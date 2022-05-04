Errori, bug, domande - pagina 693

Per essere onesti, non ho familiarità con l'analisi multivalutaria, quindi perdonatemi se non capisco nulla. Ci sono considerazioni di livello amatoriale (non professionale), perché sto scrivendo una multicurrency su 4. Sto scrivendo una triglia con 4. Per me l'analisi dei ritardi nelle risposte del broker mi ha portato alla conclusione che potrei lavorare solo su M5 (da vicino a casa mia). A volte c'è un requote o un ritardo o qualcos'altro. E così per tutte le coppie. Solo 5 minuti sono sufficienti per fare ordini per tutte le coppie. Questo è un trading multicurrency, ma non un'analisi. Questo significa che anche se si fa un'analisi multicurrency tickwise, sarà molto difficile analizzare una dozzina di coppie in un minuto. Cinque con la modalità asincrona è più veloce qui, ma ancora, è impossibile inserirsi in un minuto con i controlli, per alcuni errori è necessario mantenere la pausa.
 
voix_kas:

MT5 è principalmente (IMHO) non è uno strumento di trading, non è uno strumento di visualizzazione, ma uno strumento di robotizzazione!

Si scopre che gli sviluppatori non fanno un terminale di trading...

MTS non è un terminale di trading.

Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
  • 2011.01.05
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.
 
hrenfx:
Ho fatto un tentativo via PM. Non ci proverò più.

Purtroppo, non ci sarà nessun cambiamento nella questione del riempimento dei vuoti del bar.

 
Urain:

Va bene, ho anche fatto la sincronizzazione, ma tutti questi sforzi sono annullati dall'affermazione del cliente "valori diversi dell'indicatore sono disegnati su strumenti diversi nelle stesse date", e non ho niente da difendere contro tali argomenti.

Il cliente è molto esigente e prima di accettarlo l'ha eseguito su diversi grafici, ha riavvolto la cronologia, ha messo due linee verticali sui grafici nella stessa data e voilà, i dati dell'indicatore sono diversi.

Non ci dovrebbero essere valori diversi sulle stesse barre allo stesso tempo. Devi aver fatto qualcosa di incompleto. Io stesso l'ho fatto (più o meno) in questo modo:

  1. Ha creato una cronologia sincronizzata delle multi-barre, includendo un array con il tempo di ogni multi-barra.
  2. Poi eseguo tutti i calcoli utilizzando la storia multi-barra ottenendo i valori dell'indicatore per ciascuna delle sue multi-barre.
  3. Poi scorro le barre reali (visualizzate nel terminale) del simbolo e metto al loro posto i valori dell'indicatore che corrispondevano alla multibarra corrispondente:
for (i = 0; i < MatrixRows; i++)
  Buffer[iBarShift(Symbol(), Period(), Times[i])] = Data[i];

Con questo approccio non ci saranno queste discrepanze.

Vedete che rottura di scatole dobbiamo fare per inserire il 1° e il 3° elemento invece di una sola azione nel secondo? Succede ad ogni passaggio durante l'ottimizzazione. Quanto velocemente si potrebbe ottimizzare un tale multi-indicatore?

 
Renat:

Purtroppo, non ci sarà nessun cambiamento nella questione del riempimento dei vuoti del bar.

È un peccato. Anche l'assenza di un evento è un evento.

 
sergeev:

e i ragazzi non lo sanno! Si scopre che gli sviluppatori non stanno facendo un terminale di trading...

Scrittore, scrivi di più.

Forse è troppo categorico...

Puoi dirmi come disegnare un segmento verticale, un arco e un trapezio?

non essere infondato, perché tali prove

 
Renat:

Sfortunatamente, non ci sarà nessun cambiamento nella questione del riempimento dei vuoti del bar.

Nah nah, non abbiamo bisogno di quel tipo di stampella ora,

ora vogliamo che il bar si apra durante l'apertura del bar, e la contrattazione è irrilevante :)

ZS ci dà un generatore di orologi da bar.

 
-Alexey-:
Qui stiamo parlando di trading multi-valuta, ma non di analisi. Voglio dire che anche se fai un'analisi tick-by-tick multicurrency, è problematico scambiare una dozzina di coppie in un minuto. Cinque con la modalità asincrona è più veloce qui, ma ancora, è impossibile inserirsi in un minuto con i controlli, per alcuni errori è necessario mantenere la pausa.

L'asincronia su MT4 si ottiene facendo funzionare più terminali in parallelo, attraverso i quali gli ordini di trading vengono inviati simultaneamente su diversi simboli. Sì, attraverso il culo, ma risolvibile se ne hai davvero, davvero bisogno.

È possibile scambiare una dozzina di FI contemporaneamente in un secondo o due sullo stesso MT4. La cosa principale è la scelta di un broker.

Скачивание тиковых данных - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Скачивание тиковых данных - MQL4 форум
 
hrenfx:

Non ci dovrebbero essere valori diversi sulle stesse barre del tempo. Devi aver fatto qualcosa di sbagliato. Io stesso l'ho fatto (più o meno) in questo modo:

  1. Ho creato una cronologia multi-barra sincronizzata, incluso un array con il tempo di ogni multi-barra.
  2. Poi eseguo tutti i calcoli utilizzando la storia multi-barra ottenendo i valori dell'indicatore per ciascuna delle sue multi-barre.
  3. Poi scorro le barre reali (visualizzate nel terminale) del simbolo e metto al loro posto i valori dell'indicatore che corrispondevano alla multibarra corrispondente:

Con questo approccio non ci saranno queste discrepanze.

Vedete che rottura di scatole dobbiamo fare per inserire il 1° e il 3° elemento invece di una sola azione nel secondo? Succede ad ogni passaggio durante l'ottimizzazione. Quanto velocemente si ottimizzerà un tale multi-indicatore?

Beh, è se c'è un codice dell'indicatore che ha bisogno di sincronizzazione, e se c'è un indicatore ex5 sulla base del quale hai bisogno di un indicatore multicurrency.
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
  • 2010.05.17
  • Alexey Klenov
  • www.mql5.com
В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора.
 

Comunque, ne ho abbastanza di scalciare e urlare, chiudo l'argomento da solo.

La mia opinione IMHO è "abbiamo bisogno di un generatore di orologi". Nel frattempo.

