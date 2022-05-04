Errori, bug, domande - pagina 828
Ecco, e lì l'ho letto:Le Puoi essere più specifico su questo punto di invio?
Se pensi che sia un errore del terminale, è meglio Profilo->Service Desk->Nuovo Ordine.
ma la sezione mql4 non c'è
Salve.
Ho una domanda su MQL4: quando ho eseguito nuovamente lo script per prendere i valori dell'indicatore, è risultato che il valore MA è cambiato. La divergenza più grande è sui periodi lunghi. La differenza è più grande quanto più ci addentriamo nella storia.
Chi l'ha incontrato - mi illumini.
Che tipo di assurdità è successa oggi con Opera e come affrontarla? Ho dato un esempio su mql4.com - si può vedere meglio lì. Stesso problema su mql5.com.
Molto prima, gli stessi difetti avevano cominciato ad apparire sui siti web di Google. Ho cercato la causa su internet e non ho trovato nulla al momento. Sono passato a Firefox.
Quindi tutto d'un tratto, senza un aggiornamento, si blocca?
Forse ti aiuterà, deseleziona Stili
Ho provato a giocare con le impostazioni negli stili e qualcosa non aiuta.
Ma stavo guardando i siti di Google. Sui siti MQL il mio Opera visualizza tutto bene. ))
Non mi ricordo già. Probabilmente dopo l'aggiornamento.
Non ho avuto nessun glitch di questo tipo, aggiornamento sempre all'ultima versione.
Per quanto riguarda gli stili - nello screenshot sopra ho ottenuto lo stesso risultato, semplicemente spuntando la casella di controllo.