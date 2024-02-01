SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HarryTrades
Alberto Pouget Valdes

HarryTrades

Alberto Pouget Valdes
0 avis
98 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -25%
YLDFX-Server 01
1:3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
161
Bénéfice trades:
70 (43.47%)
Perte trades:
91 (56.52%)
Meilleure transaction:
370.64 USD
Pire transaction:
-411.08 USD
Bénéfice brut:
9 609.73 USD (29 523 pips)
Perte brute:
-15 987.06 USD (47 576 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (428.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
626.74 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.23
Activité de trading:
43.52%
Charge de dépôt maximale:
99.46%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
24 (14.91%)
Courts trades:
137 (85.09%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-39.61 USD
Bénéfice moyen:
137.28 USD
Perte moyenne:
-175.68 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-2 046.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 046.41 USD (11)
Croissance mensuelle:
-2.05%
Prévision annuelle:
-24.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 377.33 USD
Maximal:
6 581.24 USD (25.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.35% (6 581.24 USD)
Par fonds propres:
1.92% (448.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 12
GBPJPY 11
AUDUSD 11
GBPCHF 10
EURUSD 10
USDCHF 9
EURCHF 9
USDCAD 9
USDJPY 6
GBPUSD 6
AUDCAD 5
GBPCAD 5
EURNZD 5
EURJPY 5
AUDCHF 5
EURAUD 5
EURGBP 5
GBPAUD 5
NZDUSD 4
CADCHF 4
EURCAD 4
AUDJPY 4
CHFJPY 4
NZDJPY 3
CADJPY 2
NZDCAD 1
NZDCHF 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 211
GBPJPY -1.3K
AUDUSD -465
GBPCHF -1.6K
EURUSD 275
USDCHF 48
EURCHF -700
USDCAD -5
USDJPY 391
GBPUSD 268
AUDCAD -129
GBPCAD -24
EURNZD -208
EURJPY -773
AUDCHF -246
EURAUD 179
EURGBP -522
GBPAUD -130
NZDUSD -202
CADCHF -281
EURCAD -218
AUDJPY -368
CHFJPY 271
NZDJPY -329
CADJPY -345
NZDCAD -150
NZDCHF 161
GBPNZD -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 978
GBPJPY -5.2K
AUDUSD -1.4K
GBPCHF -4K
EURUSD 475
USDCHF 115
EURCHF -1.6K
USDCAD 53
USDJPY 3K
GBPUSD 533
AUDCAD -574
GBPCAD -66
EURNZD -1.1K
EURJPY -2.5K
AUDCHF -519
EURAUD 608
EURGBP -894
GBPAUD -270
NZDUSD -311
CADCHF -436
EURCAD -694
AUDJPY -1.5K
CHFJPY 980
NZDJPY -1.5K
CADJPY -1.1K
NZDCAD -500
NZDCHF 391
GBPNZD -1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +370.64 USD
Pire transaction: -411 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +428.82 USD
Perte consécutive maximale: -2 046.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "YLDFX-Server 01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Catch some pips with me. I trade main and minor pairs, mostly UK and NY sessions. 1/1 risk ratio in place.
Aucun avis
2025.09.23 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 21:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 09:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 09:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.07 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.21 03:58
No swaps are charged
2025.02.21 03:58
No swaps are charged
2025.02.21 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 11:53
No swaps are charged on the signal account
2025.02.20 11:40
No swaps are charged
2025.02.20 11:40
No swaps are charged
2025.02.18 14:04
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HarryTrades
30 USD par mois
-25%
0
0
USD
19K
USD
98
0%
161
43%
44%
0.60
-39.61
USD
25%
1:3
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.