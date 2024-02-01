SinyallerBölümler
Alberto Pouget Valdes

HarryTrades

Alberto Pouget Valdes
0 inceleme
98 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -25%
YLDFX-Server 01
1:3
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
70 (43.47%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (56.52%)
En iyi işlem:
370.64 USD
En kötü işlem:
-411.08 USD
Brüt kâr:
9 609.73 USD (29 523 pips)
Brüt zarar:
-15 987.06 USD (47 576 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (428.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
626.74 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
43.52%
Maks. mevduat yükü:
99.46%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
24 (14.91%)
Satış işlemleri:
137 (85.09%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-39.61 USD
Ortalama kâr:
137.28 USD
Ortalama zarar:
-175.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 046.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 046.41 USD (11)
Aylık büyüme:
-2.05%
Yıllık tahmin:
-24.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 377.33 USD
Maksimum:
6 581.24 USD (25.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.35% (6 581.24 USD)
Varlığa göre:
1.92% (448.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 12
GBPJPY 11
AUDUSD 11
GBPCHF 10
EURUSD 10
USDCHF 9
EURCHF 9
USDCAD 9
USDJPY 6
GBPUSD 6
AUDCAD 5
GBPCAD 5
EURNZD 5
EURJPY 5
AUDCHF 5
EURAUD 5
EURGBP 5
GBPAUD 5
NZDUSD 4
CADCHF 4
EURCAD 4
AUDJPY 4
CHFJPY 4
NZDJPY 3
CADJPY 2
NZDCAD 1
NZDCHF 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 211
GBPJPY -1.3K
AUDUSD -465
GBPCHF -1.6K
EURUSD 275
USDCHF 48
EURCHF -700
USDCAD -5
USDJPY 391
GBPUSD 268
AUDCAD -129
GBPCAD -24
EURNZD -208
EURJPY -773
AUDCHF -246
EURAUD 179
EURGBP -522
GBPAUD -130
NZDUSD -202
CADCHF -281
EURCAD -218
AUDJPY -368
CHFJPY 271
NZDJPY -329
CADJPY -345
NZDCAD -150
NZDCHF 161
GBPNZD -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 978
GBPJPY -5.2K
AUDUSD -1.4K
GBPCHF -4K
EURUSD 475
USDCHF 115
EURCHF -1.6K
USDCAD 53
USDJPY 3K
GBPUSD 533
AUDCAD -574
GBPCAD -66
EURNZD -1.1K
EURJPY -2.5K
AUDCHF -519
EURAUD 608
EURGBP -894
GBPAUD -270
NZDUSD -311
CADCHF -436
EURCAD -694
AUDJPY -1.5K
CHFJPY 980
NZDJPY -1.5K
CADJPY -1.1K
NZDCAD -500
NZDCHF 391
GBPNZD -1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +370.64 USD
En kötü işlem: -411 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +428.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 046.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "YLDFX-Server 01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Catch some pips with me. I trade main and minor pairs, mostly UK and NY sessions. 1/1 risk ratio in place.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HarryTrades
Ayda 30 USD
-25%
0
0
USD
19K
USD
98
0%
161
43%
44%
0.60
-39.61
USD
25%
1:3
