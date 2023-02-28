SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Saturn IIII
Zhiqiang Zhu

Saturn IIII

Zhiqiang Zhu
0 recensioni
Affidabilità
137 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 187%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 680
Profit Trade:
579 (34.46%)
Loss Trade:
1 101 (65.54%)
Best Trade:
164.77 USD
Worst Trade:
-82.62 USD
Profitto lordo:
8 112.86 USD (513 131 pips)
Perdita lorda:
-6 191.33 USD (379 641 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (18.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
753.63 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
78.84%
Massimo carico di deposito:
8.80%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.36
Long Trade:
962 (57.26%)
Short Trade:
718 (42.74%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
14.01 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-235.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.93 USD (23)
Crescita mensile:
0.83%
Previsione annuale:
10.06%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.15 USD
Massimale:
571.52 USD (45.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.49% (129.22 USD)
Per equità:
25.01% (24.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 672
GBPUSD 157
USDJPY 147
EURUSD 123
AUDJPY 121
EURCAD 115
EURJPY 103
EURGBP 60
NZDUSD 57
USDCAD 26
XAGEUR 23
CHFJPY 22
AUDUSD 18
GBPAUD 15
CADJPY 8
XAGUSD 8
XAUEUR 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
GBPUSD -41
USDJPY 131
EURUSD -1
AUDJPY -26
EURCAD -13
EURJPY -30
EURGBP 96
NZDUSD 12
USDCAD 0
XAGEUR 30
CHFJPY 0
AUDUSD -9
GBPAUD 14
CADJPY -3
XAGUSD -11
XAUEUR -120
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 106K
GBPUSD -5.2K
USDJPY 22K
EURUSD 607
AUDJPY 337
EURCAD -219
EURJPY 4.4K
EURGBP 5.8K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 10
XAGEUR 1K
CHFJPY 130
AUDUSD -722
GBPAUD 1.4K
CADJPY -124
XAGUSD -287
XAUEUR -3.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +164.77 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +18.75 USD
Massima perdita consecutiva: -235.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 173
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.57 × 182
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10261
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5657
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
Exness-MT5Real8
0.95 × 936
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
131 più
无网格，无马丁格尔，非剥头皮
趋势交易，指标止损
适合跟单交易


Non ci sono recensioni
2024.12.12 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.12 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.07 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 630 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.07 08:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 630 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 16:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 08:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 623 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.26 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.22 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.28 21:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.04.03 13:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.03.15 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.14 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.09 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.09 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.03 16:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.03.03 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.03.03 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.03 09:04
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.28 16:36
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Saturn IIII
30USD al mese
187%
0
0
USD
2.6K
USD
137
94%
1 680
34%
79%
1.31
1.14
USD
41%
1:500
Copia

