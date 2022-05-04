Errori, bug, domande - pagina 316
Sì, sono l'unico che ha un glitch nel server.
in MT5 da questo sito!
Meraviglie - questo è il tipo di costruzione che non causa alcun errore di compilazione, build 404:
Chiusura mancante ;
Forse è legato a qualcos'altro nel codice - non l'ho controllato. Anche se possiamo aggiungere altri array e non ci saranno errori. Queste variabili sono descritte come globali.
404 la compilazione sembra essere fallita
Tutto sparito ((((.
Identifichiamo l'ultima build funzionante (entro limiti ragionevoli) e chiediamo di fare un rollback ad essa....
È stato richiesto da tempo che si debba essere in grado di fare il rollback da soli
Almeno per quelle build che non hanno incluso modifiche al server
Penso che sia molto meglio di un 401. Non vedo ancora nessun problema critico per me...
Su 404 ho avuto un problema solo con questo
#define Label "Label_v16_"
Non so perché, ma era la causa:
Dopo aver rimosso questa linea tutto! - nessun errore.
Ma ho dovuto cancellare l'etichetta anche in questo, quindi ovunque nel cde c'era Label
Ha funzionato anche per me.
Non ha capito come, però. E perché ci sono stati dei malintesi ieri?
Ricompilare i componenti manualmente - ma questo difficilmente può aver influito, altrimenti non avrebbe funzionato affatto
Quindi "È tutto finito ((( ") è cancellato.