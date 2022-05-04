Errori, bug, domande - pagina 826

Nuovo commento
 

I pulsanti di alcuni indicatori rimangono, gli indicatori e gli esperti di questa scheda sono stati rimossi. Dopo aver riavviato il terminale, non sono spariti.

 
sion:

I pulsanti di alcuni indicatori rimangono, gli indicatori e gli EA di questa scheda sono stati rimossi. Dopo aver riavviato il terminale, non sono spariti.

??

Qual è la domanda e perché lo screenshot?

 
sion:

I pulsanti di alcuni indicatori rimangono, gli indicatori e gli esperti di questa scheda sono stati rimossi. Dopo aver riavviato il terminale, non sono spariti.

Premi il pulsante "All" per vedere tutti gli oggetti creati programmaticamente.

Aiuto in MetaTrader 5 → Lavora con i grafici → Gestisci grafico → Liste di oggetti imposti:

Elenco di oggetti

I seguenti comandi sono disponibili nella finestra dell'elenco degli oggetti:

  • Mostra - sposta il grafico sull'oggetto selezionato;
  • Proprietà - vai a modificare le proprietà dell'oggetto selezionato;
  • Elimina - elimina l'oggetto selezionato;
  • All - la proprietà "hidden" (OBJPROP_HIDDEN) può essere impostata per qualsiasi oggetto in MQL5. Tali oggetti sono visualizzati in un grafico, ma non sono mostrati nella lista degli oggetti per impostazione predefinita. Se cliccate su "Tutti", gli oggetti nascosti saranno mostrati nella lista.

Il tasto di scelta rapida Ctrl+A può essere usato per selezionare tutti gli oggetti nella finestra.

 

Sai che non riesco a dare un senso a queste parole inglesi.} - non tutti i percorsi di controllo restituiscono un valore ordine.mq5 83 90

Per favore, spiegate, cos'è, nel senso di una funzione scrivibile? Grazie.

Ecco, forse questo renderà più chiaro a voi e a me di cosa si tratta,

 bool OrderSelectt ( int i) { string stringg= "" ; stringg=PositionGetSymbol(i);
                           if (stringg!= "")return true ;
                           if (stringg== "")
                           if(0!= OrderGetTicket(i)) return true ; else return false;    }
Chi controlla o non controlla cosa...
 
Dimka-novitsek:

Sai che non riesco a dare un senso a queste parole inglesi.} - non tutti i percorsi di controllo restituiscono un valore ordine.mq5 83 90

Per favore, spiegate, cos'è, nel senso di una funzione scrivibile? Grazie.

Esempio

int func(int param)
  {
   if(param==5)
     {
... какой-то код
// в конце блока не стоит return
     }
   else
     {
... какой-то код
      return(0);
     }
// нет общего ретурна
  }
Così, nell'esempio precedente, c'è ritorno per un solo caso in cui param != 5. Per tutti gli altri rami, il ritorno non è definito. Questo è ciò che significa "non tutti i percorsi di controllo restituiscono un valore".
 

GRAZIE!

Sì, ma non riesco ancora a capire come costruire una condizione che dia un falso se la stringa è " " e se anche OrderGetTicket(i) dà zero. Credo di avere dei ritorni dove ne ho bisogno!

 

La sua scrittura è corretta. Questo sembra essere un nostro difetto. Si prega di scrivere una richiesta al service-desk.

Nel frattempo, riformulare la funzione come segue

bool OrderSelectt(int i)
  {
   string stringg=PositionGetSymbol(i);
   if(stringg!="")
      return(true);
   else
     {
      if(0!=OrderGetTicket(i))
         return(true);
      else
         return(false);
     }
  }
[Eliminato]  
Cancello una finestra di indicatore con un codice come questo - non disegna nulla...
...
   int limit;
   if(prev_calculated==0)
      limit=0;
   else limit=prev_calculated-1;
//   int i=0;
//--- calculate MACD
   for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++){
......
      int  RES=...
      int  B0=...
      int  B1=...
      int  B2=...
      int  B3=...
      Comment("RES=",RES,"  B0=",B0," B1=",B1," B2=",B2," B3=",B3);
      RESBuffer[i]=i%5;//RES;//ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
//--- calculate Signal
   }
...

La finestra è cancellata, nel menu contestuale - "cancella finestra indicatore" e"elenco degli indicatori" è grigia, ma l'INDUCA PIACE SCRIVERE COMMENTI PER ALCUNI MINUTI...

Di cosa si tratta?

 
GRAZIE!
 
Dimka-novitsek:
GRAZIE!
Scusa, mi sono un po' eccitato. C'è un problema, dopo tutto. Metterò io stesso una richiesta al service-desk
1...819820821822823824825826827828829830831832833...3184
Nuovo commento