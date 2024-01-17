SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Grid and Hedge Eurnzd Audusd
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge Eurnzd Audusd

0 inceleme
Güvenilirlik
106 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 142%
ICMarketsSC-Live15
1:500
İşlemler:
8 326
Kârla kapanan işlemler:
6 235 (74.88%)
Zararla kapanan işlemler:
2 091 (25.11%)
En iyi işlem:
11.98 EUR
En kötü işlem:
-82.67 EUR
Brüt kâr:
10 423.69 EUR (1 711 029 pips)
Brüt zarar:
-5 042.51 EUR (730 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (68.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
136.34 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.72
Alış işlemleri:
4 327 (51.97%)
Satış işlemleri:
3 999 (48.03%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
0.65 EUR
Ortalama kâr:
1.67 EUR
Ortalama zarar:
-2.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-92.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-747.69 EUR (14)
Aylık büyüme:
0.97%
Yıllık tahmin:
13.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.41 EUR
Maksimum:
1 139.00 EUR (14.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.43% (1 139.00 EUR)
Varlığa göre:
82.38% (3 910.97 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 5455
AUDUSD 2871
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 3.9K
AUDUSD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD 754K
AUDUSD 256K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +11.98 EUR
En kötü işlem: -83 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +68.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -92.47 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.31 × 26
ICMarketsSC-Live10
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.49 × 77
ICMarketsSC-Live18
0.78 × 73
ICMarketsSC-Live04
1.91 × 93
T4Trade-Real4
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.45 × 38
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
TitanFX-05
6.00 × 2
Axi-US07-Live
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
6.00 × 8
OctaFX-Real
7.33 × 6
XMGlobal-Real 42
11.27 × 33
OctaFX-Real4
11.84 × 19
T4Trade-Real1
12.00 × 1
T4Trade-Real14
12.00 × 2
FBS-Real-1
12.33 × 3
Eurnzd Audusd grid and hedge strategy.
İnceleme yok
2025.04.16 12:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 08:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 05:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 03:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 05:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 03:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 20:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 15:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 20:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.12 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.07 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 22:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.06 03:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.06 02:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
