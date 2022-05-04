Errori, bug, domande - pagina 322
Quindi la build 404 del tester va in crash anche quando si testa il Moving Average Expert Advisor standard?
Test: campione MACD per un anno su TF H1. Subito dopo il primo test, il secondo test: MACD Sample per un anno sul TF Н4 ; nel rapporto abbiamo i risultati del primo test su TF H1
Se aspettiamo 5 minuti dopo il primo test e poi eseguiamo il test successivo su un altro TF, otteniamo un nuovo rapporto corretto, diverso da quello del primo test.
Costruire 404
Un link a un problema simile: https://www.mql5.com/ru/forum/3139
Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Scritto del codice per l'Expert Advisor:
Calcola la differenza tra 1 e 5 barre. Stampato nel registro
e ho ottenuto questo
ss è una differenza di modulo, prima di questa linea ci sono i numeri aperti 1 e 5 barre,
come potete vedere la differenza non è chiaro come viene calcolata ed è la stessa per tutti gli i-esimi
bar, valuta e TF. Appare in 1 caso su 10. Forse è un servizio o mi sbaglio su qualcosa?
Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Scritto del codice per l'Expert Advisor:
Calcola la differenza tra 1 e 5 barre. Uscita nel registro tramite Print
OK, controllerò tra 3-4 ore quando il tester sarà finito,
ma non è chiaro perché questo venga fatto (conversione di numeri)in Print
se lo calcola in questo modo ed è così che funziona l'Expert Advisor.
Forse lo accenni se fai lo stesso nel codice?
Poi sarà possibile provare la vostra costruzione nel codice
Normalizzare la differenza
https://www.mql5.com/ru/articles/1561
https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedouble
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double
o meglio ancora
Proverò tra un'ora o due a rispondere...
Proverò tra un'ora o due...
hmmm... È tornato.
probabilmente manca qualcosa NormalizeDouble
come con la gestione degli array (per esempio, non vogliamo confondere ...[1]-identificare e [0] - utilizzare)