Errori, bug, domande - pagina 888
Sì. Stiamo lavorando per fare in modo che il visualizzatore abbia oggetti grafici completi. Si prega di attendere.
Farete una visualizzazione simultanea del grafico per le multivalute?
Una buona cosa da fare è rendere possibile la gestione delle finestre nel processo di visualizzazione dei test nello stesso modo in cui si fa nel terminale. Cioè la possibilità di impostarli a cascata, a mosaico, in orizzontale e in verticale. Sarebbe molto utile.
Errore durante la compilazionela ragione è chiara - o l'errore o la descrizione devono essere corretti
Dopo la ricerca nel terminale, quando si fa doppio clic su un segnale (da un altro broker) nella scheda "Cerca" - il segnale non si apre a meno che "Elenco completo dei segnali" sia selezionato.
Non so se questo è il modo in cui dovrebbe essere, ma mi sembra che questo sia un bug.
+
In Aiuto, sotto Abbonati al segnale:Anche se è già vietato sottoscrivere segnali con una leva superiore a 1:100
Avete intenzione di fare la visualizzazione simultanea dei grafici per gli operatori multivaluta?
Un nuovo record? Il consumo per l'uso di agenti in prova per il giorno 1.12.12 - 15,37,credito .
1. Chi ne ha di più?
Vorrei chiedervi di controllare la correttezza della tariffa per l'utilizzo di un agente nei test, soprattutto per il giorno 1.12.12. - 15,37 crediti
Ecco la mia spesa di ieri 26,32 crediti. Ha eseguito l'EA terribilmente su migliaia di agenti:
Puoi vedere i costi dettagliati per ogni corsa nel tuo profilo nella pagina dei compiti speciali:
L'ho messo in Excel per 1,12,12- l'ho ottenuto:
Ancora 12.18<15.37 ?
1.dove sono gli altri 3,19 crediti?
2.post editing non funziona