Errori, bug, domande - pagina 834
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Molto anche appare. Se si inserisce il nome di una variabile di qualche classe e si mette un punto (operatore di dereferenziazione), viene mostrato un elenco con le proprietà disponibili di quell'oggetto. Se ci sono errori nel codice, potrebbe non apparire. Inoltre, se il contesto di input coinvolge un'espressione di un tipo particolare, come un intero, solo le proprietà degli interi saranno mostrate nella lista. Quando si trova in un metodo di una classe, le proprietà della classe sono anche mostrate nella lista dei nomi all'inizio dell'input.
int Var=5;//Sto parlando del suggerimento, che è nei commenti, quando si seleziona un'opzione dalla "lista dei nomi"!
ma solo se Var è dichiarato nella classe
Se globalmente, visualizza....
Come posso scrivere un EA senza maniglie per gli indici come
int MACD;
//+-----------------------------------+
void OnInit()
{
MACD=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Sign,PRICE_CLOSE);
}
//+-----------------------------------+
void OnTick()
{
statico bool UpSignal,DnSignal;
se(TradeSignalCounter(UpSignal,DnSignal)) TradePerformer(UpSignal,DnSignal);
}
//+-----------------------------------+
bool TradeSignalCounter(bool &UpSignal,bool &DnSignal)
{
se(Bars(_Symbol,0)<100) return(false);
statico int Recount;
if(IsNewBar() || Recount)
{
doppio Ind[2],Sig[3];
DnSignal=false;
UpSignal=false;
Recount=false;
if(CopyBuffer(MACD,0,1,2,Ind)<0) Recount=true;
if(CopyBuffer(MACD,1,1,3,Sig)<0) Recount=true;
if(Recount==true) return(false);
if(Ind[0]>0 && Ind[1]<0) DnSignal=true;
if(Ind[0]<0 && Ind[1]>0) UpSignal=true;
if(Ind[1]<0 && Sig[0]<Sig[1] && Sig[1]>Sig[2]) DnSignal=true;
if(Ind[1]>0 && Sig[0]>Sig[1] && Sig[1]<Sig[2]) UpSignal=true;
return(true);
}
return(false);
}
Come posso aggiungere un ramo da ignorare?
C'è un thread intitolato Matematica pura, fisica ecc.: rompicapi che non hanno niente a che vedere con il trading.
Molto spesso appare non letto anche se nessuno scrive messaggi, apparentemente uno dei ragazzi intelligenti fa un piccolo cambiamento nel suo messaggio in modo che il thread fosse in cima - sono stanco di questa assurdità. Sono stufo di queste sciocchezze, dovrebbero scrivere sull'argomento, ma stanno cestinando i bambini delle scuole.
Come posso aggiungere un ramo da ignorare?
C'è un thread sulla matematica pura, la fisica ecc.: rompicapi che non hanno niente a che vedere con il trading.
La cosa principale è che il sito Ramsar appare spesso non letto anche se nessuno scrive messaggi, apparentemente uno dei ragazzi intelligenti fa una piccola modifica al suo messaggio in modo che il sito sia in cima - sono stufo di questa assurdità. Sono stufo di queste sciocchezze. Dovrebbero scrivere sull'argomento, ma stanno cestinando i bambini delle scuole.
Molto semplice: non leggerlo.
--
Se cercano di dire all'amministrazione o ai moderatori come gestire le loro vite, sono praticamente condannati all'estinzione.
In breve, non ti consiglierei di diventare un tale imbecille. Ti consiglio di essere modesto fino a quando non avrai acquisito esperienza e comprensione.
Sì. Non cercare di interpretare quel biglietto come una minaccia, anche se è allettante, è un'interpretazione sbagliata. È solo un semplice consiglio, più o meno amichevole.
Molto semplice - non leggerlo.
--
Se cercano di dire all'amministrazione o ai moderatori come gestire le loro vite, sono praticamente condannati all'estinzione.
In breve, non consiglierei di diventare un tale imbecille, ma di essere umile fino a quando non si è esperti e ragionevoli.
Sì. Non interpretare quel biglietto come una minaccia, anche se è allettante - è un'interpretazione sbagliata. È solo un consiglio, più o meno amichevole.
int Var=5;//Sto parlando del suggerimento, che è nei commenti, quando si seleziona un'opzione dalla "lista dei nomi"!
ma solo se Var è dichiarato nella classe
Se globalmente, emette....
Perché il numero di record nei risultati di ottimizzazione mostrati nel log del tester e nella funzione OnTesterPass possono essere diversi? La situazione è la seguente. Eseguo l'ottimizzazione con un periodo in avanti e mostro nel registro che 4618 record sono fatti nel periodo posteriore, mentre 1154 record sono fatti nel periodo anteriore, il che fa il totale di 5772. La funzione OnTesterPass fa girare il contatore:
while(FrameNext(pass, name, id, value, data)) { fpasscount++; }
Poi fpasscount viene emesso nel log del terminale. C'è un valore di 5742. La domanda è: dove sono spariti 30 dischi? C'è un chiarimento - tutti i record mancanti da avanti.
Non posso non leggere - questa è la mia psicologia, tutti i post vuoti e senza senso come questi illuminano la mia stanza, quindi devo leggerli involontariamente per ridurre il bagliore.
Povero ragazzo, va da uno psichiatra e si lamenta della fotofobia.// Spiacente, niente più consigli gratuiti da parte mia. Fate come volete, è ora di crescere.
Se stiamo parlando di variabili di input, non possono essere dichiarate all'interno della classe. La domanda non è chiara. Per quanto riguarda gli input, far uscire i commenti come suggerimenti nell'UI sembra funzionare, ma è reso terribilmente scomodo.
Oh, per la miseria!...
Copiare il codice in un nuovo progetto
1. in OnInit() mettete il cursore subito dopo la prima var e premete Ctrl+Space
2. ripetere lo stesso con la seconda var
Senti la differenza?
Sì, mql c'è un'incongruenza in C++ quando si restituisce un oggetto da una funzione. È prevista una correzione, il comportamento sarà come in C++.