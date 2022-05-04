Errori, bug, domande - pagina 835
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Oh, per la miseria!
Copiare il codice in un nuovo progetto
1. in OnInit() mettete il cursore subito dopo la prima var e premete Ctrl+Space
2. ripetere lo stesso con la seconda var
Riesci a sentire la differenza?
Aggiunta la visualizzazione dei commenti per i membri di strutture e classi.
Circa una settimana fa, ho ri-salvato (gli stessi) i miei dati per il campionato cliccando sul pulsante "Salva" nella pagina di riempimento dei dati (tutto è stato precedentemente controllato con successo, compreso il test EA). Di conseguenza, fino ad ora i miei dati hanno lo stato di non controllato. Quando è il prossimo controllo dei dati?
Non ho scritto al Service Desk su questo problema, perché si occupano di questioni relative ai bug.
Allego uno screenshot dello schermo.
Le vostre informazioni sono accettate.
Una correzione uscirà nel prossimo aggiornamento.
Possibile bug nel tester quando si testano EA multivaluta. Supponiamo che l'EA tratti EURUSD e GBPUSD, entrambe le coppie in timeframe M15. Se testiamo questi simboli individualmente, specificando una coppia corrispondente nel tester, otterremo un risultato. Se si testa GBPUSD, per esempio, mentre si specifica EURUSD nel tester, si otterrà un altro risultato. Esaminando le transazioni, vedremo che quando si testa GBPUSD, specificando EURUSD, le transazioni sono spostate di 15 minuti (una barra) a destra, rispetto alle transazioni quando si testa GBPUSD, specificando GBPUSD. L'EA funziona quando viene aperta una nuova barra e viene testata una nuova barra per ogni coppia individualmente come segue
int bars=Bars(Symb[s],TimeFrame);
if((bars>PrevBars[s])
{
PrevBars[s]=bars;
Non è chiaro perché i risultati del tester dipendano dalla coppia specificata nel tester, se le coppie sono selezionate all'interno di EA e le loro nuove barre sono controllate per ogni coppia individualmente.
P.S. Ha inviato una richiesta a servicedesk. Sono interessato a conoscere l'esperienza degli sviluppatori che inviano EA multivaluta al campionato. Il loro controllo in base alla storia utilizzando la modalità di test "prezzo aperto" è praticamente sbagliato.
Possibile bug nel tester quando si testano EA multivaluta. Supponiamo che l'EA tratti EURUSD e GBPUSD, entrambe le coppie in timeframe M15. Se testiamo questi simboli individualmente, specificando una coppia corrispondente nel tester, otterremo un risultato. Se si testa GBPUSD, per esempio, mentre si specifica EURUSD nel tester, si otterrà un altro risultato. Esaminando le transazioni, vedremo che quando si testa GBPUSD, specificando EURUSD, le transazioni sono spostate di 15 minuti (una barra) a destra, rispetto alle transazioni quando si testa GBPUSD, specificando GBPUSD. L'EA funziona quando viene aperta una nuova barra e viene testata una nuova barra per ogni coppia individualmente come segue
Molto probabilmente, ogni simbolo ha i suoi "buchi" legittimi, cioè per esempio GBPUSD può avere qualche barra mancante nella sua storia (come il mercato chiuso il venerdì un po' prima). La differenza in 15 minuti lascia intendere che in questo caso manca solo una barra. Questo non è un bug. In generale, si dovrebbe essere preparati al fatto che quando si negozia un simbolo sul suo grafico e sul grafico di qualcun altro, si otterranno risultati diversi.
I buchi non c'entrano niente. Tutti gli scambi sono spostati di una barra indipendentemente dal giorno della settimana o dall'ora del giorno. Il problema è nella sincronizzazione delle quotazioni nella modalità di test dei prezzi aperti. Quando si prova usando la modalità tickwise, i trade sono piazzati nei nidi richiesti e tutto funziona. Ma i test statici richiedono molto tempo per me. Non so gli altri, ma l'ottimizzazione nel tick-testing è semplicemente impossibile a causa della grande quantità di tempo.
A proposito, ho richiesto l'errore di sincronizzazione delle quotazioni in multivaluta già a giugno di quest'anno. Ci sono stati un paio di aggiornamenti del terminale, ma l'errore non è ancora stato risolto.