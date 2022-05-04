Errori, bug, domande - pagina 829
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Forse ti aiuterà, deseleziona la casella in Styles
Non riesco a ottenere la tua immagine dal menu Visualizza. Ne ho solo uno:
Non riesco a ottenere la tua foto dal menu Visualizza. Ne ho solo uno:
Clicca su "Mostra menu", poi puoi restituirlo se non ti piace.
Non riesco a ottenere la tua foto dal menu Visualizza. Ne ho solo uno:
Non ho avuto nessun glitch del genere, aggiornando sempre all'ultima versione.
Fantastico. Mi ha aiutato. Grazie, fyords e tol64. "È successo un miracolo: un amico ha salvato un amico".
1. La rimozione dell'indicatore è un processo non sincrono.
2) L'indicatore è composto da due parti - grafica e calcolo. La parte grafica dell'indicatore viene cancellata prima di quella calcolata
Grazie!
Ma questo non è chiaro... Indotto - rimosso = tappo, quindi, epulcino-chicklit taki...))
Un esempio tipico è quello di un esemplare nativo. Un esempio dagli esami nativi - MAKD
Perché no? La parte intera di un numero reale può essere molto più grande di 32 bit di numero intero.
>tuttofare
Tagliare la parte frazionaria dal trilione... Sì... È importante!!! )))))
Se non int, almeno long, eh? ;)
Buon pomeriggio.
Per favore ditemi, gli importi dei pagamenti nelle schede degli agenti e dei calcoli, sono diversi!
(Esempio: "reddito" = 1,80 e in "operazioni" solo 0,42 ad oggi)
Dovrebbe essere così o le cifre si sommeranno nel tempo?