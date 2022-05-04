Errori, bug, domande - pagina 892
Cosa ti impedisce di fare un caso di test minimo e riferire al service desk?
E perché, se il test è del 1989, il grafico è compresso al 2011?
Ecco un test separato per l'ultimo anno con MM.
Non sei il primo a volersi vantare, ecco una versione precedente - Grr-al.
Se vuoi davvero testare la strategia, puoi seguire i passi descritti nell'articolo Come testare un robot di trading prima di comprare. In questo caso, esegui il tuo Graal in modalità di ritardo casuale.
Ecco il test come hai chiesto, su tutti i tick, M1, ritardo arbitrario.
E per favore mostrate i risultati del test di Potik sulla M1 con ritardo arbitrario per il 2011.
Per favore, 2011. Il consulente passa tutta la storia in qualsiasi modalità di test.
Ecco il test come hai chiesto, su tutti i tick, M1, ritardo arbitrario.
Passare l'esperto per l'esame al Service Desk. È molto probabile che qualcosa sia andato di nuovo storto. Non c'è bisogno di essere così categorici. ))
Sì e fare affidamento su All ticks tester e subito messo su un conto reale è stato naturalmente un errore. Ma il programmatore deve averlo provato su un conto demo, almeno in tempo reale, prima di trarre conclusioni definitive. E il conto reale può avere ulteriori insidie. ))
