Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live14 0.00 × 3 ICMarkets-Live04 0.31 × 26 ICMarketsSC-Live10 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live15 0.49 × 77 ICMarketsSC-Live18 0.78 × 73 ICMarketsSC-Live04 1.91 × 93 T4Trade-Real4 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 2.45 × 38 Pepperstone-Edge12 3.50 × 2 TitanFX-05 6.00 × 2 Axi-US07-Live 6.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live11 6.00 × 8 OctaFX-Real 7.33 × 6 XMGlobal-Real 42 11.27 × 33 OctaFX-Real4 11.84 × 19 T4Trade-Real1 12.00 × 1 T4Trade-Real14 12.00 × 2 FBS-Real-1 12.33 × 3