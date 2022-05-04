Errori, bug, domande - pagina 830

Koshi:
Puoi essere più specifico su questo punto di invio?
Buon pomeriggio! Sto scrivendo una funzione, ma il compilatore riceve un errore. Sicuramente non ho mai scritto questa funzione, non ho ancora scritto nulla in tempo. Quasi non capisco cosa stia giurando il compilatore.
int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent(tm);
   return(tm.day_of_week);
  }                                
'DayOfWeek' - funzione già definita e con corpo Redo.mq5 2698 6
 
E se questa funzione è già presente in MQL5, perché non è immediatamente evidenziata in blu? O in che altro modo dovrei capirlo? E dove si trova nell'aiuto?
 
Sì, assolutamente giusto, 'DayOfWeek' - la funzione, già definita e, ha un corpo Redo.mq5 2699 6
 
Dimka-novitsek:
Buon pomeriggio! Sto scrivendo una funzione e il compilatore bestemmia. Sicuramente non ho mai scritto questa funzione, non ho ancora scritto nulla per tempo. Quasi non capisco cosa stia giurando il compilatore.'DayOfWeek' - funzione già definita e con corpo Redo.mq5 2698 6

Non mi viene una parolaccia, anche se di solito applico il secondo tipo di tempo nella struttura.

Script:

void OnStart()
  {
    Print("f1=",DayOfWeek(),"    f2=",DayOfWeek2());

  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent(tm);
   return(tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek2()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
   return(tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

La cosa più sorprendente è che non dice che c'è un errore, ma che la funzione è già definita e il corpo è lì!!! Noooo, noooo!!!!!

Grazie per l'esempio.

 
 
Dimka-novitsek:
La cosa più sorprendente è che non dice che c'è un errore, ma che la funzione è già definita e il corpo è lì!!! noooo,noooo!!!!!
In che senso no?
 
EQU:

>tuttofare

Tagliare la parte frazionaria dal trilione... Sì... È importante!!! )))))

Se non int, almeno long, eh?;)

Capisco la sua indignazione. Ma nessuno vi impedisce di inserire nell'input un numero come DBL_MAX o qualcosa di simile. Cosa otterremo come risultato? Un intero a 1024 bit?
 

Cioè, il compilatore giura che ce n'è uno. O ho capito male il compilatore?

Non nel senso che non l'ho scritto prima. Sì, pensavo di essere scemo. Ma cosa potrebbe essere?

