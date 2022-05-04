Errori, bug, domande - pagina 316

Sì, sono l'unico che ha un glitch nel server.

in MT5 da questo sito!

 

Meraviglie - questo è il tipo di costruzione che non causa alcun errore di compilazione, build 404:

int            low_friq_Array[ ]
int            high_friq_Array[ ]
int            total_friq_Array[ ]
int            delta = 5;

Chiusura mancante ;

Forse è legato a qualcos'altro nel codice - non l'ho controllato. Anche se possiamo aggiungere altri array e non ci saranno errori. Queste variabili sono descritte come globali.

 

404 la compilazione sembra essere fallita

Tutto sparito ((((.

Identifichiamo l'ultima build funzionante (entro certi limiti) e chiediamo di fare un rollback ad essa....
 
Grazie per il messaggio, occupiamocene.
 
È stato richiesto da tempo che si debba essere in grado di fare il rollback da soli

Almeno per quelle build che non hanno incluso modifiche al server

 
Per me è molto meglio del 401. Non vedo ancora nessun bug critico...
 
Nemmeno io.
 

Su 404 ho avuto un problema solo con questo

#define Label "Label_v16_"

Non so perché, ma era la causa:

Dopo aver rimosso questa linea tutto! - nessun errore.

Ma ho dovuto cancellare l'etichetta anche in questo, quindi ovunque nel cde c'era Label

void OnDeinit(const int reason)
  {
//----
   int total=Bars(Symbol1,0);
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      ObjectDelete(0,Label+(string)i);
     }
//----
  }
 

Ha funzionato anche per me.

Non ha capito come, però. E perché ci sono stati dei malintesi ieri?

Ricompilare i componenti manualmente - ma questo difficilmente può aver influito, altrimenti non avrebbe funzionato affatto

Quindi "È tutto finito ((( ") è cancellato.

