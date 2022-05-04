Errori, bug, domande - pagina 379
Ha senso
sostituire rates_total con BarsCalculated(ich)?
Non credo. È più che altro uno stub di servizio per assicurarsi che il buffer sia pronto...
Inoltre, Copy restituirà la quantità di dati calcolata, non la dimensione richiesta.
E da quale città vieni, se non da un segreto?
A proposito, sei sicuro di non aver bisogno di chiamare qualche funzione aggiuntiva?
La libreria ha sia Refresh che BufferResize. Mi sembra che siano necessari per un funzionamento normale.
E dove sta scritto che dovrebbero essere?
Ho provato diverse varianti.
Non ho ottenuto alcun effetto.
Continua....
L'indicatore iIchimoku sta avendo un problema. Il mio indicatore disegna semplicemente delle frecce a seconda di if(tenkan[i]>kijun[i]). Come potete vedere nello screenshot le frecce non sono disegnate correttamente
Il codice completo è nel file Ich_1_f.mq5
Tuttavia, se li calcolate manualmente, tutto viene visualizzato correttamente
Codice completo nel file Ich_1_ok.mq5
Scrivere il dll :
collegarlo:
chiamare :
otteniamo questo:
anche se entrambe le linee dovrebbero restituire lo stesso valore 153,25.
Perché?
È nella versione a 32 o 64 bit?
È molto semplice - nella funzione GetPtrVar(double a) si prende l'indirizzo di una copia della variabile nello stack e poi si cerca di leggere il pezzo di memoria dello stack.
La prima volta, a causa di una chiamata ravvicinata di GetValuePtr siamo riusciti a leggere dallo stack incontaminato, mentre le successive chiamate di funzione hanno danneggiato lo stack irrevocabilmente.
Non c'è nessun errore.
Sì, esattamente, sentivo che dovevo scavare lì da qualche parte.
dovete scrivere nella dll
L'ho notato anch'io. Penso che questo sia il modo giusto per farlo:
tamponamento :