD (29 523 pips)
Perdita lorda:
-15 987.06 USD (47 576 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (428.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
626.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
43.52%
Massimo carico di deposito:
99.46%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
24 (14.91%)
Short Trade:
137 (85.09%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-39.61 USD
Profitto medio:
137.28 USD
Perdita media:
-175.68 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 046.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 046.41 USD (11)
Crescita mensile:
-2.05%
Previsione annuale:
-24.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 377.33 USD
Massimale:
6 581.24 USD (25.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.35% (6 581.24 USD)
Per equità:
1.92% (448.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|12
|GBPJPY
|11
|AUDUSD
|11
|GBPCHF
|10
|EURUSD
|10
|USDCHF
|9
|EURCHF
|9
|USDCAD
|9
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|5
|GBPCAD
|5
|EURNZD
|5
|EURJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURAUD
|5
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|5
|NZDUSD
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|4
|AUDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|211
|GBPJPY
|-1.3K
|AUDUSD
|-465
|GBPCHF
|-1.6K
|EURUSD
|275
|USDCHF
|48
|EURCHF
|-700
|USDCAD
|-5
|USDJPY
|391
|GBPUSD
|268
|AUDCAD
|-129
|GBPCAD
|-24
|EURNZD
|-208
|EURJPY
|-773
|AUDCHF
|-246
|EURAUD
|179
|EURGBP
|-522
|GBPAUD
|-130
|NZDUSD
|-202
|CADCHF
|-281
|EURCAD
|-218
|AUDJPY
|-368
|CHFJPY
|271
|NZDJPY
|-329
|CADJPY
|-345
|NZDCAD
|-150
|NZDCHF
|161
|GBPNZD
|-149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|978
|GBPJPY
|-5.2K
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPCHF
|-4K
|EURUSD
|475
|USDCHF
|115
|EURCHF
|-1.6K
|USDCAD
|53
|USDJPY
|3K
|GBPUSD
|533
|AUDCAD
|-574
|GBPCAD
|-66
|EURNZD
|-1.1K
|EURJPY
|-2.5K
|AUDCHF
|-519
|EURAUD
|608
|EURGBP
|-894
|GBPAUD
|-270
|NZDUSD
|-311
|CADCHF
|-436
|EURCAD
|-694
|AUDJPY
|-1.5K
|CHFJPY
|980
|NZDJPY
|-1.5K
|CADJPY
|-1.1K
|NZDCAD
|-500
|NZDCHF
|391
|GBPNZD
|-1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +370.64 USD
Worst Trade: -411 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +428.82 USD
Massima perdita consecutiva: -2 046.41 USD
Catch some pips with me. I trade main and minor pairs, mostly UK and NY sessions. 1/1 risk ratio in place.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-25%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
98
0%
161
43%
44%
0.60
-39.61
USD
USD
25%
1:3