Errori, bug, domande - pagina 859
Quindi questa funzione viene chiamata solo quando ottimizzazione=CustomMax?
Infatti, ho usato per la prima volta questa funzione in questo modo:
bool IsGraphic = true;
void OnTesterInit(){
//----
IsGraphic = (MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE) > 0);
Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), " Ciao, Tester!)
//----
}
Buon pomeriggio!
Tutti i terminali MT5 installati sono stati aggiornati, e in tutti loro la scheda "segnali" è scomparsa.
Ho scaricato un nuovo terminale dal sito di MQ, ma allo stesso modo, questa scheda manca:
Riferimento: Windows 7 x64 Professional, Rus
Cosa posso fare?
Grazie
Prova a connetterti al server MetaQuotes-Demo,
La possibilità di utilizzare i segnali è molto probabilmente disabilitata sul server a cui ti connetti.
Salve,
Sto cercando di salvare un'immagine e pubblicarla sul sito web, quando salvo attraverso il terminale scrive la seguente immagine sul sito web:
link all'immagine:https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
Nella vita reale, il grafico è il seguente
Cioè nessun oggetto viene salvato.
oggetti solo se salvati come (AS IS)
Lo chiedo perché prima tutto veniva salvato normalmente.
Cioè non salva nessun oggetto.
sono salvati.
Cosa c'entra l'uno con l'altro?
Dimmi perché non ha salvato anche la linea.
Apprezzo il tuo umorismo da super moderatore, grazie. ma vorrei comunque arrivare al fondo del problema che esiste.
Quindi non ti sembro un tipo da pubbliche relazioni,
C'è un link a questo sito:https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
Non sta guardando: https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
ok
Ma qui il testo in chiaro non viene nemmeno salvato:
https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
che assomiglia a questo (salvato così com'è):https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp