Roffild:

Quindi questa funzione viene chiamata solo quando ottimizzazione=CustomMax?

e cosa hanno dato i controlli e lo scarico al tronco?
 
E nella scheda del tester "Parametri di ingresso", aggiungi una cifra (spazi) per il numero del numero totale di ottimizzazioni (il più basso) e lascia che sia copiato [nella calcolatrice].
 

Infatti, ho usato per la prima volta questa funzione in questo modo:

bool IsGraphic = true;

void OnTesterInit()

{
//----
IsGraphic = (MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE) > 0);
Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), " Ciao, Tester!)
//----
}
Ma poi ho scoperto che è solo per l'ottimizzazione.
 

Buon pomeriggio!

Tutti i terminali MT5 installati sono stati aggiornati, e in tutti loro la scheda "segnali" è scomparsa.

Ho scaricato un nuovo terminale dal sito di MQ, ma allo stesso modo, questa scheda manca:

Riferimento: Windows 7 x64 Professional, Rus

Cosa posso fare?

Grazie

 

kotox:

Tutti i terminali MT5 installati sono stati aggiornati e la scheda "segnali" è scomparsa in tutti loro.

Cosa fare?

Prova a connetterti al server MetaQuotes-Demo,

La possibilità di utilizzare i segnali è molto probabilmente disabilitata sul server a cui ti connetti.

 

Salve,

Sto cercando di salvare un'immagine e pubblicarla sul sito web, quando salvo attraverso il terminale scrive la seguente immagine sul sito web:

link all'immagine:https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

https://charts.mql5.com/1/24/usdcad-h1-metaquotes-software-corp-3.png

Nella vita reale, il grafico è il seguente


Cioè nessun oggetto viene salvato.

oggetti solo se salvati come (AS IS)

Lo chiedo perché prima tutto veniva salvato normalmente.

Vladon:

Cioè non salva nessun oggetto.


sono salvati.

È solo che il terminale ha considerato la tua domanda come una domanda pubblicitaria in base alla presenza di un link, e giustamente.

Peccato che il forum non possa riconoscere i PR e bannarli automaticamente.

Devo aiutarlo a farlo, a volte, ma ci stiamo lavorando.


prendere un suggerimento?

;)

 
sergeev:

persistere.

È solo che il terminale ha giudicato la tua app come una pubblicità in base al link, e giustamente.

Peccato che il forum non possa riconoscere i PR e bannarli automaticamente.

Devo aiutarlo in questo, a volte, ma ci stiamo lavorando.


Hai capito l'antifona?

;)

Cosa c'entra l'uno con l'altro?

Dimmi perché non ha salvato anche la linea.

 
Una specie di posto di frontiera o qualcosa del genere,
 
sergeev:

persistere.

È solo che il terminale ha giudicato la tua app come una pubblicità in base al link, e giustamente.

È un peccato che il forum non possa riconoscere i PR e bannarli automaticamente.

Devo aiutarlo in questo, a volte, ma ci stiamo lavorando.


hai capito l'antifona?

;)

Apprezzo il tuo umorismo da super moderatore, grazie. ma vorrei comunque arrivare al fondo del problema che esiste.

Quindi non ti sembro un tipo da pubbliche relazioni,

C'è un link a questo sito:https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

Non sta guardando: https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

ok

Ma qui il testo in chiaro non viene nemmeno salvato:

https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

che assomiglia a questo (salvato così com'è):https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

