VIP Trader Nusantara
Muhammad Hanapi

VIP Trader Nusantara

Muhammad Hanapi
0 inceleme
Güvenilirlik
112 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 88%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
324
Kârla kapanan işlemler:
249 (76.85%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (23.15%)
En iyi işlem:
1 515.20 USD
En kötü işlem:
-1 225.40 USD
Brüt kâr:
65 427.71 USD (347 621 pips)
Brüt zarar:
-24 064.76 USD (125 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (13 268.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 268.60 USD (42)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
41.19%
Maks. mevduat yükü:
7.91%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.07
Alış işlemleri:
255 (78.70%)
Satış işlemleri:
69 (21.30%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
127.66 USD
Ortalama kâr:
262.76 USD
Ortalama zarar:
-320.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-5 921.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 921.05 USD (8)
Aylık büyüme:
0.30%
Yıllık tahmin:
3.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 154.65 USD (11.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.24% (8 154.65 USD)
Varlığa göre:
16.99% (9 554.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 310
EURJPY 6
GBPUSD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 40K
EURJPY 262
GBPUSD 346
USDJPY 134
AUDUSD 61
GBPJPY 89
EURUSD 38
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 216K
EURJPY 1.4K
GBPUSD 1.7K
USDJPY 988
AUDUSD 302
GBPJPY 658
EURUSD 192
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 515.20 USD
En kötü işlem: -1 225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +13 268.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 921.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.00 × 12
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
Exness-Real9
0.00 × 35
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.11 × 18
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Alpari-Pro.ECN
0.88 × 34
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
8 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 03:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 08:50
No swaps are charged
2025.05.23 08:50
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VIP Trader Nusantara
Ayda 30 USD
88%
0
0
USD
61K
USD
112
0%
324
76%
41%
2.71
127.66
USD
17%
1:200
