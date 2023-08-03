SegnaliSezioni
Muhammad Hanapi

VIP Trader Nusantara

Muhammad Hanapi
0 recensioni
Affidabilità
112 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 88%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
324
Profit Trade:
249 (76.85%)
Loss Trade:
75 (23.15%)
Best Trade:
1 515.20 USD
Worst Trade:
-1 225.40 USD
Profitto lordo:
65 427.71 USD (347 621 pips)
Perdita lorda:
-24 064.76 USD (125 926 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (13 268.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 268.60 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
41.19%
Massimo carico di deposito:
7.91%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.07
Long Trade:
255 (78.70%)
Short Trade:
69 (21.30%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
127.66 USD
Profitto medio:
262.76 USD
Perdita media:
-320.86 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-5 921.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 921.05 USD (8)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 154.65 USD (11.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.24% (8 154.65 USD)
Per equità:
16.99% (9 554.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 310
EURJPY 6
GBPUSD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 40K
EURJPY 262
GBPUSD 346
USDJPY 134
AUDUSD 61
GBPJPY 89
EURUSD 38
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 216K
EURJPY 1.4K
GBPUSD 1.7K
USDJPY 988
AUDUSD 302
GBPJPY 658
EURUSD 192
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 515.20 USD
Worst Trade: -1 225 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +13 268.60 USD
Massima perdita consecutiva: -5 921.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.00 × 12
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
Exness-Real9
0.00 × 35
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.11 × 18
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Alpari-Pro.ECN
0.88 × 34
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
8 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VIP Trader Nusantara
30USD al mese
88%
0
0
USD
61K
USD
112
0%
324
76%
41%
2.71
127.66
USD
17%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.