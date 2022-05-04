Errori, bug, domande - pagina 837

Nuovo commento
 
stringo:
Quando si testa "per prezzi di apertura", le barre di prova sono formate come un insieme. Non c'è preoccupazione su quale barra ha iniziato a formarsi prima (al contrario del test Jety-Ox).
Se fosse così, non avremmo problemi con la differenza tra le corse sul simbolo "proprio" e "altrui". Ovviamente, le barre dei diversi strumenti _hanno_ un ordine di priorità.
 
marketeer:
Ovviamente, le barre dei diversi strumenti _hanno_ un ordine di priorità.
Certo che c'è. Ma non è predeterminato
 
stringo:
Certo che c'è. Ma non è predeterminato.
Allora a che punto diventa predeterminato? E perché non può essere predeterminato?
 

Come può essere:

Gli agenti sono autorizzati e funzionanti, ma in alto dice che l'autorizzazione non è riuscita?
 

Per favore aiutatemi, sono perplesso, non riesco a trovare nessuna informazione da nessuna parte.

Come posso ottenere il prezzo di apertura medio ponderato in base al volume di una posizione dopo diversi scambi dall'EA? PriceOpen() di CPositionInfo mostra il prezzo del primo trade, ma ho bisogno del prezzo attuale ottenuto dopo diversi trade.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5
 
Qualcosa sulla nuvola non funziona bene per me oggi. È la scrittura, migliaia di compiti vanno lì, ma solo alcuni sono pronti, il progresso è quasi stagnante. :-(
[Eliminato]  

tester...

Seleziono il periodo 1 maggio 12 - 1 giugno 12 = ottengo un grafico dal 23 luglio a oggi... eurobank, M1, 50.000 barre per grafico...

 
marketeer:

Come può essere:

Gli agenti sono autorizzati e funzionanti, ma in alto dice che l'autorizzazione non è riuscita?
La situazione è nota. Scopriamolo. Non hai smesso di ottimizzare, vero?
 
EQU:

tester...

Seleziono il periodo 1 maggio 12 - 1 giugno 12 = ottengo un grafico dal 23 luglio a oggi... eurostock, M1, 50.000 barre per grafico...

Esatto, hai preso gli ultimi 50.000 e li hai mostrati. Ci sono 1440 barre in un giorno.
 

Buongiorno! Non posso compilare questa linea - è una funzione scritta per imitare una funzione quadrupla. Lo dichiaro, il compilatore non lo accetta con o senza la variabile. In effetti, la variabile non gioca un ruolo nei calcoli. Mi dispiace, mio padre sta chiedendo aiuto ai pomodori, non sono ancora al monitor.


1...830831832833834835836837838839840841842843844...3184
Nuovo commento