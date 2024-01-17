SegnaliSezioni
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge Eurnzd Audusd

Chanpreet Singh Arora
0 recensioni
Affidabilità
106 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 142%
ICMarketsSC-Live15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 326
Profit Trade:
6 235 (74.88%)
Loss Trade:
2 091 (25.11%)
Best Trade:
11.98 EUR
Worst Trade:
-82.67 EUR
Profitto lordo:
10 423.69 EUR (1 711 029 pips)
Perdita lorda:
-5 042.51 EUR (730 802 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (68.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
136.34 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.75%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.72
Long Trade:
4 327 (51.97%)
Short Trade:
3 999 (48.03%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
0.65 EUR
Profitto medio:
1.67 EUR
Perdita media:
-2.41 EUR
Massime perdite consecutive:
21 (-92.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-747.69 EUR (14)
Crescita mensile:
1.03%
Previsione annuale:
13.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.41 EUR
Massimale:
1 139.00 EUR (14.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.43% (1 139.00 EUR)
Per equità:
82.38% (3 910.97 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 5455
AUDUSD 2871
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD 3.9K
AUDUSD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD 754K
AUDUSD 256K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.98 EUR
Worst Trade: -83 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +68.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -92.47 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.31 × 26
ICMarketsSC-Live10
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.49 × 77
ICMarketsSC-Live18
0.78 × 73
ICMarketsSC-Live04
1.91 × 93
T4Trade-Real4
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.45 × 38
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
TitanFX-05
6.00 × 2
Axi-US07-Live
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
6.00 × 8
OctaFX-Real
7.33 × 6
XMGlobal-Real 42
11.27 × 33
OctaFX-Real4
11.84 × 19
T4Trade-Real1
12.00 × 1
T4Trade-Real14
12.00 × 2
FBS-Real-1
12.33 × 3
Eurnzd Audusd grid and hedge strategy.
2025.04.16 12:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 08:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 05:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 03:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 05:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 03:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 20:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 15:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 20:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.12 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.07 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 22:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.06 03:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 02:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
