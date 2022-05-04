Errori, bug, domande - pagina 830
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Puoi essere più specifico su questo punto di invio?
Buon pomeriggio! Sto scrivendo una funzione e il compilatore bestemmia. Sicuramente non ho mai scritto questa funzione, non ho ancora scritto nulla per tempo. Quasi non capisco cosa stia giurando il compilatore.'DayOfWeek' - funzione già definita e con corpo Redo.mq5 2698 6
Non mi viene una parolaccia, anche se di solito applico il secondo tipo di tempo nella struttura.
Script:
La cosa più sorprendente è che non dice che c'è un errore, ma che la funzione è già definita e il corpo è lì!!! Noooo, noooo!!!!!
Grazie per l'esempio.
La cosa più sorprendente è che non dice che c'è un errore, ma che la funzione è già definita e il corpo è lì!!! noooo,noooo!!!!!
>tuttofare
Tagliare la parte frazionaria dal trilione... Sì... È importante!!! )))))
Se non int, almeno long, eh?;)
Cioè, il compilatore giura che ce n'è uno. O ho capito male il compilatore?
Non nel senso che non l'ho scritto prima. Sì, pensavo di essere scemo. Ma cosa potrebbe essere?