- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
324
Profit Trade:
249 (76.85%)
Loss Trade:
75 (23.15%)
Best Trade:
1 515.20 USD
Worst Trade:
-1 225.40 USD
Profitto lordo:
65 427.71 USD (347 621 pips)
Perdita lorda:
-24 064.76 USD (125 926 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (13 268.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 268.60 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
41.19%
Massimo carico di deposito:
7.91%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.07
Long Trade:
255 (78.70%)
Short Trade:
69 (21.30%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
127.66 USD
Profitto medio:
262.76 USD
Perdita media:
-320.86 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-5 921.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 921.05 USD (8)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 154.65 USD (11.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.24% (8 154.65 USD)
Per equità:
16.99% (9 554.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|310
|EURJPY
|6
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|40K
|EURJPY
|262
|GBPUSD
|346
|USDJPY
|134
|AUDUSD
|61
|GBPJPY
|89
|EURUSD
|38
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|216K
|EURJPY
|1.4K
|GBPUSD
|1.7K
|USDJPY
|988
|AUDUSD
|302
|GBPJPY
|658
|EURUSD
|192
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 515.20 USD
Worst Trade: -1 225 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +13 268.60 USD
Massima perdita consecutiva: -5 921.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 12
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.11 × 18
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Alpari-Pro.ECN
|0.88 × 34
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
88%
0
0
USD
USD
61K
USD
USD
112
0%
324
76%
41%
2.71
127.66
USD
USD
17%
1:200