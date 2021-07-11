- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 363
Profit Trade:
3 751 (69.94%)
Loss Trade:
1 612 (30.06%)
Best Trade:
322.29 USD
Worst Trade:
-217.88 USD
Profitto lordo:
16 977.17 USD (1 705 485 pips)
Perdita lorda:
-12 609.05 USD (1 510 383 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (21.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 257.06 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
51.09%
Massimo carico di deposito:
20.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
2 750 (51.28%)
Short Trade:
2 613 (48.72%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
4.53 USD
Perdita media:
-7.82 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-1.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-304.77 USD (2)
Crescita mensile:
0.31%
Previsione annuale:
1.97%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.25 USD
Massimale:
896.34 USD (9.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.79% (896.57 USD)
Per equità:
8.55% (531.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|706
|EURAUD
|407
|EURGBP
|405
|USDJPY
|303
|GBPCAD
|296
|GBPJPY
|272
|AUDNZD
|264
|EURJPY
|256
|GBPUSD
|245
|EURCAD
|175
|USDSGD
|172
|AUDJPY
|168
|CADJPY
|164
|NZDCAD
|159
|AUDCAD
|145
|BTCUSD
|134
|AUDUSD
|133
|XAUUSD
|127
|GBPAUD
|105
|EURCHF
|91
|USDCHF
|83
|GBPCHF
|76
|CHFJPY
|70
|NZDJPY
|50
|NZDUSD
|50
|USDCAD
|34
|XAUJPY
|34
|GBPNZD
|33
|XAUCHF
|31
|AUDCHF
|27
|NZDCHF
|23
|USDCNH
|23
|XAUEUR
|20
|CHINA50
|19
|DE30
|18
|EURNZD
|16
|EURSGD
|15
|CADCHF
|6
|DE40
|2
|USDTHB
|2
|XAUGBP
|2
|XAGUSD
|1
|USDNOK
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|512
|EURAUD
|1.6K
|EURGBP
|1.2K
|USDJPY
|-249
|GBPCAD
|37
|GBPJPY
|-67
|AUDNZD
|16
|EURJPY
|119
|GBPUSD
|582
|EURCAD
|-69
|USDSGD
|70
|AUDJPY
|102
|CADJPY
|128
|NZDCAD
|-40
|AUDCAD
|66
|BTCUSD
|31
|AUDUSD
|88
|XAUUSD
|41
|GBPAUD
|-111
|EURCHF
|25
|USDCHF
|168
|GBPCHF
|10
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|-7
|NZDUSD
|-67
|USDCAD
|179
|XAUJPY
|-28
|GBPNZD
|-17
|XAUCHF
|5
|AUDCHF
|0
|NZDCHF
|-47
|USDCNH
|89
|XAUEUR
|-6
|CHINA50
|80
|DE30
|-5
|EURNZD
|14
|EURSGD
|-5
|CADCHF
|-42
|DE40
|14
|USDTHB
|-55
|XAUGBP
|-18
|XAGUSD
|-1
|USDNOK
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.1K
|EURAUD
|10K
|EURGBP
|3.6K
|USDJPY
|-683
|GBPCAD
|5.3K
|GBPJPY
|2K
|AUDNZD
|6.1K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|4.8K
|EURCAD
|893
|USDSGD
|1K
|AUDJPY
|2.7K
|CADJPY
|1.4K
|NZDCAD
|-4.4K
|AUDCAD
|2.7K
|BTCUSD
|101K
|AUDUSD
|1.2K
|XAUUSD
|12K
|GBPAUD
|1.2K
|EURCHF
|1.4K
|USDCHF
|246
|GBPCHF
|456
|CHFJPY
|1.3K
|NZDJPY
|-336
|NZDUSD
|-267
|USDCAD
|584
|XAUJPY
|-687
|GBPNZD
|44
|XAUCHF
|210
|AUDCHF
|368
|NZDCHF
|-203
|USDCNH
|16K
|XAUEUR
|314
|CHINA50
|97K
|DE30
|-34K
|EURNZD
|710
|EURSGD
|-249
|CADCHF
|-688
|DE40
|14K
|USDTHB
|-61K
|XAUGBP
|-534
|XAGUSD
|-56
|USDNOK
|2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +322.29 USD
Worst Trade: -218 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.91 USD
Massima perdita consecutiva: -1.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.92 × 1550
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.06 × 1908
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.55 × 858
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 25277
|
PUPrime-Live
|1.57 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.71 × 74287
|
ICMarkets-MT5
|1.80 × 13512
|
Darwinex-Live
|2.11 × 352
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.11 × 437
|
PepperstoneUK-Live
|2.31 × 970
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
99%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
222
86%
5 363
69%
51%
1.34
0.81
USD
USD
12%
1:500