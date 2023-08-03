- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
324
Kârla kapanan işlemler:
249 (76.85%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (23.15%)
En iyi işlem:
1 515.20 USD
En kötü işlem:
-1 225.40 USD
Brüt kâr:
65 427.71 USD (347 621 pips)
Brüt zarar:
-24 064.76 USD (125 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (13 268.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 268.60 USD (42)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
41.19%
Maks. mevduat yükü:
7.91%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.07
Alış işlemleri:
255 (78.70%)
Satış işlemleri:
69 (21.30%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
127.66 USD
Ortalama kâr:
262.76 USD
Ortalama zarar:
-320.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-5 921.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 921.05 USD (8)
Aylık büyüme:
0.30%
Yıllık tahmin:
3.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 154.65 USD (11.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.24% (8 154.65 USD)
Varlığa göre:
16.99% (9 554.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|310
|EURJPY
|6
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|40K
|EURJPY
|262
|GBPUSD
|346
|USDJPY
|134
|AUDUSD
|61
|GBPJPY
|89
|EURUSD
|38
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|216K
|EURJPY
|1.4K
|GBPUSD
|1.7K
|USDJPY
|988
|AUDUSD
|302
|GBPJPY
|658
|EURUSD
|192
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 515.20 USD
En kötü işlem: -1 225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +13 268.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 921.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 12
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.11 × 18
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Alpari-Pro.ECN
|0.88 × 34
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
88%
0
0
USD
USD
61K
USD
USD
112
0%
324
76%
41%
2.71
127.66
USD
USD
17%
1:200