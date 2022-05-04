Errori, bug, domande - pagina 683
Quando il mercato fa un capitombolo su qualche notizia allora è troppo brusco e freddo, poi su M1 e M5 bisogna sedersi con uno sniffer e prenderlo. È qui che comincia l'espansione della coscienza, quando si capisce cosa significa la minima imprecisione...
Basta con l'auto-illusione.
C'è così tanta capacità di computer ora che non c'è questione di una carenza di inneschi rltime da condizioni pre-preparate. Ogni buon software contiene un sacco di cache piuttosto che lavorare a testa bassa.
Abbiamo portato il livello di supporto tecnico per gli sviluppatori in MQL5 ad un livello mai sognato in un software auto-scritto o competitivo. Quindi non esagerate con le vostre richieste e pretese.
In primo luogo, è l'arroganza.
In secondo luogo, vi siete allontanati dalla questione e vi siete lanciati in accuse in un settore completamente diverso.
In terzo luogo, stai parlando di legami in extremum.
Il nostro lavoro in MT5 sull'identificazione automatica degli estremi durante il legame dei punti a timeframe superiori su dettagli M1 è stato fatto perfettamente bene.
Fornire un chiaro esempio di quando il legame non ha funzionato in condizioni normali, per esempio su H1. E dimostrare che la storia M1 era presente in quel momento e non è stata deliberatamente soffocata dal parametro Max Bars nella finestra. Questo è per impedire l'imbroglio nel modo di "regolo le barre minime, mi spingo in profondità, e poi mi lamento che la ricerca dell'estremo reale su M1 non ha funzionato al Daily".
Inoltre, è colpa del trader stesso quando costruisce il fixing su periodi più alti e poi non controlla la sua precisione di posizionamento su periodi più bassi. Per non parlare del fatto che più alto è il periodo, più possibilità ci sono di ottenere una situazione con estremi multipli, dove solo l'uomo può distruggerla.
La magnetizzazione funziona correttamente - per vicinanza di prezzo e lei lo sa molto bene.
In quarto luogo, vi lamentate che non siete in grado di trovare l'estremo necessario con una semplice funzione CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[]) su М1 timeframe.
1. Stai confondendo l'insolente "Voglio tutto!". - nell'interesse personale con la fondata audacia di dare un suggerimento e migliorare il prodotto per tutti gli utenti, non per se stessi. Non è più nemmeno una questione di chutzpah, ma una vecchia e stanca questione di un'applicazione particolare. Se ti pieghi alla tua demagogia sull'impudenza e la specificità, il tuo ServiceDesk non dovrebbe funzionare affatto, perché ogni "insolente" cerca di entrarci con le sue esigenze particolari. E non sembra esserci alcuna votazione lì, non è un posto per raccogliere i voti degli altri. Non aspettate le opinioni degli altri, se a voi personalmente, gli sviluppatori, l'idea sembra scomoda; semplicemente chiudete l'applicazione, anche se non è stato fatto nulla su di essa. È strano che il mondo sia venuto a capo di me, e pubblicamente. Se rispondeste a tutti in ServiceDesk in questo modo, non avreste alcuna interazione con gli utenti, vi crogiolereste nel vostro stesso succo e vi annoiereste a fare reverse-engineering dei prodotti dei concorrenti.
Per chiudere una volta per tutte l'argomento del particolare, dirò questo: sì, sono uno sviluppatore privato, nessuno mi aiuta (nemmeno con i soldi), originariamente scrivo per me stesso, ma... Avevo intenzione di mettere il rilascio ad accesso libero, come saprai, Renat (con alcune condizioni formali). Ma la data di uscita è rimandata ancora e ancora all'infinito per gli stessi motivi... La frequenza d'uso di un prodotto è determinata dal numero di download, per esempio. Questo mostrerebbe se si tratta di un bisogno privato o pubblico. È miope giudicare in anticipo. Che dire di cache, pre-calcoli, ottimizzazione... Scommetto che anche per l'indicatore di markup grezzo e ricco di risorse, c'è già un esercito di grati commercianti mano a mano (a meno che io non abbia inventato una ruota che nei primi giorni mi si punzecchierà con una piuma).
