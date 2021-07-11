SegnaliSezioni
Xiaoyu Huang

EEVCC Night IC

Xiaoyu Huang
0 recensioni
Affidabilità
222 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 99%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 363
Profit Trade:
3 751 (69.94%)
Loss Trade:
1 612 (30.06%)
Best Trade:
322.29 USD
Worst Trade:
-217.88 USD
Profitto lordo:
16 977.17 USD (1 705 485 pips)
Perdita lorda:
-12 609.05 USD (1 510 383 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (21.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 257.06 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
51.09%
Massimo carico di deposito:
20.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
2 750 (51.28%)
Short Trade:
2 613 (48.72%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
4.53 USD
Perdita media:
-7.82 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-1.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-304.77 USD (2)
Crescita mensile:
0.31%
Previsione annuale:
1.97%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.25 USD
Massimale:
896.34 USD (9.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.79% (896.57 USD)
Per equità:
8.55% (531.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 706
EURAUD 407
EURGBP 405
USDJPY 303
GBPCAD 296
GBPJPY 272
AUDNZD 264
EURJPY 256
GBPUSD 245
EURCAD 175
USDSGD 172
AUDJPY 168
CADJPY 164
NZDCAD 159
AUDCAD 145
BTCUSD 134
AUDUSD 133
XAUUSD 127
GBPAUD 105
EURCHF 91
USDCHF 83
GBPCHF 76
CHFJPY 70
NZDJPY 50
NZDUSD 50
USDCAD 34
XAUJPY 34
GBPNZD 33
XAUCHF 31
AUDCHF 27
NZDCHF 23
USDCNH 23
XAUEUR 20
CHINA50 19
DE30 18
EURNZD 16
EURSGD 15
CADCHF 6
DE40 2
USDTHB 2
XAUGBP 2
XAGUSD 1
USDNOK 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 512
EURAUD 1.6K
EURGBP 1.2K
USDJPY -249
GBPCAD 37
GBPJPY -67
AUDNZD 16
EURJPY 119
GBPUSD 582
EURCAD -69
USDSGD 70
AUDJPY 102
CADJPY 128
NZDCAD -40
AUDCAD 66
BTCUSD 31
AUDUSD 88
XAUUSD 41
GBPAUD -111
EURCHF 25
USDCHF 168
GBPCHF 10
CHFJPY 5
NZDJPY -7
NZDUSD -67
USDCAD 179
XAUJPY -28
GBPNZD -17
XAUCHF 5
AUDCHF 0
NZDCHF -47
USDCNH 89
XAUEUR -6
CHINA50 80
DE30 -5
EURNZD 14
EURSGD -5
CADCHF -42
DE40 14
USDTHB -55
XAUGBP -18
XAGUSD -1
USDNOK 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.1K
EURAUD 10K
EURGBP 3.6K
USDJPY -683
GBPCAD 5.3K
GBPJPY 2K
AUDNZD 6.1K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 4.8K
EURCAD 893
USDSGD 1K
AUDJPY 2.7K
CADJPY 1.4K
NZDCAD -4.4K
AUDCAD 2.7K
BTCUSD 101K
AUDUSD 1.2K
XAUUSD 12K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.4K
USDCHF 246
GBPCHF 456
CHFJPY 1.3K
NZDJPY -336
NZDUSD -267
USDCAD 584
XAUJPY -687
GBPNZD 44
XAUCHF 210
AUDCHF 368
NZDCHF -203
USDCNH 16K
XAUEUR 314
CHINA50 97K
DE30 -34K
EURNZD 710
EURSGD -249
CADCHF -688
DE40 14K
USDTHB -61K
XAUGBP -534
XAGUSD -56
USDNOK 2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +322.29 USD
Worst Trade: -218 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.91 USD
Massima perdita consecutiva: -1.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.92 × 1550
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.06 × 1908
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 858
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 25277
PUPrime-Live
1.57 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.71 × 74287
ICMarkets-MT5
1.80 × 13512
Darwinex-Live
2.11 × 352
ICMarketsEU-MT5-2
2.11 × 437
PepperstoneUK-Live
2.31 × 970
169 più
Smart Peak Bottom

https://www.mql5.com/it/market/product/96760



Non ci sono recensioni
2022.09.29 03:11
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.79% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.26 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.14 00:34
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.95% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.13 23:25
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.08 01:49
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.79% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.07 02:28
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.05 04:49
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.83% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.05 03:45
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.83% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.05 00:55
Share of days for 80% of growth is too low
2022.08.23 00:28
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.98% of days out of 422 days of the signal's entire lifetime.
2022.08.04 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.08.03 01:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.07.04 00:49
Share of days for 80% of growth is too low
2022.07.01 02:46
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.88% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2022.06.30 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2022.04.04 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.04.03 03:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.10.07 02:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EEVCC Night IC
30USD al mese
99%
0
0
USD
6.1K
USD
222
86%
5 363
69%
51%
1.34
0.81
USD
12%
1:500
Copia

