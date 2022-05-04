Errori, bug, domande - pagina 682
Le cache dovrebbero, ovviamente, essere situate su disco, non da qualche parte... nella RAM?
La mia esperienza indica chiaramente che riempire gli spazi vuoti è un'assurdità e un'auto-illusione, che si rivelerà immediatamente una volta che avrete la storia riempita.
Questo problema è stato sollevato molte volte negli ultimi 10 anni.
Le richieste che sono state ascoltate per 10 anni dovrebbero probabilmente essere ancora convertite in soluzioni universali concrete.
La principale conseguenza del fatto che il terminale non riempie i buchi della storia è l'impossibilità di distinguere visivamente i modelli di trading durante il trading manuale,
perché saltare le barre può portare a una distorsione significativa delle loro forme nel tempo.
Cosa c'entra questo con l'arroganza, la riservatezza e l'incomprensione? Sei consapevole dei tuoi difetti? Chiudiamo un occhio per mesi e persino per anni (come se non fosse giusto che noi, utenti riconoscenti, mordiamo la mano che ci nutre). Bene, se rifiutiamo la tenerezza e lasciamo solo la logica, allora come si fa a magnetizzare gli oggetti grafici TA con punti magnetici agli estremi? Non è una favola da raccontare! Nelle impostazioni del tuo terminale hai la regolazione del raggio di ancoraggio in pixel ma non va oltre la polvere negli occhi: l'oggetto non è ancorato nel raggio ma cade agli estremi solo a condizione che l'oggetto agganciato dal mouse al punto sia trascinato su un asse verticale che passa per una barra! Quindi non si tratta affatto del raggio, ma solo dell'altezza del punto sopra la barra. Quindi almeno chiama le cose con il loro nome, invece di ingannare il pubblico credulone.
Non solo, ma è una rilegatura scadente, ma ho più pazienza - la uso ancora quando voglio finire qualcosa manualmente. Se solo non fosse così buono in tutti i casi di autobinding preciso non sarebbe così ovvio, ma no, funziona solo nel 5% dei casi e non si può sempre vedere. Un utente di MT4 sognava un autolink preciso a qualsiasi TF, almeno a MT5, per non tornare a M1 e non impegnarsi in noiosi allungamenti agli estremi (dello stesso tipo: ha fatto - ha dimenticato), ma alla fine ha ottenuto un falso errore sotto forma di "ha fatto - ha creduto - non ha controllato - ha dimenticato - si è skewed nei posti più inaspettati - non ha ottenuto profitto sul TP a causa di una posizione eccessivamente alta a causa di un oggetto spostato". È di nuovo colpa di un utente finale fiducioso? A vostro piacimento, provate a disegnare manualmente degli oggetti sul grafico, tanti e tanti, e poi camminate con lo scorrimento su M1 per punti di riferimento e perdete le vostre sensazioni. I turni sono miseri? Niente è assolutamente trascurabile nel mercato, nemmeno il rumore! Era ora che te ne rendessi conto.
Ma ecco cosa! La cosa più notevole è che tutti i patrioti ancorano gli oggetti all'estremo più a destra di diversi estremi vicini identici, cioè i frattali, mentre tu, per qualche ragione, ancorerai all'estremo più a sinistra usando uno Zig-Zag o qualche altro algoritmo ideologicamente alieno a un vero patriota. Sì, non c'è nulla di precisamente interpretabile nel mercato, ma è stato statisticamente osservato che il mercato tende a lavorare fuori da un denso gruppo di "corde di chitarra" (analogia con Fibo Timezones) fino all'ultimo, quello di destra, e solo allora cambia direzione. E cosa serve per vedere la "stringa" più a destra? Corretto: preferire la costruzione estemporanea a destra di Fibozones a quella a sinistra...
