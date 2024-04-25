SegnaliSezioni
Fabiano Aparecido Cavaiiari

FC

Fabiano Aparecido Cavaiiari
0 recensioni
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -9%
Tickmill-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 712
Profit Trade:
1 526 (89.13%)
Loss Trade:
186 (10.86%)
Best Trade:
391.20 USD
Worst Trade:
-2 554.95 USD
Profitto lordo:
25 239.56 USD (2 913 685 pips)
Perdita lorda:
-37 850.95 USD (2 251 283 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (1 004.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 011.96 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
44.02%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
1 177 (68.75%)
Short Trade:
535 (31.25%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-7.37 USD
Profitto medio:
16.54 USD
Perdita media:
-203.50 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-10 174.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 174.40 USD (19)
Crescita mensile:
1.74%
Previsione annuale:
22.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 930.80 USD
Massimale:
28 492.55 USD (242.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.51% (28 492.55 USD)
Per equità:
58.66% (28 863.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDBRL 634
XAUUSD 530
NZDCHF 83
USDJPY 25
GBPZAR 24
AUDCHF 22
CHFJPY 19
GBPJPY 19
GBPCAD 19
CADCHF 18
EURJPY 18
USDCHF 17
USDZAR 17
CADJPY 16
EURUSD 16
EURCAD 16
USDMXN 15
GBPAUD 15
GBPNZD 14
EURZAR 13
NZDUSD 13
EURNZD 13
NZDCAD 11
GBPUSD 11
EURGBP 11
NZDJPY 10
USDCAD 10
EURCHF 9
AUDCAD 8
DE40 8
AUS200 8
EURAUD 8
AUDUSD 7
AUDJPY 7
GBPCHF 7
US500 6
USDPLN 4
US30 4
AUDNZD 4
USTEC 2
UK100 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDBRL -18K
XAUUSD 5.3K
NZDCHF -531
USDJPY -33
GBPZAR 169
AUDCHF -10
CHFJPY 8
GBPJPY 107
GBPCAD -54
CADCHF -106
EURJPY 92
USDCHF -21
USDZAR 96
CADJPY 52
EURUSD 80
EURCAD 102
USDMXN 68
GBPAUD -33
GBPNZD 15
EURZAR 86
NZDUSD 41
EURNZD 8
NZDCAD 23
GBPUSD 45
EURGBP 28
NZDJPY 7
USDCAD 39
EURCHF 37
AUDCAD -3
DE40 13
AUS200 39
EURAUD 24
AUDUSD 26
AUDJPY 30
GBPCHF 46
US500 16
USDPLN 23
US30 -3
AUDNZD 9
USTEC 4
UK100 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDBRL -788K
XAUUSD 505K
NZDCHF -20K
USDJPY 13K
GBPZAR 312K
AUDCHF -1.4K
CHFJPY 3.6K
GBPJPY 17K
GBPCAD -4.4K
CADCHF -9.4K
EURJPY 14K
USDCHF -1.9K
USDZAR 172K
CADJPY 9.1K
EURUSD 6.2K
EURCAD 15K
USDMXN 149K
GBPAUD -3.9K
GBPNZD 4.4K
EURZAR 147K
NZDUSD 4.4K
EURNZD 1K
NZDCAD 3.4K
GBPUSD 4.6K
EURGBP 3.1K
NZDJPY 945
USDCAD 6.4K
EURCHF 2.7K
AUDCAD 1.6K
DE40 47K
AUS200 7.5K
EURAUD 4.2K
AUDUSD 2.6K
AUDJPY 4.7K
GBPCHF 3.2K
US500 922
USDPLN 9.3K
US30 -26K
AUDNZD 1.8K
USTEC 39K
UK100 219
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +391.20 USD
Worst Trade: -2 555 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +1 004.55 USD
Massima perdita consecutiva: -10 174.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 29
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 385
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
OxSecurities-Live
0.85 × 13
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 più
Conta FX
Non ci sono recensioni
2025.02.28 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 17:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 14:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 12:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 18:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 13:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.94% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 14:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.27 18:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 13:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
