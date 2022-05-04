Errori, bug, domande - pagina 828

Koshi:

Ecco, e lì l'ho letto:

Seavete problemi, bug, glitch o errori in MQL4 o nel terminale MT4, inviate la vostra richiesta tramite il vostro profilo nelforum MQL5.
richieste per MT4 e MT5 sono accettate lì

Puoi essere più specifico su questo punto di invio?

Se pensi che sia un errore del terminale, è meglio Profilo->Service Desk->Nuovo Ordine.

ma la sezione mql4 non c'è

 
Koshi:

Salve.

Ho una domanda su MQL4: quando ho eseguito nuovamente lo script per prendere i valori dell'indicatore, è risultato che il valore MA è cambiato. La divergenza più grande è sui periodi lunghi. La differenza è più grande quanto più ci addentriamo nella storia.

Chi l'ha incontrato - mi illumini.

Questo è - e che anche - prestare attenzione al fatto che il tempo nel terminale MQ5 non corrisponde al fisico, reale, cammina avanti e indietro, controllare almeno con il tempo corrente vinodovs, una soluzione radicale - suggeriscono che gettano i loro computer sul cestino e passare a qualcosa di più degno di attenzione. Naturalmente, i valori di chiusura cambiano e cambiano anche gli indicatori (alto/basso). Per quanto riguarda i volumi - sono stanco di dirlo - cambiano in modo che cercare di usarli è come far esplodere una mina antiuomo.
Arkadiy, quando si modella in uno strategy tester, anche il tempo "sbanda" da un esperimento all'altro?
 

Che tipo di assurdità è successa oggi con Opera e come affrontarla? Ho dato un esempio su mql4.com - si può vedere meglio lì. Stesso problema su mql5.com.

 
abolk:

Molto prima che Opera iniziasse ad avere gli stessi problemi sui siti di Google. Ho cercato la causa su internet e non ho trovato nulla al momento. Sono passato a Firefox.
 
tol64:
Così all'improvviso, senza alcun aggiornamento, si è bloccato?
 
abolk:
Forse ti aiuterà, deseleziona Stili

 
abolk:
Non mi ricordo più. Probabilmente dopo l'aggiornamento.
fyords:

Forse ti aiuterà, deseleziona la casella in Styles

Ho provato a giocare con le impostazioni negli stili e qualcosa non aiuta.

Ma stavo guardando i siti di Google. Sui siti MQL il mio Opera visualizza tutto bene. ))

 
tol64:
Non ho avuto nessun glitch di questo tipo, aggiornamento sempre all'ultima versione.

Per quanto riguarda gli stili - nello screenshot sopra ho ottenuto lo stesso risultato, semplicemente spuntando la casella di controllo.

