İşlemler:
1 680
Kârla kapanan işlemler:
579 (34.46%)
Zararla kapanan işlemler:
1 101 (65.54%)
En iyi işlem:
164.77 USD
En kötü işlem:
-82.62 USD
Brüt kâr:
8 112.86 USD (513 131 pips)
Brüt zarar:
-6 191.33 USD (379 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (18.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
753.63 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
78.84%
Maks. mevduat yükü:
8.80%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.36
Alış işlemleri:
962 (57.26%)
Satış işlemleri:
718 (42.74%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
14.01 USD
Ortalama zarar:
-5.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-235.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.93 USD (23)
Aylık büyüme:
-1.45%
Yıllık tahmin:
-17.54%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.15 USD
Maksimum:
571.52 USD (45.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.49% (129.22 USD)
Varlığa göre:
25.01% (24.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|672
|GBPUSD
|157
|USDJPY
|147
|EURUSD
|123
|AUDJPY
|121
|EURCAD
|115
|EURJPY
|103
|EURGBP
|60
|NZDUSD
|57
|USDCAD
|26
|XAGEUR
|23
|CHFJPY
|22
|AUDUSD
|18
|GBPAUD
|15
|CADJPY
|8
|XAGUSD
|8
|XAUEUR
|5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-41
|USDJPY
|131
|EURUSD
|-1
|AUDJPY
|-26
|EURCAD
|-13
|EURJPY
|-30
|EURGBP
|96
|NZDUSD
|12
|USDCAD
|0
|XAGEUR
|30
|CHFJPY
|0
|AUDUSD
|-9
|GBPAUD
|14
|CADJPY
|-3
|XAGUSD
|-11
|XAUEUR
|-120
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|106K
|GBPUSD
|-5.2K
|USDJPY
|22K
|EURUSD
|607
|AUDJPY
|337
|EURCAD
|-219
|EURJPY
|4.4K
|EURGBP
|5.8K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|10
|XAGEUR
|1K
|CHFJPY
|130
|AUDUSD
|-722
|GBPAUD
|1.4K
|CADJPY
|-124
|XAGUSD
|-287
|XAUEUR
|-3.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +164.77 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +18.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
itexsys-Platform
|0.00 × 3
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 173
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
FPMarkets-Live
|0.57 × 182
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10261
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5657
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
Exness-MT5Real8
|0.95 × 936
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
无网格，无马丁格尔，非剥头皮
趋势交易，指标止损
适合跟单交易
İnceleme yok
