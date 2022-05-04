Errori, bug, domande - pagina 318
E un'altra domanda.
Come è possibile inviare e-mail da un EA a più di un indirizzo?
In MT5, solo un indirizzo è specificato nelle impostazioni, e SendMail invia la lettera ad esso.
Voglio inviarlo a 2 indirizzi diversi.
Ci sono alcune varianti, quelle che conosco:
1. Invia un messaggio usando Win API;
2. Per inviare lettere usando il proprio client di posta (implementazione in DLL);
3. Impostare due terminali di trading e inviare da entrambi a indirizzi separati.
PS
Sembra che questa domanda sia stata sollevata su un vecchio forum, ma non riesco a trovare rapidamente un ramo (ricordo esattamente quale ramo esiste)...
L'ho tirato fuori, puoi vederlo qui (l'ultimo post è di particolare interesse)
Buon pomeriggio! Dopo aver installato MQL5, ho riscontrato alcuni difetti nella visualizzazione dei testi del programma durante la modifica. La posizione del testo cambia quando lo si seleziona. Quando si scrive dalla tastiera i nuovi caratteri non appaiono nella posizione del cursore. Reinstallare il software non aiuta. Come si può risolvere questo problema?
Cari sviluppatori di MQ. Per favore, rispondete a una domanda: perché due proprietà delle forme grafiche (rettangoli, triangoli, ovali) sono state combinate in una sola?
Intendo la proprietà per disegnare sullo sfondo/avanti e la proprietà per disegnare il contorno/riempimento.
In questo momento è una sola proprietà per disegnare in primo piano sfondo/riempimento/outline.
Cosa succede se un oggetto tempo/prezzo deve essere riempito in primo piano?
ZS O disegnare il contorno sullo sfondo?
Sì, questo è ovviamente il nostro errore. Separeremo queste proprietà.
Abbiamo un sacco di miglioramenti e nuove caratteristiche negli oggetti a venire.
Perché le funzioni di recupero delle proprietà
sono 10 volte più lente delle funzioni di impostazione delle proprietà?
È una questione di sincronicità/asincronicità.
...Get... - si aspetta un risultato indietro, ...Set... - no.
Cosa significherebbe questo?
EH 0 Core 1 19:03:37 connect closed
QQ 0 Core 1 19:03:58 connessione a 127.0.0.1:3000
KD 0 Core 1 19:03:58 collegato
QF 0 Core 1 19:03:03:58 autorizzato (agent build 404)
OL 0 Tester 19:03:58 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): test di Experts\GannTest002.ex5 dal 2001.01.04 00:00 al 2011.02.20 00:00 da avviare
PN 0 Core 1 19:03:58 sincronizzazione comune completata
DD 0 Core 1 19:03:58 deposito iniziale 0.00 , leva 1:0
OM 0 Core 1 19:03:58 inizializzato con successo
FI 0 Core 1 19:03:58 111 byte di dati di inizializzazione totali ricevuti
FO 0 Core 1 19:03:58 Intel Pentium 4 3.00GHz, 3071 MB, PR22
MD 3 Core 1 19:03:58 modalità di test vuota significa nessuna storia e nessuna informazione sui simboli per
PQ 0 Core 1 19:03:58 ,M0: test dal 1970. 01.01 00:00 a 1970.01.01 00:00:00 avviato
IF 2 Core 1 19:03:58 tester si è fermato perché l'inizializzazione dell'esperto non è riuscita
FE 0 Core 1 19:03:58 log file "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110228.log" scritto
DJ 0 Core 1 19:03:58 connessione chiusa
Questo è uno screenshot della schermata dopo che il test della strategia è stato fermato. Potete vedere che diversi processi stanno tenendo 4GB di memoria ciascuno.
È un bug?