2. Sabject: posizionamento preciso di oggetti grafici agli estremi. Ma siccome sono ben consapevole del fatto, che questa è solo una specificità privata, non sarà interessante per tutti; quindi, essendo ben consapevole di questa ristrettezza, ho iniziato con iperonimo - domanda sul dare il tempo esatto alle barre alte e basse, che è interessante per un maggior numero di persone che simpatizzano con questo problema... e poi si possono impostare altri compiti, oltre a quello di posizionare gli oggetti, su questo...
3. Riguardo al fissaggio - non c'erano stronzate. Costretto a chiarire... Ora questo 5% non può essere riprodotto. E lasciatemi dire subito: probabilmente non c'è mai un problema con il punto di posizionamento effettivo, a parte lo scatto a sinistra invece del più logico scatto a destra. (Se mi capita di notarlo, lo scrivo subito qui.) Tuttavia, posso facilmente dimostrare come alcuni dei punti già ancorati di uno stesso oggetto saltino durante il posizionamento di quelli non ancora ancorati:
NZDUSD, D1, Canale giornaliero equidistante:
Questo è ciò che è venuto a portata di mano. Ma non pensate che non ci siano vincoli su H1. Si verificano praticamente in tutti i TF medi e alti. L'essenza del problema è la seguente: dopo l'accurato allungamento della base di due punti, si procede al posizionamento del terzo punto, quello superiore. Appena lo mettiamo su hi, il punto inferiore sinistro rimbalza e deve essere riposizionato. Questo non succede in tutti i casi, ma in alcuni. Non ci dovrebbero essere problemi con la profondità della storia di M1, non c'è niente di sbagliato, controlla con te stesso e vedi l'essenza del problema. (L'immagine mostra il posizionamento esatto e finale del canale dopo tutte le regolazioni manuali). Il numero di barre nel terminale è illimitato.
4. a.) "Inoltre, il trader è colpevole lui stesso quando costruisce legami su periodi superiori e poi non controlla il loro esatto posizionamento su periodi inferiori". L'unica cosa di cui lo sfortunato utente può essere colpevole è di non indovinare l'esistenza di un confine che separa la zona dei minuti reali da quelli falsi... o semplicemente non sapere dove si trova. Ah, beh, sì, sulla limitazione delle barre nel terminale - anche questo è vero. Ma in questo caso l'esperimento soddisfa le condizioni iniziali del punto precedente. La funzione di auto-posizionamento preciso degli oggetti lungo gli estremi è chiaramente indicata nel forum degli "annali" delle costruzioni di MT5. Se è dichiarato, allora deve essere fatto, senza scaricare la colpa sul trader che ha in mente obiettivi e conoscenze assolutamente diversi.
4. b.) "...Più alto è il periodo, più possibilità ci sono di beccare una situazione di estremi multipli, dove solo un umano può risolverla" - Renat, non mi aspettavo di sentire questo da te come sviluppatore di piattaforme. Tutto ciò che "può essere gestito solo da un umano", si rivela prima o poi essere automatizzato, ciò che tutti noi stiamo facendo qui, in effetti, da molti anni. Una volta, l'uomo non poteva pensare a nessun altro mestiere che quello manuale... La cosa che avete così obbedientemente cercato di risolvere è più o meno elementare, che è stata implementata nel mio indicatore. Non c'è niente da risolvere, è un problema di livello scolastico. Vuoi scavare in un modello con oggetti generati dall'indicatore? - Sono pronto a fornirlo. Tutto lì è esattamente a destra, esattamente come previsto. Ma non costa nulla riaffilarla per gli estremisti mancini.
5. Riguardo aCopyRates - grazie per il suggerimento, darò un'occhiata... anche se non è sicuro che darà un guadagno di prestazioni.
Capisco anche perfettamente: è eccitante vedere la barca indigena che viene scossa, ma non è più privata da molto tempo, è piena di gente che non vuole affondare o stare ferma. O ti aspettavi di non essere scosso?
E riguardo al raggio... - me ne hanno parlato a scuola. Mi viene ancora una lacrima agli occhi.
Grazie per la spiegazione.
Forse ha senso aggiungere un comando sul grafico "move to date/time"? È un po' lento a scorrere.
Avrebbe senso aggiungere un comando "salta alla data/ora" al grafico? È un po' lento.
Guarda la vecchia funzione di navigazione rapida - puoi specificare date e periodi.
