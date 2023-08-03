SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VIP Trader Nusantara
Muhammad Hanapi

VIP Trader Nusantara

Muhammad Hanapi
0 avis
Fiabilité
112 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 88%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
324
Bénéfice trades:
249 (76.85%)
Perte trades:
75 (23.15%)
Meilleure transaction:
1 515.20 USD
Pire transaction:
-1 225.40 USD
Bénéfice brut:
65 427.71 USD (347 621 pips)
Perte brute:
-24 064.76 USD (125 926 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (13 268.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 268.60 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
41.19%
Charge de dépôt maximale:
7.91%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.07
Longs trades:
255 (78.70%)
Courts trades:
69 (21.30%)
Facteur de profit:
2.72
Rendement attendu:
127.66 USD
Bénéfice moyen:
262.76 USD
Perte moyenne:
-320.86 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-5 921.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 921.05 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.30%
Prévision annuelle:
3.62%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8 154.65 USD (11.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.24% (8 154.65 USD)
Par fonds propres:
16.99% (9 554.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 310
EURJPY 6
GBPUSD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 40K
EURJPY 262
GBPUSD 346
USDJPY 134
AUDUSD 61
GBPJPY 89
EURUSD 38
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 216K
EURJPY 1.4K
GBPUSD 1.7K
USDJPY 988
AUDUSD 302
GBPJPY 658
EURUSD 192
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 515.20 USD
Pire transaction: -1 225 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +13 268.60 USD
Perte consécutive maximale: -5 921.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.00 × 12
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
Exness-Real9
0.00 × 35
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.11 × 18
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Alpari-Pro.ECN
0.88 × 34
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
8 plus...
Aucun avis
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 03:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 08:50
No swaps are charged
2025.05.23 08:50
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.