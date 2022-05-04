Errori, bug, domande - pagina 321
Grazie, è più facile di quanto sembri :-)
Qualcuno ha commentato il congelamento del tester.
È lo stesso, la quantità di dati da elaborare è la stessa
all'inizio, alla fine e sempre oltre il 40-50%
inizia a librarsi, rallentando, e quando il test finisce,
disinstallare metatester tramite il dispatcher perché dopo
ilterminale è ancora in funzione!
Dopo aver avviato il tester, funziona correttamente per un po' e poi, prima che il periodo di prova sia finito, si blocca e il Windows cede:
Tutto questo avviene alla fine dell'operazione. Cioè non c'è modo di arrivare alla data finale su qualsiasi EA, il tester si blocca sempre alla fine.
Configurazione del sistema:
Win 7 enterprise x64
CPU Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
Ram 4 Gb
Gli agenti locali rimangono in memoria con le loro cache sollevate per altri 5 minuti dopo l'arresto del test, in attesa di nuovi compiti da eseguire. Se nessuno li carica entro 5 minuti, vengono automaticamente scaricati con tutte le risorse rilasciate.
Questo meccanismo di attesa ha permesso agli agenti di aumentare la velocità di risposta sui compiti ripetuti a scapito delle infrastrutture pronte/aumentate.
ps: questi sono agenti locali. gli agenti remoti che funzionano come servizi non vengono scaricati, ma rilasciano anche risorse dopo un certo tempo di inattività.
Come posso scaricare la cache da solo (a parte riavviare il terminale)? Se cambiamo l'orizzonte temporale dopo il test, il nuovo test viene ripetuto sul TF del test precedente.
Di che tipo di agenti (locali o remoti) stiamo parlando?
Se locali, si scaricheranno dopo 5 minuti di inattività. E quelli remoti devono scaricare le loro cache dopo un certo tempo di inattività (ieri abbiamo scoperto che non tutte le cache sono scaricate dall'agente remoto, questo sarà risolto).
Di quali cache stiamo parlando e che tipo di agenti (locali o remoti)?
Se locali, si scaricheranno dopo 5 minuti di inattività. E quelli remoti dovrebbero resettare le loro cache dopo un certo tempo di inattività (ieri abbiamo scoperto che non tutte le cache sono resettate dall'agente remoto, lo sistemeremo).
Circa locale. 5 min. sembra essere un tempo molto lungo, all'inizio non avevo idea del perché il test si ripete a diversi TF, stavo cercando la ragione nel codice :))).
Risulta che 2 test consecutivi in tempi diversi non possono essere realizzati senza ricaricare il terminale o aspettare 5 minuti.
Perché non posso farlo?
Mancanza di memoria causata da cache o cosa? Si prega di spiegare in dettaglio, con esempi.
Test: campione MACD per un anno su TF H1. Subito dopo il primo test, il secondo test: MACD Sample per un anno sul TF Н4 ; nel rapporto si ottengono i risultati del primo test su TF H1
Se dopo il primo test aspettiamo 5 minuti e poi eseguiamo il test successivo su un TF diverso, allora otteniamo un nuovo rapporto corretto, diverso da quello del primo test.
Costruire 404
Link a un problema simile: https://www.mql5.com/ru/forum/3139