Errori, bug, domande - pagina 840
I server MC stanno facendo i capricci?
Audi attuale.
Forse PositionSelect non è stato fatto immediatamente prima della chiamata - ecco perché restituisce dati vecchi.
Ho scritto alla SD, ma penso che ci vorrà molto tempo per avere una risposta.
Qualcuno potrebbe controllare un tema del genere nel vostro tester?
Fa ballare gli oggetti nel renderer.
Forse sono solo io...
Buon pomeriggio. Potete consigliarmi, ho scritto un semplice indicatore... e quando arriva una nuova barra, ecco come si comporta la linea dell'indicatore. Quale può essere il problema?
Il codice dell'indicatore:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Liniya_Trenda.mq5 |
//| Второй индикатор |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Линейный график цен баров, двух выбранных валютных пар"
#property version "1.00"
#property description "Пользователь может выбрать по какой цене строить линию графика"
#property indicator_separate_window // Отображение в новом окне
#property indicator_buffers 2 // Количество буферов (1 линия - 1 буфер)
#property indicator_plots 2 // Количество массивов (1 линия - 1 массив)
//--- Укажем тип линий
#property indicator_label1 "FirstAktiv" // Название линии индикатора
#property indicator_type1 DRAW_LINE // Тип линии - линия
#property indicator_style1 STYLE_SOLID // Стиль линии - сплошная
#property indicator_color1 clrMediumBlue // Цвет линии
#property indicator_width1 2 // Толщина линии
#property indicator_label2 "SecondAktiv" // Название линии индикатора
#property indicator_type2 DRAW_LINE // Тип линии - линия
#property indicator_style2 STYLE_SOLID // Стиль линии - сплошная
#property indicator_color2 clrRed // Цвет линии
#property indicator_width2 2 // Толщина линии
enum ChangePrice{Open, High, Low, Close}; // Предоставим пользователю выбор цены по которой будет строиться график
//--- Входные параметры
input string FirstAktiv ="EURUSD"; // Тикер первого актива, по которому будем строить график цен
input string SecondAktiv ="GBPUSD"; // Тикер второго актива, по которому будем строить график цен
input ChangePrice WantPrice = Close; // Цена построения по умолчанию
//--- Глобальные переменные
double LinePriceBuffer1[]; // Массив для хранения данных линейного графика
double LinePriceBuffer2[]; // Массив для хранения данных линейного графика
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
SetIndexBuffer(0,LinePriceBuffer1,INDICATOR_DATA); // Указывает, что массив будет являться буфером индикатора
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,FirstAktiv);
SetIndexBuffer(1,LinePriceBuffer2,INDICATOR_DATA); // Указывает, что массив будет являться буфером индикатора
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,SecondAktiv);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total, // Передаем общее количество баров на текущем графике
const int prev_calculated, // Количество баров для которых уже рассчитаны значения индикатора
const int begin, // номер начала достоверного отсчёта баров
const double &price[])
{
// Расчёт стартового номера first для цикла пересчёта баров
int first;
// Проверка на первый старт расчёта индикатора
if(prev_calculated == 0)
{
first = begin; // стартовый номер для расчёта всех баров
}
else
{
first = prev_calculated - 1; // стартовый номер для расчёта новых баров
}
// Объявим массив который будет содержать цены, объемы и спред для каждого бара
MqlRates mrate1[];
MqlRates mrate2[];
// Копируем данные по барам в массив
CopyRates(FirstAktiv,PERIOD_CURRENT,0,rates_total,mrate1);
CopyRates(SecondAktiv,PERIOD_CURRENT,0,rates_total,mrate2);
for(int i = first; i < rates_total; i++)
{
if(WantPrice == Open)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].open;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].open;
}
if(WantPrice == High)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].high;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].high;
}
if(WantPrice == Low)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].low;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].low;
}
if(WantPrice == Close)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].close;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].close;
}
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
ilunga:
Ну для начала стоит указать размеры массивов..
Grazie.
L'ho fatto notare, ma non è servito.
Ho dimenticato di dire che la costruzione dell'indicatore diventa di nuovo normale(le linee dell'indicatore corrispondono ai valori di prezzo ai quali sono disegnate) se l'area dello schermo è spostata leggermente a sinistra.
In altre parole, se si "rimuovono" le prime barre dallo schermo, l'indicatore viene disegnato bene. Non appena l'indicatore è spostato tutto a destra, si scopre un tale bug.
Già fissato. Aspettate la costruzione.
I server MC stanno facendo i capricci?
Audi attuale.
A giudicare da USDLFX - questo è il problema di Lyforex, non di MQ
Osservante ))))
Racing Expert.Connected su MK.On lite andava benissimo.