È esattamente quello che sto cercando:
qualcuno ha risolto questo problema?
Il fatto è che vorrei portare il codice a mql5 c++, ma ancora una volta inciampo nel rake con gli array dinamici in mql5
PS: vorrei aprire un topic sperando che si possa superare collettivamente questo problema...
Ho perso l'incentivo a risolvere proprio in questa formulazione. L'interesse sportivo è svanito, e per la pratica il costrutto sarà molto lento (testato), perché devo fare tutto attraverso i puntatori, e questi funzionano lentamente in mql5, perché non sono affatto puntatori, ma handle che fanno riferimento alla tabella di sistema nascosta dei puntatori reali.
Ma questo riguarda solo "l'implementazione universale", per gli array con dimensione arbitraria sconosciuta in anticipo. Per quanto riguarda i casi speciali di array con dimensione fissa (2x, 3x, 4x, 5x, ecc.), l'implementazione ad alta velocità è possibile per loro, e con uno stretto imballaggio di elementi. Ne ho fatto uno 2D per me, finora non c'è bisogno digrandi dimensioni. Non voglio ancora farne uno gratuito per il pubblico. Per il mercato, forse lo farei, ma finché le librerie di classe ex5 non sono implementate, l'implementazione non può essere nascosta. Quindi, dovete farlo voi stessi o fare un ordine. Ci sono molti artigiani capaci di fare questo, e io non sono l'unico. Ma in linea di principio, potrei farlo per un buon prezzo.
Al mio post precedente = addendum...
Sembra che tutta la memoria sia finita dopo le compilazioni... Vecchie istanze EA - non cancellate?
I grafici e i registri vengono ripuliti quando non servono...
Il bot ha solo 480 byte di buffer e una dozzina di variabili.
Capisco, grazie, ma vorrei rinunciare a MT5 per un paio di mesi, quindi userò .dll di C++ come prima
Cosa mi impedisce di farlo da solo? Mancanza di competenze? E come farete a costruire la vostra qualifica se non assumete nuovi compiti?
Non c'è niente di complicato. Siediti, pensaci, fallo.
Per quanto riguarda le DLL - le maschere multidimensionali non sono il caso in cui ha senso pasticciare con le DLL. Ma se si scherza con DotNET, si può usare, ha librerie contenitore impressionanti per tutti i tipi di casi inimmaginabili.
Cosa ti impedisce di farlo da solo? Mancanza di competenze? E come farete ad accrescere le vostre competenze se non assumerete nuovi compiti?
Non c'è niente di difficile da fare. Siediti, pensaci, fallo.
Niente mi ferma, so che posso farcela, devo cercare coscientemente di abbassare le mie qualifiche )))) - Sono diventato pigro quest'estate, ora è il momento di ricominciare a programmare
Grazie per il tempestivo calcio nei pantaloni! :)
SZZ: ho appena notato che mql5 ha un nuovosovraccarico di funzioni, mentre ricordo che Rashid ha detto specificamente chenon c'èsovraccarico di funzioni e non ci sarà mai.
Se la stessa cosa accadesse alla gestione delle eccezioni, sarebbe fantastico!
Sono più di tre mesi che non riesco a beccare un bug, senza origine apparente, nell'EA - circa una o due volte a settimana salta fuori con un messaggio che dice "array fuori portata".
Ho provato ogni possibile controllo in quest'area - è inutile, e quando l'Expert Advisor viene cancellato con questo messaggio, come posso sapere perché è successo!
Il cazzo sa come affrontarlo! Nessuna eccezione, date qualche altro meccanismo!
Lascia che fermi l'EA in modo da poter vedere lo stato delle variabili.
Amico, è abbastanza pazzo, testardo come ...
Sì, certo, ma allora? Ho messo tutti i tipi di controlli in questo posto.
Conosco il posto, non capisco perché succede!
Controllo la dimensione dell'array prima di questa linea e altre variabili per i valori anomali.
Ma ancora l'Expert Advisor va in crash un paio di volte a settimana.
Questo è molto probabilmente un mio errore, e non sono contrario. Sono contrario al fatto che non ho nessun meccanismo per scoprire dove è sepolto il cane.
Allo stesso tempo, c'è un meccanismo di esclusione semplice e conveniente. Sono stati introdotti proprio per questi casi.
Renat mi ha risposto che se introducono questo meccanismo, i programmatori sprovveduti inizieranno immediatamente a fare errori e dovranno ripulirlo.
Questo è un argomento ridicolo, secondo me.