Ha circa 8 anni, credo.
Guardate la funzione di navigazione rapida di lunga data: ci si possono inserire anche date e periodi.
Ha circa otto anni, credo.
La mia esperienza indica chiaramente che riempire gli spazi vuoti è un'assurdità e un'auto-illusione, che si rivelerà immediatamente una volta riempita la storia.
Questo problema è stato sollevato molte volte negli ultimi 10 anni.
Renat, venticinque anni.... Ok, lo dirò di nuovo. I problemi di cui parli non sono andati da nessuna parte in questi stessi dieci anni. Li elencherò (quelli che ricordo) in modo che alcuni di noi non cadano nell'auto-illusione.
1) Distorsione delle letture dell'indicatore. Per la maggior parte degli indicatori, l'inserimento di valori mancanti in un periodo di calcolo darà luogo a valori di uscita diversi. E i valori corretti si ottengono quando il buffer è pieno, e non quando è vuoto. Ci sono eccezioni, come uno zigzag, in cui il punto di estremo è improbabile che cambi anche nel tempo, perché all'estremo il trading di solito si alza, non si blocca (sebbene ci siano eccezioni anche da questa eccezione!) Ora ditemi come ottenere il calcolo dell'indicatore in modo semplice con un buffer auto-riempito, e come, quando applicato a un grafico, sarà sincronizzato con questo grafico?La risposta -no way! Non mi dai accesso alla cronologia, così posso correggerla una volta, e dopo posso visualizzarla riempita nei posti "vuoti". C'è solo una scelta, insolitamente storta: dopo il calcolo dei valori corretti - per rimuovere nuovamente le barre aggiunte (dal buffer dell'indicatore ora calcolato!), al fine di sincronizzarlo visivamente con le letture di kotir e altri indicatori nello stesso grafico. Meravigliosa tecnologia, vero? Puoi offrirne una migliore ?????
2) Se nel paragrafo precedente ho scritto di tutti gli indicatori, in questo paragrafo mi concentrerò. Quindi, l'indicatore multi-valuta sarà corretto anche in caso di sincronizzazione temporale completa delle quotazioni di ingresso. In altre parole - se prendiamo una barra mancata per uno stocastico a valuta singola usuale, abbiamo distorsioni di letture all'interno della lunghezza del periodo di questo stocastico. Sulle barre successive (e precedenti) leggerà correttamente. Non è così con la multivaluta - se la storia delle quotazioni di entrata è distorta in modo asincrono (che è il fatto medico del 99,9999%), allora l'indicatore non è in grado di mostrare nulla di utile.In altre parole, se possiamo accettare una quotazione a perdita per il trading di una sola valuta (riferendosi alla "insignificanza" della differenza nelle letture dell'indicatore), allora per il trading multivaluta la creazione di qualsiasi indicatore richiede necessariamente la sincronizzazione del tempo delle barre di ingresso su tutti i simboli di ingresso, altrimenti i glitch saranno catastrofici - l'indicatore diventa non solo "impreciso", ma diventa inutilizzabile. Per visualizzare l'unico indicatore multi-valuta sul grafico, è necessario fare quanto segue: (1) sincronizzare lo storico mql5 (procedura spiacevole e lenta, perché il glitch difficilmente rilevabile è facile da prendere). (2) Leggere il nostro indicatore. (3) Rimuovere alcune delle sue letture dal buffer - in generale - dipende da quale particolare buco del grafico abbiamo intenzione di visualizzarlo.......... È così che si fa sul terminale multivaluta più figo chiamato MT5, allo sviluppo del quale un gruppo di brillanti sviluppatori (senza ironia) ha lavorato per undici anni (se altre versioni sono considerate lo stesso terminale). Bravo, vero, Renat?Bene, bravissimo. Quindi, a questo punto è opportuno che tu ammetta che nel tuo terminale(a parte il tester - non si può negare), non ci sono servizi per facilitare il trading multivaluta. Non solo - ci sono enormi ostacoli. Che non si limitano al tema degli indicatori, tra l'altro.
3) Grafici glitch sul grafico. C'è bisogno di spiegarlo? Se si ripristinano le barre "vuote" scartate, anche la pendenza della linea di tendenza cambia, è ovvio. Personalmente non eseguo l'analisi visiva delle quotazioni utilizzando strumenti di terminale grafico, ma non nego che questo approccio possa essere applicato con successo nel trading. Nel mio caso il calcolo della pendenza del trend viene eseguito in un buffer dell'indicatore e quindi si riduce al primo punto di questo post prolungato.
