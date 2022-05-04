Errori, bug, domande - pagina 837
Quando si testa "per prezzi di apertura", le barre di prova sono formate come un insieme. Non c'è preoccupazione su quale barra ha iniziato a formarsi prima (al contrario del test Jety-Ox).
Ovviamente, le barre dei diversi strumenti _hanno_ un ordine di priorità.
Certo che c'è. Ma non è predeterminato.
Come può essere:
Gli agenti sono autorizzati e funzionanti, ma in alto dice che l'autorizzazione non è riuscita?
Per favore aiutatemi, sono perplesso, non riesco a trovare nessuna informazione da nessuna parte.
Come posso ottenere il prezzo di apertura medio ponderato in base al volume di una posizione dopo diversi scambi dall'EA? PriceOpen() di CPositionInfo mostra il prezzo del primo trade, ma ho bisogno del prezzo attuale ottenuto dopo diversi trade.
tester...
Seleziono il periodo 1 maggio 12 - 1 giugno 12 = ottengo un grafico dal 23 luglio a oggi... eurobank, M1, 50.000 barre per grafico...
Buongiorno! Non posso compilare questa linea - è una funzione scritta per imitare una funzione quadrupla. Lo dichiaro, il compilatore non lo accetta con o senza la variabile. In effetti, la variabile non gioca un ruolo nei calcoli. Mi dispiace, mio padre sta chiedendo aiuto ai pomodori, non sono ancora al monitor.