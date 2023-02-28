SinyallerBölümler
Zhiqiang Zhu

Saturn IIII

Zhiqiang Zhu
0 inceleme
Güvenilirlik
137 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 187%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 680
Kârla kapanan işlemler:
579 (34.46%)
Zararla kapanan işlemler:
1 101 (65.54%)
En iyi işlem:
164.77 USD
En kötü işlem:
-82.62 USD
Brüt kâr:
8 112.86 USD (513 131 pips)
Brüt zarar:
-6 191.33 USD (379 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (18.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
753.63 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
78.84%
Maks. mevduat yükü:
8.80%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.36
Alış işlemleri:
962 (57.26%)
Satış işlemleri:
718 (42.74%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
14.01 USD
Ortalama zarar:
-5.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-235.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.93 USD (23)
Aylık büyüme:
-1.45%
Yıllık tahmin:
-17.54%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.15 USD
Maksimum:
571.52 USD (45.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.49% (129.22 USD)
Varlığa göre:
25.01% (24.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 672
GBPUSD 157
USDJPY 147
EURUSD 123
AUDJPY 121
EURCAD 115
EURJPY 103
EURGBP 60
NZDUSD 57
USDCAD 26
XAGEUR 23
CHFJPY 22
AUDUSD 18
GBPAUD 15
CADJPY 8
XAGUSD 8
XAUEUR 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
GBPUSD -41
USDJPY 131
EURUSD -1
AUDJPY -26
EURCAD -13
EURJPY -30
EURGBP 96
NZDUSD 12
USDCAD 0
XAGEUR 30
CHFJPY 0
AUDUSD -9
GBPAUD 14
CADJPY -3
XAGUSD -11
XAUEUR -120
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 106K
GBPUSD -5.2K
USDJPY 22K
EURUSD 607
AUDJPY 337
EURCAD -219
EURJPY 4.4K
EURGBP 5.8K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 10
XAGEUR 1K
CHFJPY 130
AUDUSD -722
GBPAUD 1.4K
CADJPY -124
XAGUSD -287
XAUEUR -3.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +164.77 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +18.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 173
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.57 × 182
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10261
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5657
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
Exness-MT5Real8
0.95 × 936
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
131 daha fazla...
无网格，无马丁格尔，非剥头皮
趋势交易，指标止损
适合跟单交易


İnceleme yok
2024.12.12 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.12 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.07 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 630 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.07 08:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 630 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 16:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 08:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 623 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.26 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.22 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.28 21:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.04.03 13:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.03.15 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.14 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.09 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.09 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.03 16:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.03.03 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.03.03 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.03 09:04
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.28 16:36
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
