TheXpert:

Cosa ti impedisce di fare un caso di test minimo e riferire al service desk?

non c'è tempo per questo venerdì)
Scoperto il tester M1 grail su tutti i tick, lotto costante 0,1. Iniziato il test nel 1989 con 100$.
Domanda a MK: perché permettete questo?

E perché, se il test è del 1989, il grafico è compresso al 2011?

Ecco un test separato per l'ultimo anno con MM.

 
G001:
i verbali partono dal 1999.
 
G001:
E perché, se il test è del 1989, il programma è compresso al 2011?
Questo, secondo MQ, è l'aspetto che il grafico dovrebbe avere se vi si devono visualizzare molti valori.
 
G001:
Non sei il primo a volersi vantare, ecco una versione precedente - Grr-al.

Se vuoi davvero testare la strategia, puoi seguire i passi descritti nell'articolo Come testare un robot di trading prima di comprare. In questo caso, esegui il tuo Graal in modalità di ritardo casuale.

 
E per favore mostrate i risultati di un test M1 potick ritardato a caso per il 2011.
Rosh:

Non tutti i bambini o i commercianti tester.
Ho perso tempo con il vostro tester e poi soldi sul reale.
Meglio tenere d'occhio il prodotto che si vende.

Ecco il test come hai chiesto, su tutti i tick, M1, ritardo arbitrario.

Yedelkin:
Per favore, 2011. Il consulente passa tutta la storia in qualsiasi modalità di test.

 
G001:
Passare l'esperto per l'esame al Service Desk. È molto probabile che qualcosa sia andato di nuovo storto. Non c'è bisogno di essere così categorici. ))

Sì e fare affidamento su All ticks tester e subito messo su un conto reale è stato naturalmente un errore. Ma il programmatore deve averlo provato su un conto demo, almeno in tempo reale, prima di trarre conclusioni definitive. E il conto reale può avere ulteriori insidie. ))

tol64:

Non ci sono errori nel registro, e non ha nemmeno importanza. Tutti i test sono corretti, è questo che conta. E il fatto che nel trading live precipita allo stesso ritmo, e poi il test per lo stesso periodo e il grafico del trading reale sono multidirezionali e non coincidono.
