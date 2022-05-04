Errori, bug, domande - pagina 888

stringo:
Sì. Stiamo lavorando per fare in modo che il visualizzatore abbia oggetti grafici completi. Si prega di attendere.
papaklass:
Farete una visualizzazione simultanea del grafico per le multivalute?
Una buona cosa da fare è rendere possibile la gestione delle finestre nel processo di visualizzazione dei test nello stesso modo in cui si fa nel terminale. Cioè la possibilità di impostarli a cascata, a mosaico, in orizzontale e in verticale. Sarebbe molto utile.

 

Errore durante la compilazione

MqlTradeTransaction tt;
tt.type_time = ORDER_TIME_GTC; //struct member undefined
la ragione è chiara - o l'errore o la descrizione devono essere corretti
 

Dopo la ricerca nel terminale, quando si fa doppio clic su un segnale (da un altro broker) nella scheda "Cerca" - il segnale non si apre a meno che "Elenco completo dei segnali" sia selezionato.

Non so se questo è il modo in cui dovrebbe essere, ma mi sembra che questo sia un bug.

In Aiuto, sotto Abbonati al segnale:

Assume that Subscriber's leverage is 1:100, while Provider's one is 1:200.
Anche se è già vietato sottoscrivere segnali con una leva superiore a 1:100
 
papaklass:
Avete intenzione di fare la visualizzazione simultanea dei grafici per gli operatori multivaluta?
Se lo faremo, sarà molto presto.
 

Un nuovo record? Il consumo per l'uso di agenti in prova per il giorno 1.12.12 - 15,37,credito .

1. Chi ne ha di più?

Vorrei chiedervi di controllare la correttezza della tariffa per l'utilizzo di un agente nei test, soprattutto per il giorno 1.12.12. - 15,37 crediti

 
Ecco la mia spesa di ieri 26,32 crediti. Ha eseguito l'EA terribilmente su migliaia di agenti:



Puoi vedere i costi dettagliati per ogni corsa nel tuo profilo nella pagina dei compiti speciali:


 
A quale sezione devo riferire gli errori quando vendo i segnali?
 
ias:

L'ho messo in Excel per 1,12,12- l'ho ottenuto:

8560 0.32 01.12.2012 21:03 2:50
0 0.00 01.12.2012 21:01 -
13303 0.87 01.12.2012 17:36 2:07
3390 0.65 01.12.2012 17:07 3:15
15039 0.84 01.12.2012 11:41 4:45
3045 0.14 01.12.2012 11:13 0:28
1261 0.004 01.12.2012 10:04 0:01
749 0.003 01.12.2012 9:58 0:00
18276 1,94 01.12.2012 8:53 6:28
8746 8,88 01.12.2012 4:06 19:31
364 0.35 01.12.2012 4:01 0:13
17989 1,36 01.12.2012 4:00 6:27
Totale 12,18

Ancora 12.18<15.37 ?

1.dove sono gli altri 3,19 crediti?

2.post editing non funziona

