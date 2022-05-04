Errori, bug, domande - pagina 826
I pulsanti di alcuni indicatori rimangono, gli indicatori e gli esperti di questa scheda sono stati rimossi. Dopo aver riavviato il terminale, non sono spariti.
Qual è la domanda e perché lo screenshot?
Premi il pulsante "All" per vedere tutti gli oggetti creati programmaticamente.
Aiuto in MetaTrader 5 → Lavora con i grafici → Gestisci grafico → Liste di oggetti imposti:
I seguenti comandi sono disponibili nella finestra dell'elenco degli oggetti:
Il tasto di scelta rapida Ctrl+A può essere usato per selezionare tutti gli oggetti nella finestra.
Sai che non riesco a dare un senso a queste parole inglesi.} - non tutti i percorsi di controllo restituiscono un valore ordine.mq5 83 90
Per favore, spiegate, cos'è, nel senso di una funzione scrivibile? Grazie.
Ecco, forse questo renderà più chiaro a voi e a me di cosa si tratta,Chi controlla o non controlla cosa...
EsempioCosì, nell'esempio precedente, c'è ritorno per un solo caso in cui param != 5. Per tutti gli altri rami, il ritorno non è definito. Questo è ciò che significa "non tutti i percorsi di controllo restituiscono un valore".
GRAZIE!
Sì, ma non riesco ancora a capire come costruire una condizione che dia un falso se la stringa è " " e se anche OrderGetTicket(i) dà zero. Credo di avere dei ritorni dove ne ho bisogno!
La sua scrittura è corretta. Questo sembra essere un nostro difetto. Si prega di scrivere una richiesta al service-desk.
Nel frattempo, riformulare la funzione come segue
La finestra è cancellata, nel menu contestuale - "cancella finestra indicatore" e"elenco degli indicatori" è grigia, ma l'INDUCA PIACE SCRIVERE COMMENTI PER ALCUNI MINUTI...
Di cosa si tratta?
GRAZIE!