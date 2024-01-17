SignauxSections
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge Eurnzd Audusd

Chanpreet Singh Arora
0 avis
Fiabilité
106 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 145%
ICMarketsSC-Live15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 324
Bénéfice trades:
6 234 (74.89%)
Perte trades:
2 090 (25.11%)
Meilleure transaction:
11.98 EUR
Pire transaction:
-82.67 EUR
Bénéfice brut:
10 423.18 EUR (1 710 912 pips)
Perte brute:
-5 015.40 EUR (728 685 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (68.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
136.34 EUR (22)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.75%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.75
Longs trades:
4 325 (51.96%)
Courts trades:
3 999 (48.04%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
0.65 EUR
Bénéfice moyen:
1.67 EUR
Perte moyenne:
-2.40 EUR
Pertes consécutives maximales:
21 (-92.47 EUR)
Perte consécutive maximale:
-747.69 EUR (14)
Croissance mensuelle:
1.90%
Prévision annuelle:
23.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.41 EUR
Maximal:
1 139.00 EUR (14.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.43% (1 139.00 EUR)
Par fonds propres:
82.38% (3 910.97 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD 5454
AUDUSD 2870
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD 3.9K
AUDUSD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD 754K
AUDUSD 258K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.98 EUR
Pire transaction: -83 EUR
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +68.63 EUR
Perte consécutive maximale: -92.47 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.31 × 26
ICMarketsSC-Live10
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.49 × 77
ICMarketsSC-Live18
0.78 × 73
ICMarketsSC-Live04
1.91 × 93
T4Trade-Real4
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.45 × 38
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
TitanFX-05
6.00 × 2
Axi-US07-Live
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
6.00 × 8
OctaFX-Real
7.33 × 6
XMGlobal-Real 42
11.27 × 33
OctaFX-Real4
11.84 × 19
T4Trade-Real1
12.00 × 1
T4Trade-Real14
12.00 × 2
FBS-Real-1
12.33 × 3
Eurnzd Audusd grid and hedge strategy.
Aucun avis
2025.04.16 12:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 08:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 05:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 03:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 05:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 03:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 20:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 15:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 20:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.12 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.07 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 22:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.06 03:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 02:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
