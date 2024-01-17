- Büyüme
İşlemler:
8 326
Kârla kapanan işlemler:
6 235 (74.88%)
Zararla kapanan işlemler:
2 091 (25.11%)
En iyi işlem:
11.98 EUR
En kötü işlem:
-82.67 EUR
Brüt kâr:
10 423.69 EUR (1 711 029 pips)
Brüt zarar:
-5 042.51 EUR (730 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (68.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
136.34 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.72
Alış işlemleri:
4 327 (51.97%)
Satış işlemleri:
3 999 (48.03%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
0.65 EUR
Ortalama kâr:
1.67 EUR
Ortalama zarar:
-2.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-92.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-747.69 EUR (14)
Aylık büyüme:
0.97%
Yıllık tahmin:
13.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.41 EUR
Maksimum:
1 139.00 EUR (14.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.43% (1 139.00 EUR)
Varlığa göre:
82.38% (3 910.97 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|5455
|AUDUSD
|2871
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|3.9K
|AUDUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|754K
|AUDUSD
|256K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +11.98 EUR
En kötü işlem: -83 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +68.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -92.47 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.31 × 26
|
ICMarketsSC-Live10
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.49 × 77
|
ICMarketsSC-Live18
|0.78 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|1.91 × 93
|
T4Trade-Real4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.45 × 38
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
TitanFX-05
|6.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|6.00 × 8
|
OctaFX-Real
|7.33 × 6
|
XMGlobal-Real 42
|11.27 × 33
|
OctaFX-Real4
|11.84 × 19
|
T4Trade-Real1
|12.00 × 1
|
T4Trade-Real14
|12.00 × 2
|
FBS-Real-1
|12.33 × 3
Eurnzd Audusd grid and hedge strategy.
İnceleme yok