--
E ora spiegami, caro (sinceramente!) Renat, in quale dei tre punti di cui sopra (abbastanza per ora) ho sbagliato, ho sbagliato e mi sono preso in giro.
In modo che io sia per sempre guarito dalle barrette mancanti.
Quelli in cui il prezzo era reale, e non c'erano solo operazioni di mercato che causavano cambiamenti di prezzo, che erano motivo sufficiente per rimuoverli dalla cronologia. Il meraviglioso motto "no ticks - no bars" mi sembra dubbio, quando non posso usare i miei soliti strumenti per visualizzare (e calcolare) le quotazioni di un simbolo in qualsiasi momento durante una sessione di trading. Non richiedo (per carità, in tutto questo post non richiedo nulla!) e nemmeno chiedo di memorizzarli su un disco, non ce n'è bisogno. E non c'è nemmeno bisogno di trasferirli su Internet. Il tuo antico motto "no ticks, no bars" descrive perfettamente la tecnologia di memorizzazione economica delle quotazioni su disco. Ma per i calcoli ho bisogno di accedere alla storia completa dei prezzi, non "parsimoniosa".
Racconti queste banalità come se qualcuno non le conoscesse.
Te lo spiego, visto che me lo chiedi.
Siete solo viziati dalla liquidità del forex e non guardate i principi generali della costruzione delle barre. Guardate le quotazioni frastagliate e sparse degli strumenti illiquidi. Il mercato e gli altri non si preoccupano personalmente della tua idea di una corretta scala temporale a barre e della sua continuità. Lo schema generale di funzionamento in tutte le costruzioni (approssimativamente) analitiche è "niente prezzi - niente barre".
Per chiudere il problema della mancanza di alcune barre di minuti, il mio consiglio è di passare a timeframes più alti. Almeno M5 o superiore, visto che li stai usando per la tua analisi tecnica.
È ridicolo sedersi su M1, costruire tendenze su di esso e chiedere agli altri "beh, dove mi sto prendendo in giro?
Poiché questa stampella è nota da molto tempo, anche su MT4 ci sono soluzioni tecniche per broker (utilizzate) in cui ci sono esattamente tante barre di minuti quanti sono i minuti nell'intervallo di apertura/chiusura di un trade.
Fare la sincronizzazione delle barre prima dell'analisi multicurrency non è un problema, se una volta risolta a fondo. Ma sarebbe meglio spendere risorse computazionali non per aggirare la cieca ostinazione.
La stampella non è nei buchi ma nella sincronizzazione dei diversi FI. Una nuova barra dovrebbe essere formata usando un modello a tempo, non un modello a tick.
P.S. Penso che molti saranno d'accordo con me, la risposta di Renat è scandalosamente analfabeta. Ha una comprensione molto primitiva di tutte le fasi della scrittura e dell'uso delle strategie di trading. Dovresti vergognarti.
P.S. Penso che molti sarebbero d'accordo che la risposta di Renat è totalmente analfabeta. Una comprensione primitiva di tutte le fasi della scrittura e dell'uso delle strategie di trading. Dovresti vergognarti.
Mi sono abituato al fatto che i commercianti non vogliono pensare oltre una strada a senso unico.
"L'indisponibilità a cambiare" non è "ignoranza del problema", è "una decisione ripetutamente ponderata di lasciare il modello standard poiché cambiarlo porterà molti più problemi".
ps: Un giovane politico stigmatizza bellamente il sistema, lancia slogan a senso unico, e arrivando al potere si rende conto di quanto fosse ingenuo e stupido (noi crediamo che il politico sia onesto, dal popolo). Poi tutti gli stessi compromessi e decisioni, incomprensibili per gli altri, continuano. Così è la vita.
... Una nuova barra dovrebbe essere formata usando un modello a tempo, non un modello a tick.
P.S. Penso che molti sarebbero d'accordo, la risposta di Renat è estremamente analfabeta. Ha una comprensione molto primitiva di tutte le fasi della scrittura e dell'uso delle strategie di trading. Dovresti vergognarti.