Per quanto riguarda la mia domanda, il problema è proprio la mancanza di memoria, è necessario avere una funzione che rimuova un indicatore prima di 30 min. come IndicatorRelease, è necessaria una funzione di cancellazione immediata, conoscete una tale funzione?
 

È possibile scoprire o influenzare questo parametro programmaticamente?

proprietà

Vorrei impostare una proprietà per gli oggetti grafici in modo che siano costruiti secondo la linea temporale esatta indipendentemente da questa casella di controllo.

 
C'è un'opzione per disabilitare gli swap, nel test ho un conto senza swap e l'EA non prende in considerazione gli swap cosa fare.
Sviluppatori, per favore confermate:

Se utilizzo nel mio EA per aprire una posizione solo ordini limite, e chiudo le posizioni solo con stop loss e take profit, allora indipendentemente dalla modalità di test - Every TIck, 1 minute OHLC, solo prezzi aperti - i risultati saranno gli stessi. E gli ordini limite saranno sempre eseguiti ai prezzi richiesti, anche se sto testando nella modalità solo prezzi aperti? Voglio solo rifiutarmi di usare la modalità Every TIck a causa di un periodo di test molto lungo senza peggiorare la qualità dei test. Quali sono le insidie dei test in modalità 1 minuto OHLC o solo prezzi aperti?

Grazie.

 
Cosa dice MetaTrader 5 Testing Basics su questo?
 
Alex5757000: Quali sono le insidie dei test con l'OHLC a 1 minuto o solo con i prezzi aperti?
I trabocchetti non sono trabocchetti, ma ci potrebbero essere delle discrepanze quando si fanno gli ordini. Cioè, se le condizioni per piazzare un ordine appaiono, per esempio, alle 00:00:01, e scompaiono alle 00:01:00, l'ordine sarà piazzato solo nel modo tickwise. Di conseguenza, anche i risultati dei test saranno diversi.
Rosh:

E cosa dice il Testing Fundamentals di MetaTrader 5?

Signor Rosh,

Ho controllato il mio EA, che usa anche ordini limite e uscite sl/tp, su diverse modalità - tutte hanno mostrato lo stesso risultato! Allo stesso tempo, la velocità sulla modalità Potik - 60 sec, Prezzi aperti solo - 1 sec!

L'articolo dice:In questa modalità, i tick sono generati dai prezzi OHLC del timeframe selezionato per il test. In questo caso, la funzione esperto OnTick() viene lanciata solo all'inizio di una barra a prezzo aperto. A causa di questa caratteristica, i livelli di stop e gli ordini pendenti possono scattare a un prezzo diverso da quello specificato (specialmente quando si testa a timeframes più alti).

Ecco perché ho chiesto. In quali condizioni è "probabile" che scattino ad un prezzo diverso da quello dichiarato?

Yedelkin2012.11.30 12:09
Alex5757000: Quali sono le insidie quando si testa con 1 minuto OHLC o solo i prezzi aperti?

Gli inciampi non hanno importanza, ma ci possono essere delle discrepanze quando si fanno gli ordini. Cioè,se le condizioni per piazzare un ordine appaiono, per esempio, alle 00:00:01, e scompaionoalle 00:01:00, l'ordine sarà piazzato solo nel modo tickwise. Corrispondentemente,i risultati dei test sarannodiversi.


Sì, sono assolutamente d'accordo!

 
Alex5757000:

...

È per questo che l'ho chiesto? In quali condizioni possono "scattare" qualcosa di diverso dal prezzo dichiarato?

Critico se i livelli di trading sono molto vicini. Si può accidentalmente vedere un GRAAL. Se ti capita di vederne uno, controllalo su OHLC su M1. Il risultato sarà molto (quasi al contrario) diverso. Poi vedi quanto sono vicini i livelli di trading in questa combinazione di parametri.
 
Iniziato a testare gli indicatori nel Tester. Alcuni oggetti grafici vengono visualizzati, altri no. Ci sono miglioramenti in corso per il Tester?
 
denkir:

Iniziato a testare gli indicatori nel Tester. Alcuni oggetti grafici vengono visualizzati, altri no. State lavorando per migliorare il Tester?
Sì. Stiamo lavorando per fare in modo che il visualizzatore abbia oggetti grafici completi. Si prega di attendere.