Si scopre che "per te stesso" hai inventato una stampella segreta, che usi per posizionare gli oggetti sul grafico, mentre per lo stesso compito gli utenti dovrebbero picchiarsi e inventarsi qualcosa di proprio e non lamentarsi di avere strumenti o intelligenza limitata.
Quindi vuoi dire che quando un oggetto viene posizionato alla barra High H4, la funzione terminale che posiziona l'oggetto, deve essa stessa calcolare la coordinata "tempo" all'intervallo M1 corrispondente?
Ciao Maya!
Quindi scrivi un semplice script che modifichi questa coordinata. Io, per esempio, lavoro su H4 e D1 e non mi preoccupo delle differenze di posizione degli oggetti su M1.
Non credo che il terminale debba essere una specie di "mostro" che può fare e fa tutto. Posso immaginare allora il suo peso e i suoi freni su un computer più o meno debole.
Un linguaggio di programmazione interno adeguato è sufficiente per eliminare la mancanza di funzionalità del terminale.
Prima di tutto, questa è insolenza.
In secondo luogo, vi siete allontanati dalla questione per passare ad accuse in un settore completamente diverso.
In terzo luogo, stai facendo una stronzata sul collegamento degli estremi.
Abbiamo fatto il nostro lavoro in MT5 sull'identificazione automatica degli estremi durante i punti di vincolo a timeframes superiori su dettagli M1 perfettamente.
Fornire un chiaro esempio di quando il vincolo non ha funzionato in condizioni normali, per esempio su H1. E dimostrare che la storia M1 era presente in quel momento e non è stata deliberatamente soffocata dal parametro Max Bars nella finestra. Questo è per impedire l'imbroglio nel modo di "fisserò le barre minime, mi spingerò in profondità, e poi mi lamenterò che la ricerca dell'estremo reale su M1 non ha funzionato al Daily".
Inoltre, è colpa del trader stesso quando costruisce il fixing su periodi più alti e poi non controlla la sua precisione di posizionamento su periodi più bassi. Per non parlare del fatto che più alto è il periodo, più alte sono le possibilità di prendere una situazione con più estremi, dove solo un umano può distruggerla.
La magnetizzazione funziona correttamente - sulla vicinanza del prezzo e lei lo sa molto bene.
In quarto luogo - vi lamentate che non siete in grado di trovare l'estremo richiesto con una semplice funzione CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[]) su М1 timeframe.
Sì, questo è ciò che viene fatto in MT5 in modalità automatica quando si ha accesso a M1 (questo è influenzato da Max bars nelle impostazioni). Guarda il tempo del punto di ancoraggio dell'oggetto dopo il suo posizionamento su Daily:
E la magnetizzazione ha funzionato automaticamente e le date sono correttamente fissate al minuto più vicino.
Ecco le istantanee esatte su M1 (tutte fatte automaticamente quando si crea un trade su Daily):
È stato questo metodo che ha risolto fondamentalmente il problema del posizionamento degli oggetti per estremi a periodi superiori.
Con un gran numero di oggetti in un grafico (che il mio indicatore crea) abbiamo solo bisogno di un sacco di tweak ad alta intensità di risorse per tutti loro. Come risultato avremo lo stesso problema di mancanza di risorse.
Per quanto riguarda chi ha bisogno di cosa... Ci sono diverse categorie di commercianti: Pipsers, commercianti intraday, commercianti a medio termine, investitori... Per i commercianti di Pips, per esempio, ogni minuto, o anche secondi, è prezioso. Per esempio, quando il mercato crolla su qualche notizia, è troppo brusco e freddo, allora devono sedersi su M1 e M5 con una rete e prenderlo. È qui che comincia l'espansione della coscienza, quando ci si rende conto di cosa significa la minima imprecisione...
Sì, questo viene fatto in MT5 in modalità automatica se hai accesso a M1 (questo è influenzato dal Max bars nelle impostazioni). Guarda il tempo del punto di ancoraggio dell'oggetto dopo averlo posizionato su Daily: