Trade:
8 326
Profit Trade:
6 235 (74.88%)
Loss Trade:
2 091 (25.11%)
Best Trade:
11.98 EUR
Worst Trade:
-82.67 EUR
Profitto lordo:
10 423.69 EUR (1 711 029 pips)
Perdita lorda:
-5 042.51 EUR (730 802 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (68.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
136.34 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.75%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.72
Long Trade:
4 327 (51.97%)
Short Trade:
3 999 (48.03%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
0.65 EUR
Profitto medio:
1.67 EUR
Perdita media:
-2.41 EUR
Massime perdite consecutive:
21 (-92.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-747.69 EUR (14)
Crescita mensile:
1.03%
Previsione annuale:
13.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.41 EUR
Massimale:
1 139.00 EUR (14.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.43% (1 139.00 EUR)
Per equità:
82.38% (3 910.97 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|5455
|AUDUSD
|2871
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|3.9K
|AUDUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|754K
|AUDUSD
|256K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.98 EUR
Worst Trade: -83 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +68.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -92.47 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.31 × 26
|
ICMarketsSC-Live10
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.49 × 77
|
ICMarketsSC-Live18
|0.78 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|1.91 × 93
|
T4Trade-Real4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.45 × 38
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
TitanFX-05
|6.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|6.00 × 8
|
OctaFX-Real
|7.33 × 6
|
XMGlobal-Real 42
|11.27 × 33
|
OctaFX-Real4
|11.84 × 19
|
T4Trade-Real1
|12.00 × 1
|
T4Trade-Real14
|12.00 × 2
|
FBS-Real-1
|12.33 × 3
Eurnzd Audusd grid and hedge strategy.
