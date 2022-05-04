Errori, bug, domande - pagina 693
MT5 è principalmente (IMHO) non è uno strumento di trading, non è uno strumento di visualizzazione, ma uno strumento di robotizzazione!
Si scopre che gli sviluppatori non fanno un terminale di trading...
MTS non è un terminale di trading.
Ho fatto un tentativo via PM. Non ci proverò più.
Purtroppo, non ci sarà nessun cambiamento nella questione del riempimento dei vuoti del bar.
Va bene, ho anche fatto la sincronizzazione, ma tutti questi sforzi sono annullati dall'affermazione del cliente "valori diversi dell'indicatore sono disegnati su strumenti diversi nelle stesse date", e non ho niente da difendere contro tali argomenti.
Il cliente è molto esigente e prima di accettarlo l'ha eseguito su diversi grafici, ha riavvolto la cronologia, ha messo due linee verticali sui grafici nella stessa data e voilà, i dati dell'indicatore sono diversi.
Non ci dovrebbero essere valori diversi sulle stesse barre allo stesso tempo. Devi aver fatto qualcosa di incompleto. Io stesso l'ho fatto (più o meno) in questo modo:
Con questo approccio non ci saranno queste discrepanze.
Vedete che rottura di scatole dobbiamo fare per inserire il 1° e il 3° elemento invece di una sola azione nel secondo? Succede ad ogni passaggio durante l'ottimizzazione. Quanto velocemente si potrebbe ottimizzare un tale multi-indicatore?
È un peccato. Anche l'assenza di un evento è un evento.
e i ragazzi non lo sanno! Si scopre che gli sviluppatori non stanno facendo un terminale di trading...
Scrittore, scrivi di più.
Forse è troppo categorico...
Puoi dirmi come disegnare un segmento verticale, un arco e un trapezio?
non essere infondato, perché tali prove
Nah nah, non abbiamo bisogno di quel tipo di stampella ora,
ora vogliamo che il bar si apra durante l'apertura del bar, e la contrattazione è irrilevante :)
ZS ci dà un generatore di orologi da bar.
Qui stiamo parlando di trading multi-valuta, ma non di analisi. Voglio dire che anche se fai un'analisi tick-by-tick multicurrency, è problematico scambiare una dozzina di coppie in un minuto. Cinque con la modalità asincrona è più veloce qui, ma ancora, è impossibile inserirsi in un minuto con i controlli, per alcuni errori è necessario mantenere la pausa.
L'asincronia su MT4 si ottiene facendo funzionare più terminali in parallelo, attraverso i quali gli ordini di trading vengono inviati simultaneamente su diversi simboli. Sì, attraverso il culo, ma risolvibile se ne hai davvero, davvero bisogno.
È possibile scambiare una dozzina di FI contemporaneamente in un secondo o due sullo stesso MT4. La cosa principale è la scelta di un broker.
Comunque, ne ho abbastanza di scalciare e urlare, chiudo l'argomento da solo.
La mia opinione IMHO è "abbiamo bisogno di un generatore di orologi". Nel frattempo.