Errori, bug, domande - pagina 829

Nuovo commento
 
fyords:

Forse ti aiuterà, deseleziona la casella in Styles

Non riesco a ottenere la tua immagine dal menu Visualizza. Ne ho solo uno:

 
abolk:

Non riesco a ottenere la tua foto dal menu Visualizza. Ne ho solo uno:

Clicca su "Mostra menu", poi puoi restituirlo se non ti piace.

 
abolk:

Non riesco a ottenere la tua foto dal menu Visualizza. Ne ho solo uno:

Pagina > Stile
 
Fantastico. Mi ha aiutato. Grazie, fyords e tol64. "È successo un miracolo: un amico ha salvato un amico".
 
fyords:

Non ho avuto nessun glitch del genere, aggiornando sempre all'ultima versione.

L'ho appena aggiustato. Ctrl + F11 ha risolto i miei "problemi". Quei tasti di scelta rapida non solo si adattano alla larghezza della pagina, ma sbriciolano anche il layout della pagina sui siti di google. :)
 
abolk:
Fantastico. Mi ha aiutato. Grazie, fyords e tol64. "È successo un miracolo: un amico ha salvato un amico".
Non c'è di che).
[Eliminato]  
stringo:

1. La rimozione dell'indicatore è un processo non sincrono.

2) L'indicatore è composto da due parti - grafica e calcolo. La parte grafica dell'indicatore viene cancellata prima di quella calcolata

Grazie!

Ma questo non è chiaro... Indotto - rimosso = tappo, quindi, epulcino-chicklit taki...))

Un esempio tipico è quello di un esemplare nativo. Un esempio dagli esami nativi - MAKD

for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++){
[Eliminato]  
stringo:
Perché no? La parte intera di un numero reale può essere molto più grande di 32 bit di numero intero.

>tuttofare

Tagliare la parte frazionaria dal trilione... Sì... È importante!!! )))))

Se non int, almeno long, eh? ;)

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5
 
Koshi:

Si consiglia anche di scrivere, che cosa volevi dal codice e cosa hai ottenuto alla fine... un altro suggerimento... forse hai caricato più storie, ecco perché i muwings sono lunghi e cambiano?
 

Buon pomeriggio.

Per favore ditemi, gli importi dei pagamenti nelle schede degli agenti e dei calcoli, sono diversi!

(Esempio: "reddito" = 1,80 e in "operazioni" solo 0,42 ad oggi)

Dovrebbe essere così o le cifre si sommeranno nel tempo?

1...822823824825826827828829830831832833834835836...3184
Nuovo commento