Zhiqiang Zhu

Saturn IIII

Zhiqiang Zhu
0 avis
Fiabilité
136 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 183%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 679
Bénéfice trades:
578 (34.42%)
Perte trades:
1 101 (65.57%)
Meilleure transaction:
164.77 USD
Pire transaction:
-82.62 USD
Bénéfice brut:
8 081.11 USD (512 070 pips)
Perte brute:
-6 191.22 USD (379 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (18.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
753.63 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
78.84%
Charge de dépôt maximale:
8.80%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.31
Longs trades:
961 (57.24%)
Courts trades:
718 (42.76%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
1.13 USD
Bénéfice moyen:
13.98 USD
Perte moyenne:
-5.62 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-235.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-235.93 USD (23)
Croissance mensuelle:
-1.34%
Prévision annuelle:
-18.52%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
124.15 USD
Maximal:
571.52 USD (45.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.49% (129.22 USD)
Par fonds propres:
25.01% (24.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 671
GBPUSD 157
USDJPY 147
EURUSD 123
AUDJPY 121
EURCAD 115
EURJPY 103
EURGBP 60
NZDUSD 57
USDCAD 26
XAGEUR 23
CHFJPY 22
AUDUSD 18
GBPAUD 15
CADJPY 8
XAGUSD 8
XAUEUR 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
GBPUSD -41
USDJPY 131
EURUSD -1
AUDJPY -26
EURCAD -13
EURJPY -30
EURGBP 96
NZDUSD 12
USDCAD 0
XAGEUR 30
CHFJPY 0
AUDUSD -9
GBPAUD 14
CADJPY -3
XAGUSD -11
XAUEUR -120
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 105K
GBPUSD -5.2K
USDJPY 22K
EURUSD 607
AUDJPY 337
EURCAD -219
EURJPY 4.4K
EURGBP 5.8K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 10
XAGEUR 1K
CHFJPY 130
AUDUSD -722
GBPAUD 1.4K
CADJPY -124
XAGUSD -287
XAUEUR -3.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +164.77 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +18.75 USD
Perte consécutive maximale: -235.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 173
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.57 × 182
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10261
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5657
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
Exness-MT5Real8
0.95 × 936
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
131 plus...
无网格，无马丁格尔，非剥头皮
趋势交易，指标止损
适合跟单交易


Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.